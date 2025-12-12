Adobe Photoshop er nå innebygd i ChatGPT gratis – og du trenger ikke designferdigheter for å bruke det

Adobe Photoshop, Express og Acrobat er nå apper i ChatGPT og er gratis å bruke for alle.

Appene leveres med glidebrytere og kontroller i ChatGPT som lar deg justere effekter og farger.

Du kan åpne kreasjonene dine direkte i nettversjonene av appene.

Adobe har lansert sine mest populære kreativitets- og produktivitetsapper i ChatGPT, og ja, det inkluderer Adobe Photoshop. Det fremste grafiske designverktøyet er nå en app i ChatGPT sammen med Adobe Acrobat og Adobe Express, og de er alle gratis.

Og du trenger ikke engang å forstå hvordan noen av disse appene fungerer. I ChatGPT beskriver du ganske enkelt hva du vil ha ved hjelp av naturlig språk, og appene gjør det for deg. I stedet for å generere et enkelt statisk bilde eller dokument, gir appene deg kontrollskyveknapper og alternativer rett i ChatGPT, slik at du kan justere og finpusse resultatene til du får akkurat det du vil ha.

Photoshop er godt kjent for å redigere bilder, mens Adobe Express er bygget for rask dokumentoppretting med maler som lar deg lage en festinvitasjon eller en faktura på sekunder. Til slutt er Acrobat PDF-behandler og -redigerer.

Hvordan er det å bruke Photoshop i ChatGPT?

(Image credit: Adobe)

Vi så en demonstrasjon av Photoshop som en app i nettversjonen av ChatGPT, og den er imponerende. Slik fungerer det:

Først drar du et bilde inn i ChatGPT-ledefeltet for å laste det opp. Du kan deretter be ChatGPT om å utføre en redigering i Photoshop, for eksempel «Konverter dette bildet til svart-hvitt ved hjelp av Photoshop». Det er ikke nødvendig å vite hvordan man bruker Photoshop i det hele tatt.

Etter et kort øyeblikk viser ChatGPT deg bildet som er konvertert til svart-hvitt ved hjelp av Photoshop og presenterer en intensitetsglidebryter slik at du kan kontrollere styrken på effekten.

Men du kan fortsette. Hvis du skriver «Juster eksponeringen på bildet», vil ChatGPT tenke seg om et øyeblikk igjen og deretter vise Photoshops eksponeringsglidebrytere slik at du kan finjustere resultatet.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Du trenger ikke engang å vite hvilke verktøy du ønsker. For eksempel kan du laste opp et annet bilde og skrive «Legg til noen effekter på bildet», og ChatGPT vil vise forhåndsvisninger av fem forskjellige Photoshop-effekter, inkludert Tritone, Halvtonefarge, Glitch og Dither. Velg én, så får du glidebrytere for å justere utseendet.

Valg på Photoshop-nivå kan også kontrolleres med naturlig språk. Du kan skrive «Bruk en rasterfargeeffekt på bildet overalt unntatt håret hennes», så håndterer ChatGPT maskeringen automatisk.

Hver kreasjon inkluderer en «Åpne i Photoshop»-knapp som åpner filen i Photoshop på nettet.

Adobe Express i bruk

(Image credit: Adobe)

Hvis du for eksempel trenger en festinvitasjon, kan Adobe Express også brukes i ChatGPT. Du kan be ChatGPT om å komme opp med ideer til festinvitasjoner, velge en du liker og si: «Bruk Adobe Express til å lage dette temaet.»

Du kan deretter redigere invitasjonen ved hjelp av naturlig språk. Hvis du ber den om å endre bakgrunnsfargen, vil den gjøre det og også gi deg et sett med fargealternativer med kontroller på skjermen.

Adobe Acrobat i bruk

(Image credit: Adobe)

Acrobat, Adobes redigeringsverktøy for PDF-dokumenter, fungerer akkurat som de andre appene. Du kan bruke naturlig språk til å utføre oppgaver uten å åpne det frittstående programmet. Last opp CV-en, søknaden og referansene dine, og be den deretter om å slå dem sammen til én PDF-fil ved hjelp av Acrobat, så får du et samlet dokument.

Det tar noen øyeblikk å fullføre, men når det er gjort, kan du til og med gjøre endringer i PDF-filen i siste liten direkte i ChatGPT uten å bytte til det fullstendige Acrobat-grensesnittet.

Adobes ankomst i ChatGPT er en viktig milepæl. Den bringer OpenAIs chatbot inn i nytt territorium, utvider det som er mulig og flytter den utover innholdsgenerering til ekte redigerings-, design- og dokumentarbeidsflyter. Hvis dette bare er begynnelsen, er det ikke vanskelig å forestille seg en fremtid der ChatGPT blir stedet der ideer ikke bare skapes, men fullføres uten å forlate chatboten.