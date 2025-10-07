iPhone 17-serien selger visstnok godt – men én modell henger etter

iPhone 17-serien har sterkere etterspørsel enn Morgan Stanley spådde

iPhone Air er det svake leddet med lavere etterspørsel

Det er uklart hva dette betyr for fremtidige Air-modeller

Apple har ikke avslørt hvor godt iPhone 17-serien selger, men den gjør det tydeligvis veldig bra – noe som kanskje ikke er overraskende, med tanke på at selskapet har fornyet designet og introdusert en helt ny modell i form av iPhone Air.

Men nettopp iPhone Air ser ut til å være det svake punktet i årets modellutvalg, ifølge analytikere hos Morgan Stanley (via MacRumors).

Selskapet sier at den nåværende etterspørselen etter iPhone 17-serien som helhet har vært «litt sterkere enn vi opprinnelig regnet med», basert på informasjon fra Apples forsyningskjede og estimerte leveringstider i Apples nettbutikk.

Mens iPhone 17, iPhone 17 Pro og iPhone 17 Pro Max ser ut til å være etterspurt, viser rapporten at iPhone Air så langt har vist «relativ svakhet» i salget. Det er verdt å merke seg at iPhone Air ennå ikke har blitt lansert i Kina, et av Apples største markeder, noe som kan være en medvirkende faktor.

En utfordrende modell

iPhone Air ser ut til å være vanskelig å selge. (Image credit: Jacob Krol/Future)

Selv uten Kina-faktoren er det ingen stor overraskelse at iPhone Air kanskje er den svakeste salgsmessig. Selv om noen liker den veldig godt, er det en telefon du nesten må prøve selv for å bli overbevist, ettersom spesifikasjonene – inkludert et enkelt kamera og et batteri med lavere kapasitet – absolutt kunne ha vært bedre.

Selv etter å ha testet den, kan mange potensielle kjøpere føle at kompromissene er for store. Dermed er den blitt vanskelig å selge

Hva dette betyr for fremtiden til iPhone Air-serien – og om det vil komme flere modeller – er fortsatt uklart. Men med rapporter om at Apple planlegger å lansere sin første brettbare iPhone neste år, er det ikke utenkelig at selskapet vil velge å avvikle Air-serien og i stedet fokusere på den brettbare modellen som sitt fjerde hovedprodukt.

I mellomtiden har både iPhone mini og iPhone Plus overlevd flere generasjoner til tross for lignende salgsproblemer, så det er fullt mulig at Apple vil gi iPhone Air minst én sjanse til.