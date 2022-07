England – Norge: Slik ser du EM-kampen gratis på nett, uansett hvor du befinner deg

De norske jentene må bryne seg på EM-vertene England i kveld, i en kamp som kan avgjøre hvem som går seirende ut av gruppe A. Norge var et av lagene som imponerte aller mest i første kamp, og ligger per nå på førsteplass i gruppen, med 3 poeng og best målforskjell. England, på sin side, var mer forsiktige mot Østerrike i sin åpningskamp, kanskje til og med en anelse nervøse. Begge lag forventes å komme langt i turneringen, og unngår vi uavgjort i kveld er det seirende laget allerede klart for videre sluttspill.

England – Norge Dato: Torsdag 7. juli Starttidspunkt: 21:00 Arena: Brighton Community Stadium, Brighton Se på TV: NRK1 Strøm gratis på nett: NRK TV (opens in new tab) Se uansett hvor du befinner deg: Test ExpressVPN 100% risikofritt (opens in new tab)

Kampen i kveld spilles ikke helt uten forhistorie. England har slått Norge ut av de to siste VM-ene, så det er liten tvil om at det vil smake ekstra godt om det leveres en ordentlig nesestyver på engelsk jord.



Sarina Wiegman fikk ikke akkurat bakoversveis av hvordan England spilte i 1-0-seieren over Østerrike onsdag kveld, men det viktigste var tross alt å sikre seg tre poeng. Beth Mead, med en frekk lobb, utgjorde nærmest hele forskjellen mellom de to lagene, men vi forventer et mer skjerpet engelsk lag mot Norge i kveld.



Hegerberg, Graham Hansen og Reiten var eksepsjonelt gode mot Nord-Irland, så 4-1 var ikke et utpreget dårlig resultat for nord-irene. Det var ikke mange minutter som foregikk på norsk banehalvdel. Norge vaket rundt 16-meteren på motsatt side i store deler av kampen, og selv om England er av et hakket grovere kaliber, er det ingen tvil om at de norske jentene har satt seg i respekt allerede nå.



Vi ser for oss en heidundrende kamp, så følg med i kveld. Slik ser du England – Norge og resten av Fotball-EM for kvinner 2022 på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Slik ser du England – Norge på nett

Slik ser du England – Norge hvis du befinner deg i utlandet

Geoblokkering kan stikke kjepper i hjulene for enhver fotballentusiast, for det er ikke alltid så lett å kople seg på strømmetjenester når man er på reise. EM-kamper sendes på lokale TV-kanaler over store deler av verden, så det er mulig du klarer å finne en kneipe med tilgang, men det enkleste er selvsagt å strømme selv.

De digitale grensene kan likevel forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er supersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske sendinger – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se England – Norge, uansett hvor du befinner deg i verden.

Slik bruker du en VPN for å se England – Norge

Det er såre enkelt å bruke en VPN-tjeneste for å få tilgang til NRK TV når du befinner deg i utlandet. Det hele gjøres på følgende vis:

1. Last ned og installer VPN-programvaren – vår testvinner er ExpressVPN

2. Kople deg til en passende server – åpne VPN-applikasjonen, velg så en geografisk lokasjon du vil kople deg til (Norge, i dette tilfellet.)

3. Gå inn på strømmetjenesten og bruk enheten som vanlig – gå inn på TV2 Play og bruk appen slik som du ville ha gjort det hjemme i stua.