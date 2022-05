Slik ser du «Obi-Wan Kenobi» på Disney+, uansett hvor du befinner deg

Ewan McGregor og Hayden Christensen er tilbake som Obi-Wan Kenobi og hans tidligere Padawan Anakin (Darth Vader) i den nye serien om Jedi-mesteren på Disney+. Det galaktiske imperiet vokser stadig etter at Palpatine tok kontroll over senatet, og Kenobi har valgt eksil for å unnslippe de hensynsløse jaktlagene. Slik ser du Star Wars-serien «Obi-Wan Kenobi» på nett, uansett hvor du befinner deg.

Slik ser du «Obi-Wan Kenobi» Lanseringsdato: Fredag, 27. mai Nye episoder: Hver onsdag Medvirkende: Ewan McGregor, Hayden Christensen, Rupert Friend, Joel Edgerton, Moses Ingram, Kumail Nanjiani Manusforfatter: Joby Harold Regissør: Deborah Chow Se nå: Strøm «Obi-Wan Kenobi» på Disney+ for bare 89 kroner i måneden. (opens in new tab) Se overalt i verden: Test ExpressVPN 100% risikofritt (opens in new tab)

Debroah Chow, kjent fra «The Mandalorian», står bak regien i denne miniserien som foregår 10 år etter hendelsene i «Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith». Ewan McGregor og resten av gjengen loser oss gjennom de seks episodene som danner broen mellom Episode I-III på 2000-tallet og «Star Wars» 1977, som i etterkant fikk navnet «A New Hope».



I kjølvannet av Palpatines såkalte order 66, ender Obi-Wan opp i eksil på Tatooine, nedbrutt og håpløs. Hans eneste oppgave er å holde en ung Luke Skywalker i live. Jedi-ordenen anses fortsatt som forrædere av Det galaktiske imperiet, så det tar ikke lang tid før Obi-Wan må ta hånd om både dusørjegere og en ondskapsfull gruppe ved navn The Inquisitorious.

Den svartkledde gruppen later til å være seriens hovedskurker. De største slubbert-rollene besittes av Moses Ingram, Suang Kang og – skurken over alle skurker – Rupert Friend, som The Grand Inquisitor. Sistnevnte bruker for øvrig en snurrende dobbel-lyssabel (vi får håpe Obi-Wan ikke får flashbacks til Darth Maul.)



Det er heller ingen hemmelighet at det er en viss duell på Mustafar som ligger og lurer i bakhodet på Christensen og McGregor. Et nytt oppgjør mellom to av filmverdenens mest berømte motstandere er i gjære – et velkomment gjensyn som både blodfans og Star Wars-nybegynnere gleder seg stort til. Les videre for å finne ut hvordan du ser «Obi-Wan Kenobi» på Disney+.

Slik ser du «Obi-Wan Kenobi», den nye Star Wars-serien fra Disney+

(opens in new tab) De to første episodene av TV-serien «Obi-Wan Kenobi» hadde premiere på strømmetjenesten Disney+ (opens in new tab) fredag den 27. mai.



Påfølgende episoder legges ut på samme plattform til samme tid hver uke (onsdag, klokken 09:00.) Sjette og siste episode legges ut den 22. juni.



Disney+ er tilgjengelig over 60 land, inkludert Norge, så det skal ikke være vanskelig å få tilgang til «Obi-Wan Kenobi», uansett hvor du befinner deg. Hvis du befinner deg i et land der Disney+ eksisterer, så er det bare å gå til strømmetjenestens hjemmeside (opens in new tab) og starte et abonnement. Disney+ har ikke bare «Obi-Wan Kenobi» og alle andre TV-serier og filmer i Star Wars-universet, men man får også tilgang til den enorme Disney-katalogen som inneholder et århundre med underholdning for hele familien. Man får også tilgang til innhold fra for eksempel Pixar, National Geographic og innhold fra Fox.



Et Disney+-abonnement gir deg også tilgang til filmer og serier fra Marvel-universet, inkludert «Moon Knight» og «Ms. Marvel» (premiere 8. juni) – det hele får man for 89 kroner i måneden. (opens in new tab)

Slik ser du «Obi-Wan Kenobi» i utlandet

Nå som reiserestriksjonene verden over nå i all hovedsak er historie, er det ikke umulig at du i løpet av sommermåneden tar deg en tur på ferie og dermed vil befinne deg utenlands. Det vil i praksis si at det kan bli vanskelig å få tilgang til strømmetjenestene du abonnerer på hjemme i Norge. Ingen grunn til panikk! Selv om geoblokkering fører til at du ikke kan nyte «Obi-Wan Kenobi» utenfor EU/EØS, så finnes det en løsning.



De digitale grensene kan forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er enmsupersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske sendinger og strømmetjenester – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se «Obi-Wan Kenobi», uansett hvor du befinner deg i verden.

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske strømmetjenestene fra utlandet.

Slik sparer du penger på Disney+

Disney+ er allerede rimeligere enn de fleste andre strømmekonkurrenter, som eksempelvis Netflix, men du kan spare enda mer om du velger å gå for et årsabonnement. Dette slår av 15 % på den månedlige prisen. Det innebærer selvsagt at du må betale for hele sulamitten på én gang, men det skal godt gjøres å komme seg gjennom alt innen det har gått 12 måneder. Velger man å betale for et helt år av gangen slipper man unna med 890 kroner. (opens in new tab)

Hva annet har Disney+ å tilby?

«Obi-Wan Kenobi» er bare den seneste i rekka svært populære produksjoner som kun er å finne på Disney-plattformen. Av nylig sluppet innhold kan vi for eksempel nevne «Chip 'n Dale: Rescue Rangers», «The Book of Boba Fett», «Moon Knight» og drøssevis annet. I løpet av de kommende ukene slippes også «Ms. Marvel», «She-Hulk» og tredje sesong av «The Mandalorian».



I tillegg til alt det ovennevnte tilbyr også Disney+ innhold fra Star-konseptet, hvilket innbefatter et drøss TV-serier og filmer fra blant andre Disney Television Studios, 20th Century Studios, FX, 20th Century Television, ABC og Searchlight Pictures. Her kan man finne for eksempel kritikerroste serier som «Pam & Tommy» og «Dopesick».



Strømmetjenesten tilbyr apper til iOS og Android og kan også brukes med Chromecast, Amazon Fire TV, PS4 og Xbox One.