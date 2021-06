Slik ser du «Rick and Morty» sesong 5 – strøm nye episoder, uansett hvor du befinner deg

Nok en sesong med bisarre krumspring er på plakaten nå som «Rick and Morty» er tilbake med det femte knippet episoder. Etter et utall eskapader later det til at Morty nå har blitt varm i trøya og har innfunnet seg i rollen som Ricks permanente partner. I første episode blir det krøll da Morty krasjlander på planeten til Ricks nemesis, Mr. Nimbus, og med intergalaktiske superskurker i omegn blir det vanskelig å sjonglere en koselig date med ens utkårede med overlevelse av familie og venner.

«Rick and Morty», sesong 5 Premiere date: Mandag 21. juni Nye episoder: Hver mandag Strømmes hos: HBO Nordic Rollebesetning: Justin Roiland, Chris Parnell, Spencer Grammer, Sarah Chalke, Kari Wahlgren Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofritt

Et eller annet sted bør det sitte noen i dress og planlegge et lønnstillegg til Dan Harmon. Etter å ha holdt fansen på pinebenken i altfor lang tid mellom de fire foregående sesongene dukker den seneste sesongen opp tidligere enn antatt, noe som er et svært friskt pust for alle tilhengere av ravende gale gamle menn og barnebarn som vokser opp altfor tidlig. Vi krysser fingrene for at dette blir den nye standarden for TV-serien, som allerede nå har fem ytterligere sesonger planlagt.

Sesong fem ser ut til å bli minst like sprø og tullete som de foregående, og det later til at vi kommer til å få se en rekke eventyr som inkluderer hele familien Sanchez/Smith. Endelig får vi møte Ricks – eller kanskje heller Richards – nemesis, en merkelig og ublu hav-fyr som kaller seg selv Mr. Nimbus.

Samtidig ligger en mulig romanse i luften for Morty, som ellers begynner å lære seg hvordan han skal stå på sitt; Beth og Jerry begynner å bli litt for høyrøstede når det gjelder sexlivet sitt; og det later til at vi kommer til å få en litt mer inngående innsikt i hva som faktisk foregår med Beth.

Vi har også en rekke artige gjesteopptredener å se frem til, fra Christina Ricci til Timothy Olyphant og Alison Brie. Les videre for å finne ut hvordan du kan se sesong fem av «Rick and Morty», uansett hvor du befinner deg.

Slik ser du «Rick and Morty» om du ikke befinner deg i Norge

Hvis du befinner deg i utlandet når nye «Rick and Morty»-episoder kommer ut, så kan det være at du får problemer med såkalte geoblokkeringer når du prøver å strømme TV-serien på nett.



Heldigvis er det ikke noe problem å omgå dette problemet med en VPN-tjeneste. Denne programvaren gjør at du tar i bruk en IP-adresse fra et annet land enn det du befinner deg i. Det betyr at du kan få tilgang til alle tjenestene du abonnerer på, og at du kan se alle favorittseriene sine fra hvor som helst.