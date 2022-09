«The Rings of Power»s detaljerte verden er en gullgruve for Tolkien-fans med falkeblikk

Mengden detaljer i «The Rings of Power» kan bli et høydepunkt for «Ringenes herre»-tilhengere

«The Lord of the Rings: The Rings of Power» og Amazon er ikke helt klare for å avsløre hele historien til den nye serien riktig ennå – men er man ivrig Tolkien-fan er det mer enn nok Middle-earth-referanser og gjemt informasjon å ta av gjennom hele førstesesongen.



Den kommende Amazon Prime Video-serien, allerede kjent som verdens dyreste TV-serie, har ikke mangel på Tolkien-entusiaster blant besetningen. Ikke overraskende har det ført til en rekke intrikate detaljer og hemmeligheter i «The Rings of Power», gjemt blant kostymer, våpen og bakgrunnsmateriale på sett.

I en eksklusiv samtale med TechRadar, som fant sted under «The Rings of Power»-pressetreffet i Storbritannia, avslørte Patrick McKay, en av serieskaperne, at det er umulig å få med seg alle detaljene og Tolkien-referansene i de første 10 episodene uten å se sesongen flere ganger.



«Vi ønsket at det visuelle språket skulle være så rikholdig som vi mener bøkene er», forklarte McKay. «Hvis du ser på et hvilket som helst bilde fra serien, så er det alle mulige slags historier som fortelles, som kanskje ikke er opplagt første gang du ser det. Hvis du liker de første – eller alle – episodene, prøv å se de på nytt, så kan det være at du finner noen skikkelig interessante hemmeligheter.»

Enkelte Middle-earth-referanser kommer til å være opplagte for den oppvakte seer ganske så umiddelbart. Trerustningen som brukes av Arondir (Ismael Cruz Cordova), for eksempel, er en tydelig henvisning til Silvan-arven (Silvan-alvene bodde for det meste i skogbyer, som for eksempel Lothlórien.)

Det er drøssevis av symboltunge hemmeligheter i Harfoot-kostymene. (Image credit: Ben Rothstein/Amazon Studios)

Andre referanser vil antakeligvis være vanskeligere å finne, om du ikke er ordentlig Tolkien-nerd – McKay kom med et hendig eksempel på hvor mange detaljer som finnes i karakterene, habittene og områdene som avbildes i «The Rings of Power»:



«Se på smykkene Gil-galad har på seg», sa McKay. «Hver enkelt ring er betydningsfull, og de er til og med låst sammen slik at de i praksis blir et knokejern, siden han er kjent som kriger-kongen. Hver eneste karakter i alle våre sett har en slik type fokus på fantasi og detaljer i kostymene.»

McKay overdriver ikke. Markella Kavenagh, som spiller Nori Brandyfoot – del av en nomadisk Hobbit-ætt ved navn Harfoots – har avslørt at det helt spesifikt er ett element i hvert Harfoot-kostyme som symboliserer hvor viktig familie og fellesskap er for småfolket i Middle-earth.



«Hvert medlem av Harfoot-samfunnet har halskjeder av eple-frø», forklarte Kavenagh. «Enkelte medlemmer, som for eksempel de gamle og erfarne, har mange flere, fordi de har mistet flere Harfoot-venner i migrasjonsperioder de har tatt del i. Mengden eple-frø representerer hvor mange medlemmer av Harfoot-samfunnet som har dødd til migrasjon. Det er en liten detalj, men likevel svært viktig for samholdet i fellesskapet.»

Det er tydelig at Amazon har lagt ned mye arbeid i å gjøre «The Rings of Power» til et visuelt fyrverkeri. Både etablerte Tolkien-tilhengere og nykommere bør allerede nå ta seg en tur til optikeren for å gjøre seg klare til alle små og store detaljer som vil dukke opp i den nye Ringenes Herre-serien.



De første to episodene av «The Lord of the Rings: The Rings of Power» (eller «Ringenes herre: Maktens ringer», som den heter på norsk), har premiere på Amazon Prime Video fredag den 2. september.