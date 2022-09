The Lord of the Rings : Slik ser du «The Rings of Power» uansett hvor du er

The Lord of the Rings: «The Rings of Power»

Premiere

Hvordan å se

Trailer

Hva vet vi om serien så langt

The Lord of the Rings: «The Rings of Power» tar oss med tilbake til Midgard. Ventetiden for å se den nye «Ringenes Herre»- serien er snart over, og vi kan igjen dra på eventyr med hobbiter og andre vesen. J. R. R. Tolkens verden vises denne gangen i verdens dyreste TV-serie noen sinne, og forventninger høyere Dommedagsberget. Bildene vi har sett så langt gir mersmak (opens in new tab), og vi gleder oss til nye eventyr. «Maktens ringer», som serien heter på norsk har premiere 2. september.

The Lord of the Rings: «The Rings of Power» Premiere: Fredag 2. september New episodes: Slippes hver fredag Skuespillere: Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Morfydd Clark, Nazanin Boniadi, Ismael Cruz Córdova Se på: Prime Video (opens in new tab) Aldersgrense: 13+ Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager (opens in new tab)

«The Rings of Power» sin handling foregår 1000 år før Ringenes Herre: Ringenes brorskap. Serien tar for seg store hendelser som Númenors fall, Sourons vei til makten og støpningen av maktens ringer. Det blir med andre ord mega-episk.

Morfydd Clark spiller en yngre utgave av Galadriel, en frisk alvekriger som skal hevne seg på sin brors død. Hun er en av bare mange karakterer vi skal bli godt og vondt kjent med. Maktens ringer vil blir også stedet der vi møter forfedrene til hobbittene, nemlig none som blir kalt Harfoots.

Nå er tiden inne for å bli skikkelig gira og glemme Game of Thrones for dette blir en fantasy-serie man ikke har sett maken til før – one series to rule them all.

Les videre for vår guide på hvor du kan se The Lord of the Rings: «The Rings of Power» hvor enn du er i verden.

«The Rings of Power» – her ser du serien

(opens in new tab) De to første episodene slippes på Amazon Prime Video (opens in new tab) fredag 2. september. Etter det vil det komme en ny episode samme dag frem til sesongavslutning fredag 14 oktober. Om du registrerer deg får du 7 dagers gratis prøvetid, deretter koster tjenesten 65kr i måneden. Det er ingen bindingstid. Så om du har is i magen og klarer å vente til alle episodene er ute kan du se hele sesong en av serien gratis.

«The Rings of Power» – de første bildene og detaljer

Traileren til Maktens ringer har vært ute en stund og med den fikk vi første glimt av den påkostede serien. For hardcore fans av universet til J. R. R. Tolken var det mange interessante detaljer som man kunne fange opp. Uansett hvor stor kunnskap du har om Midgard og dens beboere har vi godt igjennom detaljene for deg. (opens in new tab)

Se The Lord of the Rings: «The Rings of Power» traileren her:

«The Rings of Power» – hvordan se i utlandet?

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se «The Rings of Power», uansett hvor du befinner deg i verden.

(opens in new tab) ExpressVPN – skaff deg vår testvinner (opens in new tab)



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis (opens in new tab). Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager (opens in new tab)

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til den nye «Ringenes Herre» -serien.