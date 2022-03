Arvostelussa iPhone SE (2022)

iPhone SE (2022) on edeltäjäänsä nopeampi ja edistyneempi. Samalla se on markkinoiden edullisin 5G-valmis iPhone. Vaikka pieni näyttö, rajoitettu kamera sekä huippuominaisuuksien puute tekevät siitä hiukan vanhahtavan, laadukasta ja edullista Applen puhelinta etsiville se on mainio valinta tuleviksi vuosiksi.

iPhone SE (2022) on edeltäjäänsä nopeampi ja edistyneempi. Samalla se on markkinoiden edullisin 5G-valmis iPhone. Vaikka pieni näyttö, rajoitettu kamera sekä huippuominaisuuksien puute tekevät siitä hiukan vanhahtavan, laadukasta ja edullista Applen puhelinta etsiville se on mainio valinta tuleviksi vuosiksi.

Jos haluat iPhone-puhelimesi kohtuuhintaisena sekä muotoilultaan perinteikkäänä, iPhone SE (2022) saattaa hyvinkin olla paras vaihtoehto tarpeisiisi.

Kolmannen sukupolven SE-mallin muotoilu juontaa juurensa aina vuoteen 2017 asti, jolloin iPhone 8 julkaistiin. Sama tyyli nähtiin vuonna 2020 julkaistussa SE 2 -mallissa, eivätkä muutoksen tuulet puhalla vieläkään.

iPhone SE (2020) toi tuttuun runkoon silloisen A13 Bionic -huippusuorittimen, 12 MP laajakulmakameran sekä Muotokuva-tilaksi päivittyneen syvyysefektin. Vaikka kyseessä oli algoritmiin perustuva kikka, tarjosi se runsaasti iloa sekä etu- että takakameraan.

Kaikki parin vuoden takaisen SE-mallin erikoisuudet tekevät paluun kolmannen sukupolven SE-puhelimessa. Kevyt ja ohut runko on pysynyt ennallaan, 3,5 mm kuulokeliitäntä puuttuu edelleen sekä fyysinen Touch ID -tunnistin on tutulla paikallaan. Niin ikään Liquid Retina -näyttö sekä kamerajärjestelmä on pysynyt muuttumattomana.

Suurin muutos koskee uutta A15 Bionic -suoritinta, jota myös iPhone 13 -mallisto hyödyntää. Kyseessä on erittäin tehokas järjestelmäpiiri, joka on Geekbench-testien perusteella jopa Qualcommin Snapdragon 8 Gen 1 -prosessoria vikkelämpi.

Suorituskyky on 4,7-tuumaisen näytön huomioiden jopa yliampuva. Samalla se kuitenkin saa laitteen vastaamaan kaikkiin arjen sekä vapaa-ajan haasteisiin ongelmitta. Vaikka editoisit 4K-videota tai pelaisit Call of Dutyn kaltaista verkkopeliä, iPhone SE (2022) suoriutuu rasituksesta esimerkillisesti.

A15 Bionic -suoritin hyödyntää sisäänrakennettua grafiikkaprosessointia. Käytännössä tämä näkyy automaattisena kuvankäsittelynä. Vaikka kamera on teknisesti sama kuin edeltävässä iPhone SE -mallissa, mukana on uusi Yötilan Timelapse -kuvaustila. Tämä tosin vaatii toimiakseen kamerajalustan.

Aivan kaikkeen edullisempi iPhone ei kuitenkaan pysty. Siinä missä samalla suorittimella varustetut iPhone 13 -mallit tarjoavat Elokuvallinen tila -videokuvauksen, SE-pikkuveljessä ei sitä ole mukana.

Puutoslistalle on laskettava Applen nykystrategian mukaisesti laturin sekä kuulokkeiden puuttuminen myyntipaketista.

Ratkaisu on ympäristöystävällinen ja monilta osin perusteltu. Samalla se tarkoittaa kuitenkin Applen tuoteperheeseen vasta liittyville melkoista lisähintaa. Lisäksi puhelin itsessään on entistä kalliimpi. Vaikka asian voi kuitata inflaatiolla, 30 euron hinnannousu ei jää huomaamatta.

Akkukesto on kaikkia ominaisuuksia käyttämällä noin 12 tuntia. Tämä on huippunopean suorittimen sekä 5G-yhteyden huomioiden yllättävänkin hyvä, mutta iPhone 13 -puhelinnelikko vetää tällä saralla pidemmän korren.

Kolmannen sukupolven SE-mallin suosittelu on hankalaa, sillä lähes samalla rahalla saa hankittua iPhone 13 minin. Lippulaivamalliston pienin versio tarjoaa isomman, kirkkaamman ja terävämmän Super Retina XDR OLED -näytön, ylimääräisen kameran, Face ID -tunnistimen sekä modernimman ulkonäön.

Samalla iPhone SE (2022) huokuu omalaatuisuutta. Sen vanhentuneessa ulkonäössä on tiettyä retromaisuutta, minkä lisäksi suorituskyky sekä 5G-valmius ovat erinomaisia myyntivaltteja.

Hinta ja saatavuus

529 € suositushinta on aiempaa korkeampi

Julkaistaan 18. maaliskuuta 2022

Ennakkotilaukset käynnistyivät 11.3.2022

Minimalistinen selusta tekee paluun (Image credit: Future)

iPhone SE (2022) on julkaisupäivänä kalliimpi kuin edeltäjänsä aikanaan. Kolmannen sukupolven iPhone SE maksaa edullisimmillaan 529 €, mikä on kuitenkin samalla valmistajan edullisin 5G-puhelin tähän mennessä. Vertailun vuoksi iPhone 13 mini maksoi julkaisupäivänä 829 €.

Valitettavasti 529 eurolla saa kuitenkin vaatimattomalla 64 gigatavun tallennuskapasiteetilla varustetun mallin. Tämän version olemassaolo on helppo kyseenalaistaa, sillä tila loppuu 4K/60fps-laadulla videokuvatessa kesken todella nopeasti. Kun iPhone 13 -malliston pienin versio on varustettu 128 Gt tallennustilalla, olisi saman päätöksen suonut koskevan myös edullisempaa SE (2022) -puhelinta.

iPhone SE (2022) kärsii tallennustilasta myös muutoin. Tarjolla on kolme versiota: 64 Gt, 128 Gt ja 256 Gt. Julkaisuhinnat ovat 529 €, 579 € ja 699 €.

Ongelma on, että kookkaimmalla tallennustilalla varustettu malli on melkoisen kallis. Jos on valmis maksamaan iPhonesta noin 700 euroa, on perustellumpaa suunnata katse suosiolla iPhone 13 -mallistoon.

Edeltävä iPhone SE (2020) maksoi ilmestyessään halvimmillaan 499 €. Vaikka 5G-valmius perustelee hinnannousun, myyntipaketin keventyminen tuntuu kuluttajaa aliarvioivalta. Applen perusteet ovat tietysti kohdillaan, sillä laturiaja kuulokkeita ei saa puhelimen ohessa ympäristöystävällisyyden vuoksi. Sama koskee tietysti iPhone 13 -puhelinnelikkoa, mutta budjettipuhelimen soisi tarjoavan kaiken yhdessä paketissa.

iPhone SE (2022) ilmestyy maaliskuun 18. päivä 2022. Ennakkotilaukset alkoivat viikkoa aikaisemmin eli 11. maaliskuuta.

Apple iPhone SE (2022) hyödyntää Liquid Retina -näyttöä (Image credit: Future)

Muotoilu

Edeltäjistä tuttu muotoilu

Fyysinen Touch ID -painike

Tuntuu kevyeltä ja miellyttävältä

Vanhassa on tunnetusti vara parempi, mutta "liiankin tuttu" ei enää käy kehusta. Applen iPhone SE (2022) näyttää täysin samalta kuin edeltäjänsäkin. Ratkaisussa on perinteikkyyttä, mutta samalla lopputuloksesta huokuu lievä jämähtäminen paikoilleen.

Alumiininen runko on siisti ja tasainen. Saimme testikäyttöön mustan mallin, joka kuitenkin auringonvalossa hohkaa hienoista sinistä sävyä.

Lasinen tausta ja edusta on viimeistelty huolella. Kokonaisuus saa tuttuudesta huolimatta hämmästelemään, sillä puhelin näyttää nykyaikana poikkeuksellisen pieneltä. Selustassa on 12 MP laajakulmakamera, jonka yksinkertaisuus saa äimistymään. Kilpailevat valmistajat kun tapaavat ynnätä kameralohkoon useamman linssin enemmän.

Puhelin (138,4 x 67,3 x 7,3 mm) tuntuu näytön sivujen osalta lähes reunattomalta. Kevyt 144 gramman rakenne sekä pyöreät reunat viehättävät erityisesti niitä, jotka eivät ole järin innoissaan iPhone 13 -malliston tai Samsung Galaxy S22:n terävämmistä reunoista.

Vasemmassa reunassa on painikkeet äänenvoimakkuuden hallitsemiselle sekä kytkin eri tiloille. Oikeaa sivustaa koristaa virtapainike sekä paikka SIM-kortille. Pohjassa on puolestaan kaiuttimet, mikrofoni sekä Lightning-liitäntäväylä.

(Image credit: Future)

Etupuolta koristaa historiallisuutta huokuva 1 344 x 750 -resoluutiolla varustettu Liquid Retina -näyttö. Se näyttää hyvältä, mutta väritoisto ei yllä samaan kirkkauteen kuin iPhone 13 minin 5,4-tuumainen Super Retina XDR OLED -näyttö.

Näytön yläpuolella on 7 MP etukamera sekä leveä kaiutin.

Laitteen alaosaa koristaa takavuosilta tuttu Touch ID -tunnistin. Kun lippulaivamallistot ovat korvanneet tämän fyysisen Koti-painikkeen jo vuosia sitten Face ID -tunnistimella, tuntuu lisäys melkoisen vanhentuneelta. Tämä voi myös vaatia hieman totuttelua. Tosin huomasimme iPhone-kokemuksen muistuttavan kliseisesti pyörällä ajamista: kun sen on kerran oppinut, ei sitä enää unohda. Touch ID toimii kuin unelma, mutta kyllähän aika on ajanut siitä jo auttamatta ohitse.

Tunnistimen läsnäoloa voi toki perustella. Touch ID on yhä edelleen yksi tarkimmista biometrisistä tunnistimista, mikä tekee käytöstä turvallista sekä nopeaa. Vaikka sormi ei asettuisi tunnistimelle aivan täydellisesti, puhelin tulkitsee käyttäjän tästä huolimatta hyvin tarkasti.

Fyysinen Touch ID -tunnistin on yhä mukana. (Image credit: Future)

iPhone SE (2022) on IP67-luokiteltuna vesi- ja pölytiivis. Puhelin putosi arvostelujakson aikana vahingossa veteen, mutta laite selvisi tapaturmasta ilman vahinkoa.

Laitteessa ei ole 3,5 mm kuulokeliitäntää. Sen sijaan puhelimen pohjassa on Lightning-väylä latausta varten, mutta liitäntää voi halutessaan käyttää myös kuulokkeita varten. Valitettavasti napit eivät kuitenkaan kuulu myyntipakettiin. iPhone SE (2022) on luonnollisesti täysin yhteensopiva langattomien AirPods-kuulokkeiden kanssa.

Myyntipakettiin kuuluu USB-C-Lightning-latauskaapeli.

Näyttö

4,7-tuumainen näyttö

Kilpailijoita pienempi

Kestävä rakenne

Jos taskussasi pötköttelee yhä muinainen iPhone 5S, saattaa kolmannen sukupolven iPhone SE:n 4,7-tuumainen näyttö tuntua edistykselliseltä. Nykyisillä puhelinmarkkinoilla tilanne on kuitenkin toisin. Siinä missä kilpailijat satsaavat jättinäyttöihin, valtavaan kontrastiin sekä adaptiiviseen virkistystaajuuteen, Applen edullisen 5G-puhelimen 60 Hz LCD -näyttö tuntuu vanhentuneelta.

Suora vertailu kilpailijoihin on kuitenkin turhaa. Jos haluat kookkaamman tai laadukkaamman näytön, joudut venyttämään lompakonnyörejä enemmän. Lisäksi puhelimen ruutu näyttää hyvältä käytännössä kaikessa käytössä. Kokeilimme testijakson aikana valo- ja videokuvausta, verkkoselausta, pelaamista sekä videotoistoa. Näyttö tarjosi laadukkaan ja miellyttävän kuvan kaikissa olosuhteissa.

Auringonpaiste aiheuttaa hetkittäin harmaita hiuksia. Kesäkelillä näytön kirkkaus ei aivan riitä ilman sopivan katselukulman etsimistä, mutta sisätiloissa ruutu hoitaa tonttinsa kunnialla.

(Image credit: Future)

Kun iPhone SE (2022) luottaa Applen vanhojen puhelimien muotoiluun, saattaa osalla palata muistikuvia takavuosien traumaattisista hetkistä. Muutamien vuosien takaiset mallit tapasivat hajota pienestäkin pudotuksesta, joten huoli on aiheellinen.

Onneksi tilanne on kuitenkin parempi. iPhone SE (2022) hyödyntää samaa lasia etu- ja takapuolella kuin iPhone 13 -mallistokin. Valitettavasti Applen Ceramic Shield -suojalasia ei kuitenkaan ole tarjolla, joten suojakotelon hankkiminen on suositeltavaa.

Kamera

12 MP laajakulmakamera nappaa laadukkaita kuvia

Myös 7 MP etukamera kestää tarkastelun

A15 Bionic -suorittimen prosessointi on ylisanansa ansainnut

(Image credit: Future)

Viimevuosien puhelimet ovat puskeneet erityisesti kamerateknologiaa eteenpäin huimalla vauhdilla. Käytännössä mikä tahansa puhelin kykenee taltioimaan laadukkaita kuvia, eikä säästötiliä tarvitse enää tyhjentää kamerapuhelinta ostaessa. Sama koskee jopa edellistä SE (2020) -mallia, jonka kamera hämmästytti väreillään sekä tarkkuudellaan.

Puhelimen selustassa oleva f/1,8-aukollinen 12 MP kamera ottaa ilon irti A15 Bionic -suorittimen prosessointitehosta. Lisäksi se sisältää Smart HDR 4- ja Deep Fusion -tuen.

Nappasimme puhelimen matkaan kuvaussessiota varten. Vakuutuimme räpsyttelyn lomassa paitsi kuvanlaadusta mutta myös kameran nopeudesta. Optinen kuvanvakain piti huolen otosten onnistumisesta myös tilanteissa, joissa emme asettautuneet mahdollisimman tukevaan asentoon. Samainen vakautin koskee myös videokuvausta.

Muotokuva-tilassa voi hallita syvyysefektin voimakkuutta säätämällä sumentamalla taustaa fokuksen avulla. Valitettavasti tila on kuitenkin tarkoitettu ainoastaan ihmisten käyttöön. Hauskaa bokeh-efektiä ei voi siis hyödyntää lemmikkien telmimisen ikuistamiseen, taiteelliseen ympäristökuvaukseen tai mihinkään muuhunkaan tilanteeseen, jossa kasvot eivät ole näkyvillä.

Kuva 1/4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Apple iPhone SE 2022 Muotokuva Kuva 2/4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Kuva 3/4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Kuva 4/4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Kamera tukee kaikkia perinteisimpiä kuvaustiloja aina panoraamaa sekä ajastettua kuvausta (Time Lapse) myöten. Lisäksi mukana on jalustan kanssa toimiva Yötilan timelapse -kuvaustila (Night Timelapse). Sen sijaan perinteinen yötila loistaa poissaolollaan.

iPhone SE (2022) tukee jopa 4K/60fps-videokuvausta. Nauhoitukset näyttävät puhelimen ruudulla hyviltä, joskin tällöin luurin 1 334 x 750 -resoluutio karsii parhaan terän tarkkuudesta.

Viihteellisempiä hetkiä ikuistavat voivat hyödyntää 1080p/240fps-hidastusta. Kokeilimme tätä lintuihin, joiden lennosta sai todella tyyliteltyjä videoita.

Vaikka puhelin hyödyntää iPhone 13 -malliston tavoin A15 Bionic -suoritinta, mukana ei valitettavasti ole Elokuvallinen tila -ominaisuutta. Mikäli haluat nauhoittaa puhelimella omia lyhytelokuvia, kannattaa suunnata katse siis kalliimpaan lippulaivapuhelimeen.

Muotokuvatilan otokset osoittautuivat sekä etu- että takakameralla paremmiksi kuin mitä edeltävän iPhone SE (2020) -mallin tapauksessa on totuttu näkemään. Kamerat ikuistavat irtohiusten kaltaiset pienetkin yksityiskohdat. Emme havainneet napsituissa testikuvissa minkäänlaisia häiriöitä tai epäonnistuneita prosessointeja. Sumennus toimi siis juuri kuten kuuluikin.

Kaikkinensa kuvanlaatu on keskihintaisten kännyköiden markkinoilla mainiota. Lopputulokset kestävät vertailun jopa lähes tuplasti kalliimpiin puhelimiin.

Esimerkkikuvia

Esimerkkikuvia

Kuva 1/12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Kuva 2/12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Kuva 3/12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Kuva 4/12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Kuva 5/12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Kuva 6/12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Kuva 7/12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Kuva 8/12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Kuva 9/12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Kuva 10/12 (Image credit: Future) Kuva 11/12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Kuva 12/12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Tekniset tiedot ja suorituskyky

iPhone 13:n suorituskyky edullisemmassa puhelimessa

Tehot eivät tee laitteesta akkusyöppöä

5G-yhteydet tarjoavat varmuutta tulevaisuuteen

Apple huolehtii puhelimien valmistuksesta lähes täysin omatoimisesti, mikä tarjoaa kattavia mahdollisuuksia. Yhtiö onkin tavannut siirtää lippulaivamallistostaan yksittäisen huippuominaisuuden edullisempaan malliin, mikä perustelee jo itsessään puhelimen päivittämisen.

iPhone SE (2022) hyödyntää samaa A15 Bionic -suoritinta kuin iPhone 13 -puhelimetkin. Huippunopea järjestelmäpiiri tekee pienikokoisesta luurista todellisen taskuraketin, jonka suorituskyky tuntuu jopa hiukan liioitellulta.

iPhone SE (2022) ylsi Geekbenck 5 -testissä samoille hujakoille iPhone 13 minin kanssa. Edullisessa SE-mallissa on 4 gigatavua RAM-muistia, joka parantaa käyttökokemusta entisestään.

Käytännössä järjestelmäpiiri tekee käytöstä nopeaa ja sulavaa riippumatta siitä, editoiko 4K-videota, pelaako edistyneimpiä mobiilipelejä vai prosessoiko valokuvia. Vaikka laite on ulkoisesti identtinen vuoden 2017 puhelimien kanssa, ovat tehot ottaneet valtavan loikan eteenpäin.

Apple iPhone SE 2022 pyörittää Netflix-sisältöä 5G-verkon avulla vaivattomasti (Image credit: Future)

iPhone SE (2022) tuo edullisemman puhelinmalliston 5G-yhteyksien piiriin. Uuden sukupolven verkkoteknologia ei tarkoita kompromisseja puhelimen suorituskykyyn tai toimivuuteen, vaan kaikki toimii kuten kuuluukin. Saatoimme siis kytkeä langattoman WiFi-verkon pois päältä, ladata sovelluksia. pelata Call of Dutyn kaltaisia moninpelejä sekä striimata Netflix-sisältöä puhelimen välityksellä ilman kompromisseja.

Käyttö oli niin hauskaa ja toimivaa, ettei edes puhelimen pikkuriikkinen 4,7-tuumainen näyttö haitannut.

5G-yhteyden tarpeellisuus riippuu asuinalueesta. Suomessa verkon kantama on kasvanut räjähdysmäisesti, mutta sen suurimmat hyödyt koskevat pääasiassa suuria asutuskeskuksia. Ennen kuin lähtee liittymäkaupoille, kannattaa tarkastaa oman kotialueen 5G-tilanne.

Samalla on kuitenkin hyvä huomata, että 5G-yhteydet jatkavat parantumistaan. Vaikka ominaisuudelle ei olisi vielä tarvetta, saattaa tilanne muuttua puhelimen elinkaaren aikana.

Akkukesto

Akku kestää lähes koko päivän

5G kuluttaa akkua

Langaton lataus

(Image credit: Future)

Apple ei ole tavannut paljastaa puhelimiensa tarkkaa akkukokoa, eikä käytäntö ole muuttunut tälläkään kertaa. Voinemme kuitenkin valistuneesti arvella, että iPhone SE (2022) hyödyntää suunnilleen samankokoista akkua kuin edeltävä iPhone SE (2020). Tämän vuoksi oletimme tehokkaan A15 Bionic -suorittimen sekä 5G-valmiuden koituvan akkukeston kohtaloksi.

Todellisuus on onneksi merkittävästi parempi. Vaikka 5G-yhteyttä käyttäisi läpi päivän ja puhelin olisi jatkuvasti esillä, riittää akkukestoa 12 tunniksi. Apple väittää virtaa piisaavan 15 tunnin videotoistoon, joskin striimatessa tilanne on hiukan heikompi. Lukemat vaikuttavat testijakson perusteella uskottavilta.

Puhelimen lataus onnistuu Lightning-USB-C-kaapelilla. Piuha ei ole kuitenkaan saanut myyntipakettiin seurakseen laturia, joten tämä on hankittava erikseen. Lisäksi lisävirtaa voi hankkia langattomalla Qi-alustalla.

Kolmannen sukupolven iPhone SE (2022) ei ole yhteensopiva MagSafe-laturien kanssa.

Yhteenveto

Apple iPhone SE 2022 (Image credit: Future)

Osta, jos...

Haluat huippusuorittimen ja 5G-valmiuden

Applen edullinen 5G-puhelin tarjoaa sekä pääsyn tulevaisuuden verkkoteknologiaan että huippuunsa viritetyn suorituskyvyn.

Vanhassa vara parempi

Apple on pitänyt SE-malliston muotoilun ennallaan, ja jopa fyysinen Touch ID -painike on yhä mukana. Vanhentunut ulkonäkö hämää, sillä puhelimen sisuksissa on todella edistyneitä komponentteja.

Pieni on kaunista

Kyseessä on Applen ohuin puhelin, minkä lisäksi se painaa saman verran kuin iPhone 13 mini. Laite tutuu pienikätistenkin kourassa poikkeuksellisen hyvältä.

Älä osta, jos...

Koolla on väliä

iPhone SE (2022) tarjoaa todella pienen 4,7-tuumaisen näytön, joka on kaukana nykyajan standardeista. Jos haluat kookkaamman näytön, ei edullinen iPhone vastaa tarpeisiisi.

Fyysinen Touch ID -tuntuu antiikkiselta

Touch ID -tunnistin tekee mitä lupaakin. Jos haluat vaihtaa puhelimen avausmekanismin sormenjäljestä Face ID -kasvontunnistukseen, tarjoaa parin vuoden takainen iPhone 11 -mallisto kaivatun teknisen harppauksen.

Haluat monipuolisemman kameran

Vaikka iPhone SE (2022) tarjoaa hyvän kameran, on se kilpailijoihin verrattuna varsin rajallinen. Mukana ei ole zoomia, ultralaajakulmalinssiä tai muitakaan erikoisuuksia.