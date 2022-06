Norge – New Zealand: Slik ser du privatlandskampen på nett, uansett hvor du befinner deg

Det nærmer seg juli og EM i fotball for kvinner 2022, men landslaget har fortsatt to treningskamper igjen før det braker løs i England. Mest spenning er det nok knyttet til kampen i Vilborg, når vi møter Danmark, men først ut er det New Zealand på Ullevaal stadion, en kamp som allerede har satt publikumsrekord for det kvinnelige landslaget.

Etter Oslo-tragedien (opens in new tab) som inntraff natt til lørdag, som for øvrig førte til avlysningen av den offisielle Pride-markeringen i hovedstaden, ble det spekulert i om kampen på Ullevaal rent sikkerhetsmessig lot seg gjennomføre. Tidligere i dag (25. juni) ble det klart at Politiet gav landslagsapparatet klarsignal, og at den viktige treningskampen går som planlagt.

New Zealand blir nest siste nasjon Norge skal bryne seg på før turen går til England og EM i fotball for kvinner 2022, så her gjelder det å finjustere før første kamp mot Nord-Irland i mesterskapet den 7. juni.

Kaptein Maren Mjelde forteller til fotball.no (opens in new tab) at hun gleder seg stort til kampen, og at hun forventer å sitte med en god følelse på flyet til England etter de to oppvarmingskampene.

Resten av troppen har også holdt seg skadefri på tampen av sesongen, inkludert Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen, våre ess på topp. Forventningene er skyhøye – alle er klare til målfest på Ullevaal. Les videre for mer informasjon om hvordan du ser Norge – New Zealand på nett, uansett hvor du befinner deg.

Slik ser du Norge – New Zealand på nett, helt gratis

Slik ser du Norge – New Zealand hvis du befinner deg i utlandet

Geoblokkering kan stikke kjepper i hjulene for enhver fotballentusiast, for det er ikke alltid så lett å kople seg på strømmetjenester når man er på reise. Treningskamper sendes også på TV over store deler av verden, så det er mulig du klarer å finne en lokal kneipe med tilgang, men det enkleste er selvsagt å strømme selv.

De digitale grensene kan likevel forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er supersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske sendinger – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Norge – New Zealand, uansett hvor du befinner deg i verden.

Slik bruker du en VPN for å se Norge – New Zealand

Det er såre enkelt å bruke en VPN-tjeneste for å få tilgang til NRK TV når du befinner deg i utlandet. Det hele gjøres på følgende vis:

1. Last ned og installer VPN-programvaren – vår testvinner er ExpressVPN

2. Kople deg til en passende server – åpne VPN-applikasjonen, velg så en geografisk lokasjon du vil kople deg til (Norge, i dette tilfellet.)

3. Gå inn på strømmetjenesten og bruk enheten som vanlig – gå inn på NRK TV og bruk appen slik som du ville ha gjort det hjemme i stua.