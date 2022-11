Slik ser du «Rick and Morty» sesong 6 – strøm nye episoder, uansett hvor du befinner deg

Uansett hvilken dimensjon de befinner seg i, er galskapen aldri langt vekk når Rick og Morty er i farta. I sesong 6 blir vår misantropiske vitenskapsmann gjenforent med sitt nervevrak av et barnebarn etter at de ødela "Central Finite Curve". Det betyr at hele Multiverset står på vid gavl for dem. Forbered deg på enda mere intergalaktisk ødeleggelse og kaos når vi nå forklarer hvordan du kan se sesong seks av «Rick and Morty», uansett hvor du befinner deg.

*Advarsel – inneholder spoilers fra sesong 6, episode 1*

"Rick and Morty" sesong 6 Premieredato: 12 September Nye episoder: Hver mandag Strømmes hos: HBO Nordic (Åpnes i ny fane) Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofritt (Åpnes i ny fane)

Rett etter at Space Beth hadde ført våre helter fra Citadellet til jorda igjen, ble vi vitner til at Rick, Morty og Jerry måtte møte verden de forlot.

Den siste episoden endte med at Jorda ble ødelagt. Men siden vi nå er frie til å surfe gjennom multiverset; hvem vet hvor episode to tar oss? Samtidig ser det ut som om Summer tilbringer mye tid krypende inn og ut av ventilasjonskanaler i beste Die Hardstil. En film hun ikke har sett engang.

Les videre for å finne ut hvordan du kan se sesong seks av «Rick and Morty», uansett hvor du befinner deg.

Slik ser du «Rick and Morty» om du ikke befinner deg i Norge

Hvis du befinner deg i utlandet når nye «Rick and Morty»-episoder kommer ut, så kan det være at du får problemer med såkalte geoblokkeringer når du prøver å strømme TV-serien på nett.

Heldigvis er det ikke noe problem å omgå dette problemet med en VPN-tjeneste. Denne programvaren gjør at du tar i bruk en IP-adresse fra et annet land enn det du befinner deg i. Det betyr at du kan få tilgang til alle tjenestene du abonnerer på, og at du kan se alle favorittseriene sine fra hvor som helst.