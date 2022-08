«She-Hulk: Attorney at Law» kunne fort vært en blanding av Ally McBeal og the Avengers– juridisk drama med en miks av superhelter. Balansen mellom og være en grønn superhelt og advokat er nemlig kjernen av serien. I «She-Hulk: Attorney at Law» møter vi den 30 år gamle advokaten Jennifer Walter, en advokat med fordypning i juridiske saker om supermennesker som i tillegg er noe ufrivillig en superhelt selv.

Slik ser du «She-Hulk: Attorney at Law» (Image credit: Marvel Studios) Premiere: Torsdag 18 august. Ny episode hver torsdag. Se på: Streames på Disney+ Kostnad: Disney Plus koster 89kr i måneden.

«She-Hulk: Attorney at Law» – Hva kan vi forvente oss

«She-Hulk: Attorney at Law» satser stort på humor. De aller fleste forfatterne bak serien, er kvinner noe som allerede gjør serien unik. Skribentene har latt seg inspirere av serien Fleabag og serieskaper Jessica Gao har tidligere jobbet med serier som Rick og Morty (opens in new tab). Så her kan man forvente seg frekk humor, superhelter og masse She-Hulk-knusende action.

Tatiana Maslany spiller den grønne hovedrollen, og er fra før kjent fra seersuksessen Orphan Black. Jennifer Walters (som hun heter når hun ikke er She Hulk) har et relativt ukomplisert liv inntil hun blir utsatt for en ulykke som gjør henne om til den grønne kvinnelige versjonen av Hulken. Heldigvis for Walter er gode råd ikke langt unna, faktisk så finnes de innad i familien for fetter Bruce Banner (Mark Ruffalo) er jo selveste Hulken fra før. Sammen starter de opplæringen for å kontrollere Walter sin nye og noe uønskede superkraft. Uten å avsløre for mye gir treningen resultater og She-Hulk blir etter hvert litt av en kjendisadvokat som spesialiserer seg i å representere andre superhelter.

«She-Hulk: Attorney at Law», er et univers fylt med mange superhelter, noen gjensyn og andre nye bekjentskap. Fra kjente karakterer som The Abomination (Tim Roth) og Sorcerer Supreme (Benedict Wong), til nye karakterer som Titania (Jameela Jamil) som spiller She-Hulk sin nemesis Titania.

«She-Hulk: Attorney at Law» virker å bli en hardtslående komedie med leken og noe ganger absurd komedie.

Hva annet enn «She-Hulk: Attorney at Law» har Disney+ å by på?

«She-Hulk: Attorney at Law» er den nyeste av en rekke serier som kun finnes på Disney+. Kjente titler som Ms Marvel, I Am Groot, Obi-Wan Kenobi er bare noen av mange gobiter som finnes i katalogen deres. Marvel-fans har masse å glede over, og nå vil denne gleden forhåpentligvis spre seg med den nye serien «She-Hulk: Attorney at Law»