England – Sverige: Slik ser du semifinalen i EM på nett, uansett hvor du befinner deg

Vertsnasjon England må hanskes med forhåndsfavoritter Sverige i den første semifinalen i EM i fotball for kvinner 2022 – i en match som ligger an til å bli en skikkelig dragkamp. Etter å ha spasert gjennom blant andre Norge på veien fikk Sarina Wiegman og de britiske løvinnene virkelig problemer mot Spania forrige uke, og gav dermed Sverige innsikt i hvilke verktøy som kan brukes i kveldens thriller. Slik ser du England – Sverige på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

England – Sverige Dato: Tirsdag 26. juli Starttidspunkt: 21:00 Arena: Bramall Lane, Sheffield, England Se på TV: TV2 Strøm på nett: TV2 Play (opens in new tab) Se uansett hvor du befinner deg: Test ExpressVPN 100% risikofritt (opens in new tab)

Favorittstempelet foran årets EM i fotball gjorde at Peter Gerhardsson og kompani hele tiden har måttet forholde seg til store forventninger. Svenskene har kanskje ikke helt nådd toppnivået, men har også vært uheldige med skader gjennom hele mesterskapet. Det er også verdt å nevne at Stina Blackstenius har fått tre mål annullert på grunn av hårfine offside-avgjørelser.



Wiegman har støttet seg på den samme førsteelleveren gjennom hver bidige kamp så langt, men formen til Rachel Daly vil muligens sette en stopper for kontinuiteten i laget. Englands venstreback ble plukket fra hverandre bit for bit av spanjolenes Athenea del Castillo forrige runde, og kommer utvilsomt til å bli et yndet mål for Kosovare Asllani, en av turneringens hittil største stjerner.



England har likevel mange talenter å ta av, noe som ble gjeldende da Ella Toone, Alessia Russo, Chloe Kelly og Alex Greenwood endte opp som sentrale i seieren mot Spania – samtlige startet på benken.



Manchester United-spissen har brukt sin fysiske styrke godt så langt i mesterskapet, så Caroline Seger får nok å holde fingrene i når hun nå (forhåpentligvis) returnerer i startoppstillingen. Les videre for mer informasjon om hvordan du ser England – Sverige på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Slik ser du England – Sverige på nett

(opens in new tab) Det er NRK og TV2 som har senderettighetene til EM i fotball for kvinner 2022. Har du ikke muligheten til å se kampen på TV, så er det mulig å strømme via TV2 Play-appen i hele EU/EØS. Avspark for kveldens kamp er klokken 21:00 på TV2 og TV2 Play. Strøm EM-kampen på TV2 Play. (opens in new tab) EM-kampene sendes på såkalte åpne TV-kanaler, denne gangen på TV2. Direktesendinger på TV kan du få med deg via TV2 Play-appen, men det krever likevel et abonnement. Befinner du deg utenfor Europa når kampen sendes? Null stress, du kan likevel ta i bruk de norske strømmetjenestene. Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se EM-kampen på TV2 Play om du befinner deg i utlandet. (opens in new tab)

Slik ser du England – Sverige hvis du befinner deg i utlandet

Geoblokkering kan stikke kjepper i hjulene for enhver fotballentusiast, for det er ikke alltid så lett å kople seg på strømmetjenester når man er på reise. EM-kamper sendes på lokale TV-kanaler over store deler av verden, så det er mulig du klarer å finne en kneipe med tilgang, men det enkleste er selvsagt å strømme selv.

De digitale grensene kan likevel forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er supersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske sendinger – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se England – Sverige, uansett hvor du befinner deg i verden.

(opens in new tab) ExpressVPN – skaff deg vår testvinner (opens in new tab)



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis (opens in new tab). Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager (opens in new tab)

Slik bruker du en VPN for å se England – Sverige

Det er såre enkelt å bruke en VPN-tjeneste for å få tilgang til NRK TV når du befinner deg i utlandet. Det hele gjøres på følgende vis:

1. Last ned og installer VPN-programvaren – vår testvinner er ExpressVPN

2. Kople deg til en passende server – åpne VPN-applikasjonen, velg så en geografisk lokasjon du vil kople deg til (Norge, i dette tilfellet.)

3. Gå inn på strømmetjenesten og bruk enheten som vanlig – gå inn på TV2 Play og bruk appen slik som du ville ha gjort det hjemme i stua.