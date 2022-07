VM i friidrett 2022: Program, norske utøvere – slik ser du Oregon22 på TV og på nett gratis

Karsten Warholm, Jakob Ingebrigtsen, Amalie Iuel, Shericka Jackson og Marcell Jacobs er noen av de største stjernene vi får møte i Oregon22, det 18. verdensmesterskapet i friidrett. 1 900 atleter går for gull i 26 forskjellige disipliner. Dette er verdens største samling utøvere, sett bort i fra OL. Slik ser du VM i friidrett 2022 på TV og på nett gratis, uansett hvor du befinner deg.

VM i friidrett 2022 Datoer: Fredag, 15. juli–søndag, 24. juli Arena: Hayward Field, Eugene, Oregon Se på TV: NRK1 / NRK Sport / NRK2 Strøm gratis på nett: NRK TV (opens in new tab) Se uansett hvor du befinner deg: Test ExpressVPN 100% risikofritt (opens in new tab)

Kvinnenes 200-meter ser ut til å bli et av turneringens høydepunkter. Shericka Jackson og Abby Steiner møtes endelig til kamp, og Dina Asher-Smith ligger også og lurer som favoritt. Jackson kommer også til å møte sine jamaicanske rivaler, Shelly-Ann Fraser-Pryce og Elaine Thompson-Herah i 100 meter, men kan noen tukte Florence Griffith-Joyners verdensrekord på 10,49?



Her hjemme i Norge er det 400 meter hekk som blir et av de absolutte høydepunktene. Karsten Warholm fikk en muskelskade i låret tidlig i sesongen, og måtte stå over Bislett Games 2022 i påvente VM, hvilket kan gi erkerivalen Rai Benjamin et fortrinn – for ikke å snakke om Alison dos Santos, som foreløpig har den raskeste tiden i år (46,80 i Stockholm.) Herrenes 100 meter ser også ut til å bli en åpen affære, der både den olympiske mesteren Lamont Marcell Jacobs Jr. og Andre De Grasse i tiden før VM har slitt med skader og sykdom. Ny favoritt: tidligere 400 meter-spesialist Fred Kerley.



Jakob Ingebrigtsen har allerede tatt turen over til San Fransisco for å forberede seg til mesterskapet i Oregon, der han deltar som favoritt i 1500 meter. Fem dager senere løper EM-vinneren 5000 meter mot blant andre Joshua Cheptegei, som virket ustoppelig under OL, og Jacob Krop, som står med nest beste tid i 2022.



Stort blir det også å få med seg Eivind Henriksen og Thomas Mardal i slegge, en øvelse som Norge kan finne på å utmerke seg i. Førstnevnte ligger foreløpig med en årsbeste på 80,17, det åttende lengste kastet i verden.

Kampen mellom Faith Kipyegon, Sifan Hassan og Laura Muir på 1500 meter ser også ut til å bli en thriller, mens Johnson-Thompson igjen klatrer mot toppsjiktet i sjukamp. Nafi Thiam og Anouk Vetter kommer ikke til å gjøre oppgaven enkel.



En av de mest ikoniske øyeblikkene fra Tokyo 2020 var konkurransen (og vennskapet) mellom høydehopperne Gianmarco Tamberi og Mutaz Barshim, men i år ser Woo Sanghyeok sterk ut, så de skal måtte prestere bra for å dele gullet i Oregon.



Uansett hvilken idrett du foretrekker, så vil Oregon22 være arenaen du finner den. Følg vår guide for mer informasjon om hvordan du ser VM i friidrett 2022 på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Geoblokkering kan stikke kjepper i hjulene for alle friidrettselskere, for det er ikke alltid så lett å kople seg på strømmetjenester når man er på reise. Store mesterskap som VM sendes på lokale TV-kanaler over nesten hele verden, så det er mulig du klarer å finne en kneipe med tilgang, men det enkleste er selvsagt å strømme selv.

De digitale grensene kan likevel forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er supersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske sendinger – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

VM i friidrett 2022: program og grener

(Norske tider, med norske utøvere uthevet)

Fredag 15. juli

18:05 – Slegge (herrer), kvalifisering, gruppe A Henriksen

19:10 – Høyde (herrer), kvalifisering

19:30 – Slegge (herrer), kvalifisering, gruppe B Mardal

20:45 – 4x400 meter stafett (blandet), kvalifisering

21:05 – Slegge (kvinner), kvalifisering, gruppe A Llano

21:30 – 100 meter, innledende (herrer)

22:10 – 20 km kappgang (kvinner)

22:30 – Slegge (kvinner), kvalifisering, gruppe B

Lørdag 16. juli

00:10 – 20 kilometer kappgang (herrer), finale

02:05 – Kule (kvinner), kvalifisering

02:15 – 3000 meter hinder (herrer), innledende heat Boutera, Kårbø

02:20 – Stav (kvinner), kvalifisering

03:00 – Lengde (herrer), kvalifisering

03:10 – 1500 meter (kvinner), innledende heat

03:50 – 100 meter (herrer), innledende heat

03:55 – Kule (herrer), kvalifisering Thomsen

04:50 – 4x400 meter stafett (blandet), finale

19:30 – Tresteg (kvinner), kvalifisering

19:35 – 3000 meter hinder (kvinner), innledende heat

20:10 – Høyde (kvinner), kvalifisering

20:25 – 110 meter hekk (herrer), innledende heat

21:00 – Slegge (herrer), finale Henriksen, Mardal

21:20 – 10 000 meter (kvinner)

21:20 – 400 meter hekk (herrer), innledende heat Warholm

Søndag 17. juli

02:10 – 100 meter (kvinner), innledende heat

03:00 – 100 meter (herrer), semifinaler

03:20 – Lengde (herrer), finale

03:25 – Kule (kvinner), finale

03:30 – 1500 meter (herrer), innledende heat J. Ingebrigtsen, Kvan Edman

04:05 – 1500 meter (kvinner), semifinale

04:50 – 100 meter (herrer), finale

15:15 – Maraton (herrer)

19:35 – Syvkamp, 100 meter hekk (kvinner)

20:05 – 400 meter (herrer), innledende heat

20:35 – Syvkamp, høyde (kvinner)

20:35 – Slegge (kvinner), finale

21:00 – 400 meter (kvinner), innledende heat

22:00 – 10 000 meter (herrer)

22:45: – Syvkamp, kule (kvinner)

Mandag 18. juli

02:05 – 110 meter hekk (herrer), semifinale

02:05 – Diskos (herrer), kvalifisering, gruppe A

02:25 – Stav (kvinner), finale

02:33 – 100 meter (kvinner), semifinale

03:03 – 400 meter hekk (herrer), semifinale Warholm

03:27 – Kule (herrer), finale

03:30 – Diskos (herrer), kvalifisering, gruppe B

03:38 – Syvkamp, 200 meter (kvinner)

04:00 – 1500 meter (herrer), semifinale J. Ingebrigtsen, Kvan Edman

04:30 – 110 meter hekk (herrer), finale

04:50 – 100 meter (kvinner), finale

15:50 – Maraton (kvinner)

18:35 – Syvkamp, lengde (kvinner)

19:55 – Syvkamp, spydkast (kvinner), gruppe A

21:05 – Syvkamp, spydkast (kvinner), gruppe B

Tirsdag 19. juli

02:05 – 200 meter (herrer), innledende heat

02:10 – Diskos (kvinner), kvalifisering, gruppe A

02:45 – Høyde (herrer), finale

03:00 – 200 meter (kvinner), innledende heat Slettum

03:20 – Tresteg (kvinner), finale

03:35 – Diskos (kvinner), kvalifisering, gruppe B

03:55 – Syvkamp, 800 meter (kvinner)

04:20 – 3000 meter hinder (herrer), finale Boutera, Kårbø

04:50 – 1500 meter (kvinner), finale

Onsdag 20. juli

02:15 – 400 meter hekk (kvinner), innledende heat Iuel

02:40 – Høyde (kvinner), finale

03:05 – 200 meter (kvinner), semifinale Slettum

03:33 – Diskos (herrer), finale

03:50 – 200 meter (herrer), semifinale

04:30 – 1500 meter (herrer), finale J. Ingebrigtsen, Kvan Edman

04:50 – 400 meter hekk (herrer), finale Warholm

Torsdag 21. juli

00:20 – Spyd (kvinner), kvalifisering, gruppe A

01:25 – 5000 meter (kvinner), innledende heat Bjerkeli Grøvdal

01:50 – Spyd (kvinner), kvalifisering, gruppe B

02:20 – 800 meter (herrer), innledende heat

03:15 – 400 meter hekk (kvinner), semifinale Iuel

03:30 – Diskos (kvinner), finale

03:45 – 400 meter (kvinner), semifinale

04:15 – 400 meter (herrer), semifinale

04:45 – 3000 meter hinder (kvinner), finale

Fredag 22. juli

02:05 – Spyd (herrer), kvalifisering, gruppe A

02:10 – 800 meter (kvinner), innledende heat Hynne

03:10 – 5000 meter (herrer), innledende heat J. Ingebrigtsen, Gilje Nordås

03:20 – Tresteg (herrer), kvalifisering

03:35 – Spyd (herrer), kvalifisering, gruppe B

04:00 – 800 meter (herrer), semifinale

04:35 – 200 meter (kvinner), finale

04:50 – 200 meter (herrer), finale

15:15 – 35 kilometer kappgang (kvinner)

Lørdag 23. juli

02:05 – Stav (herrer), kvalifisering Haugen Lillefosse, S. Guttormsen, S. Guttormsen

02:40 – 4x100 meter stafett (kvinner), innledende heat

03:05 – 4x100 meter stafett (herrer), innledende heat

03:20 – Spyd (kvinner), finale

03:35 – 800 meter (kvinner), semifinale Hynne

04:15 – 400 meter (kvinner), finale

04:35 – 400 meter (herrer), finale

04:50 – 400 meter hekk (kvinner), finale Iuel

18:50 – Tikamp, 100 meter (herrer) Aae Skotheim

19:40 – Tikamp, lengde (herrer) Aae Skotheim

20:20 – 100 meter hekk (kvinner), innledende heat

21:00 – Lengde (kvinner), kvalifisering

21:10 – Tikamp, kule (herrer) Aae Skotheim

Søndag 24. juli

01:10 – Tikamp, høyde (herrer) Aae Skotheim

02:10 – 4x400 meter stafett (kvinner), innledende heat Iuel, Slettum,Oppegaard og Ertzgaard

02:40 – 4x400 meter stafett (herrer), innledende heat

03:00 – Tresteg (herrer), finale

03:10 – 800 meter (herrer), finale

03:25 – 5000 meter (kvinner), finale Bjerkeli Grøvdal

03:35 – Spyd (herrer), finale

03:55 – Tikamp, 400 meter (herrer) Aae Skotheim

04:30 – 4x100 meter stafett (kvinner), finale

04:50 – 4x100 meter stafett (herrer), finale

15:15 – 35 kilometer kappgang (herrer)

18:35 – Tikamp, 110 meter hekk Aae Skotheim

19:30 – Tikamp, diskos, gruppe A Aae Skotheim

20:40 – Tikamp, diskos, gruppe B Aae Skotheim

21:15 – Tikamp, stav, gruppe A Aae Skotheim

22:15 – Tikamp, stav, gruppe B Aae Skotheim

Mandag 25. juli

02:05 – 100 meter hekk (kvinner), semifinale

02:05 – Tikamp, spyd (herrer), gruppe A Aae Skotheim

02:25 – Stav (herrer), finale Haugen Lillefosse, S. Guttormsen, S. Guttormsen

02:50 – Lengde (kvinner), finale

03:05 – 5000 meter (herrer), finale J. Ingebrigtsen, Gilje Nordås

03:10 – Tikamp, spyd (herrer) gruppe B Aae Skotheim

03:35 – 800 meter (kvinner), finale Hynne

04:00 – 100 meter hekk (kvinner), finale

04:20 – Tikamp, 1500 meter (herrer) Aae Skotheim

04:35 – 4x400 meter stafett (herrer)

04:50 – 4x400 meter stafett (kvinner) Iuel, Slettum,Oppegaard og Ertzgaard

Norske utøvere i VM i friidrett 2022

Kvinner

Elisabeth Slettum, 200 meter og 4x400 meter stafett

Amalie Iuel, 400 meter hekk og 4x400 meter stafett

Hedda Hynne, 800 meter

Karoline Bjerkeli Grøvdal, 5000 meter

Beatrice Nedberge Llano, slegge

Linn Oppegaard, 4x400 meter stafett

Astri Ayo Lakeri Ertzgaard 4x400 meter stafett

Menn

Ferdinand Kvan Edman, 1500 meter

Jakob Ingebrigtsen, 1500 meter og 5000 meter

Narve Gilje Nordås, 5000 meter

Karsten Warholm, 400 meter hekk

Jacob Boutera, 3000 meter hinder

Tom Erling Kårbø, 3000 meter hinder.

Sondre Guttormsen, stav

Simen Guttormsen, stav

Pål Haugen Lillefosse, stav

Marcus Thomsen, kule

Eivind Henriksen, slegge

Thomas Mardal, slegge

Sander Aae Skotheim, tikamp