Når du laster ned en video fra YouTube så blir det mulig å se den uten internettforbindelse, og det kan komme godt med på lange fly- og togturer eller på reiser til steder der du ikke har tilgang til Wi-Fi eller 4G.

Nedlasting av videoer er også lurt hvis du har begrenset datakapasitet i mobilabonnementet ditt. Da kan du laste dem ned over hjemmenettverket ditt, og se dem på farten uten å risikere å bruke opp kvoten din.

Faktisk er det også overraskende enkelt å laste ned videoer fra YouTube, og du kan gjøre det helt gratis. YouTube tilbyr sine egne verktøy for å laste ned videoer (både på PC og mobil), og det finnes også gode tredjepartsverktøy som gjør jobben. Les videre for å finne ut hvordan.

Er det lov å laste ned videoer fra YouTube?

Å bruke tredjepartsverktøy til å laste ned YouTube-videoer bryter med brukervilkårene til tjenesten, der det fremkommer at du kun har rett til å strømme direkte fra serverne. Laster du ned en video står du også i fare for å bryte kopibeskyttelsen, med mindre du har fått tillatelse fra rettighetshaveren, videoen er offentlig tilgjengelig eller du har laget den selv.

Når det er sagt, så tilbyr likevel YouTube muligheter til å laste ned videoer gjennom deres egne sider og apper. I denne guiden går vi gjennom hvordan, og vi ser også på andre muligheter på iPhone, Android, Mac og PC.

Slik laster du ned YouTube-videoer til en PC

4K Video Downloader er gratis og veldig enkelt å bruke.

1. Last ned 4K Video Downloader

Når du vil laste ned en YouTube-video til en Windows-PC, kan du begynne med å laste ned og installere 4K Video Downloader. Dette allsidige programmet er helt gratis, og kan laste ned spillelister, 360-graders videoer og 3D-videoer. Når installasjonsprosessen er ferdig, kan du huke av for «Launch» og trykke på «Finish».

Når du har kopiert URL-en fra nettleseren, er det bare å trykke på "Paste link"-knappen i 4K Video Downloader.

2. Klipp og lim video-URL-en

Start nettleseren din, finn videoen du vil laste ned fra YouTube og kopier URL-en fra adresselinjen. Deretter går du tilbake til 4K Video Downloader og klikker på den grønne «Paste Link»-knappen øverst til høyre.

Da henter programmet informasjon om videoen og gir deg en rekke kvalitetsvalg. Disse vil variere fra video til video, og programmet kan laste ned videoer opptil 4K-kvalitet hvis det er tilgjengelig.

Alternativene vil variere avhengig av kvaliteten på den opprinnelige YouTube-videoen.

3. Velg kvalitet og format

4K Video Downloader gjør det mulig å laste ned komplette videoer, eller bare hente ut lydsporet. Velg video eller lyd i rullgardinmenyen til venstre, og velg ønsket format i rullgardinmenyen til høyre. Vi foretrekker MP4 fordi det gir en god balanse mellom kvalitet og filstørrelse, og dette formatet kan også spilles på det meste av enheter.

Deretter må du velge kvalitet. Skal du spille av videoen på en TV eller PC, anbefaler vi at du velger høyest mulig oppløsning, men husk at nedlastingen vil at lenger tid og filen vil ta mer plass. Heldigvis kan du se beregnet filstørrelse for den ferdige filmen helt til høyre, slik at du vet hvor mye plassen den nedlastede filen vil ta.

Du kan også velge hvor den nedlastede filen skal lagres ved å trykke på Browse»-knappen nederst. Når du er fornøyd med alle innstillingene, trykker du på «Download».

Når du laster ned en video, vil 4K Video Downloader gi deg mulighet til å laste ned hele kanalen.

4. Last ned YouTube-videoen

Nå blir videoen lastet ned for deg. Hvis den aktuelle YouTube-brukeren har flere videoer, vil programmet spørre deg om du vil laste ned dem også. Det kan håndtere opptil 24 videoer av gangen.

Når videoen er ferdig lastet ned, finner du den i målmappen du valgte. Du kan også spille den av ved å høyreklikke på den i programmet og deretter trykke på «Play». Videoen vil bli liggende i listen til du fjerner den manuelt – til og med etter at du har lukket og åpnet programmet igjen.

Smart Mode lar deg laste ned YouTube-videoer med et enkelt trykk. Innstillingene blir lagret så du ikke må velge hver gang.

5. Prøv smartmodus

Hvis du ofte laster ned videoer i samme format, kan du prøve smartmodus. Da blir innstillingene dine lagret, og lastet inn automatisk. Trykker du på lyspæresymbolet, vil neste video du limer inn link fra bli lastet ned umiddelbart med de siste innstillingene du brukte.

Last ned videoer med YouTube Premium

Har du en YouTube Premium-konto får du en rekke ekstra muligheter, og en av dem er en funksjon som lar deg laste ned videoer og se dem uten nett. Dette kan du gjøre ved hjelp av YouTube-, YouTube Music- og YouTube Gaming-appene. Bare husk at du kun kan se videoene i de ulike appene. Du kan ikke flytte videofiler til en annen enhet, eller se dem i en annen spiller.

Når du finner en video du vil laste ned, trykker du på Download-knappen (en grå pil) under spilleren og velger ønsket kvalitet. Når videoen er ferdig nedlastet, finner du den i biblioteket ditt eller i Konto-fanen. Du må være logget inn for å kunne se nedlastede videoer.

Les videre for å finne ut hvordan du laster ned YouTube-videoer til iPhone, Mac og Android-telefoner.