Frankrike – Nederland: Slik ser du kvartfinalen i EM på nett, uansett hvor du befinner deg

Regjerende europeiske mestre Nederland må bryne seg på et fransk lag spekket med angrepsstjerner i den siste kvartfinalen i EM i fotball for kvinner 2022. Nederlenderne måtte nøye seg med andreplass i gruppe C, under Sverige, som vant på målforskjell. Etter å ha til tider sett overraskende spake ut i gruppespill må tulipanprodusentene nå ta fatt på arbeidet med å få bukt med et lag som i lengre tider har prestert under nivået som har blitt forventet. Slik ser du Frankrike – Nederland på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Frankrike – Nederland Dato: Lørdag 23. juli Starttidspunkt: 21:00 Arena: New York Stadium, Rotherham, England Se på TV: TV2 Strøm på nett: TV2 Play (opens in new tab) Se uansett hvor du befinner deg: Test ExpressVPN 100% risikofritt (opens in new tab)

De blåkledde har aldri kommet lenger enn de nå befinner seg i et fotball-EM, men har i år vist at ambisjonsnivået ligger høyere.



Etter en fabelaktig 5-1-seier over Italia som første kamp, som understreket den enorme styrken fremover i laget, fulgte de franske jentene opp med en streberkamp mot nabolandet Belgia – før de til slutt endte opp helt øverst i gruppe D via 1-1 mot Island.



Nederlenderne får i kveld et løft av at Vivianne Miedema nok en gang er tilgjengelig, etter å ha kommet seg over en COVID-19-infeksjon. Likevel må hun klare seg uten spissmakker Lieke Martens, som har måttet droppe resten av turneringen grunnet en skade i foten.



En semifinale mot Tyskland er belønningen i kveldens kamp, men hvilket lag går seirende ut? Les videre for mer informasjon om hvordan du ser Frankrike – Nederland og EM i fotball for kvinner 2022 på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Slik ser du Frankrike – Nederland på nett

(opens in new tab) Det er NRK og TV2 som har senderettighetene til EM i fotball for kvinner 2022. Har du ikke muligheten til å se kampen på TV, så er det mulig å strømme via TV2 Play-appen i hele EU/EØS. Avspark for kveldens kamp er klokken 21:00 på TV2 og TV2 Play. Strøm EM-kampen på TV2 Play. (opens in new tab) EM-kampene sendes på såkalte åpne TV-kanaler, denne gangen på TV2. Direktesendinger på TV kan du få med deg via TV2 Play-appen, men det krever likevel et abonnement. Befinner du deg utenfor Europa når kampen sendes? Null stress, du kan likevel ta i bruk de norske strømmetjenestene. Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se privatlandskampen på TV2 Play om du befinner deg i utlandet. (opens in new tab)

Slik ser du Frankrike – Nederland hvis du befinner deg i utlandet

Geoblokkering kan stikke kjepper i hjulene for enhver fotballentusiast, for det er ikke alltid så lett å kople seg på strømmetjenester når man er på reise. EM-kamper sendes på lokale TV-kanaler over store deler av verden, så det er mulig du klarer å finne en kneipe med tilgang, men det enkleste er selvsagt å strømme selv.

De digitale grensene kan likevel forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er supersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske sendinger – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Frankrike – Nederland, uansett hvor du befinner deg i verden.

(opens in new tab) ExpressVPN – skaff deg vår testvinner (opens in new tab)



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis (opens in new tab). Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager (opens in new tab)

Slik bruker du en VPN for å se Frankrike – Nederland

Det er såre enkelt å bruke en VPN-tjeneste for å få tilgang til NRK TV når du befinner deg i utlandet. Det hele gjøres på følgende vis:

1. Last ned og installer VPN-programvaren – vår testvinner er ExpressVPN

2. Kople deg til en passende server – åpne VPN-applikasjonen, velg så en geografisk lokasjon du vil kople deg til (Norge, i dette tilfellet.)

3. Gå inn på strømmetjenesten og bruk enheten som vanlig – gå inn på TV2 Play og bruk appen slik som du ville ha gjort det hjemme i stua.