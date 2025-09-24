DJI Osmo Action 6 kan få en sensor i världsklass och integration med Garmin och Apple Watch

DJIs ryktade Osmo Action 6 kan vara en stor uppgradering jämfört med Action 5 Pro, ovan.

DJI förväntas avslöja Osmo Action 6 i oktober

Flaggskeppskameran kan få en konkurrentkrossande 1-tumssensor och 8K-video

Avancerad smartklockeintegration kan också ingå

Läckor om DJ:s nästa flaggskepps-actionkamera antyder att den kan sätta hård press på konkurrenterna Insta360 och GoPro.

Enheten, som förväntas heta Osmo Action 6, kan bli den första kameran i sitt slag med en 1-tumssensor som stöder 8K-video, samt vad som ser ut att vara avancerad integration med smartklockor.

Om de exklusiva läckorna från The New Camera stämmer, verkar den kommande Action 6 bli actionkameran att slå, med en sensor som överträffar de som används i Insta360 Ace Pro 2 och GoPro Hero Black 13.

Vi har sett en 1-tumssensor i andra DJI-produkter tidigare, bland annat vloggkameran Osmo Pocket 3 och den nyligen lanserade drönaren Mini 5 Pro. Men det skulle vara en helt ny typ av sensor för actionkameror och det kan leverera en helt ny nivå av prestanda i svagt ljus.

Andra huvudfunktioner som väcker intresse är 8K-video samt slowmotion-inspelning i 4K 120fps och 1080p 240fps. Videoinspelningen ser ut att få stöd av DJ:s Advanced RockSteady 4.0 med AI-förbättrad HorizonSteady för 360°-stabilisering. Det kan även bli 64 GB inbyggt lagringsutrymme plus microSD-kortplats.

DJI lär behöva öka de fysiska måtten på Action 6 för att få plats med den större sensorn, men det är ännu oklart hur mycket större den blir jämfört med tidigare modeller, eller om den i övrigt behåller samma tåliga Action 5 Pro-design med branschledande vattentäthet.

Utöver dessa lovande funktioner kan Action 6 leverera oöverträffad integration med smartklockor.

Den ryktade Action 6 skulle kunna slå Action 5 Pro (ovan) när det gäller smartwatch-integration och data – något att hålla utkik efter om du är aktiv. (Image credit: Future | Sam Kieldsen)

Smartare funktioner

The New Camera ska ha fått bilder från en testare som visar DJI Osmo Action 6 i parning med en (generisk) smartklocka.

Att para med en smartklocka är inte helt nytt – Osmo Action 5 Pro kan redan lägga till data från din Garmin eller Apple Watch på dina videor, exempelvis hastighet, puls och distans, vilket gör den till ett utmärkt val för idrottare.

Men Action 6 Pro kan erbjuda integration på nästa nivå, och den kan komma att fungera med fler modeller än bara de från Garmin och Apple, beroende på smartklockans Bluetooth-funktioner.

Exempelvis skulle en smartklocka kunna fungera som en fjärrkontroll till Action 6, så att du kan starta eller stoppa inspelningen och byta läge utan att röra kameran – komplett med dataöverlagringar. Vi kan även förvänta oss ett bredare utbud av data som integreras i dina videor i realtid. När den används med en Garmin-enhet kan användare till exempel också få effekt-, kadens-, tempo- och dykdata.

Medan Osmo Action 5 Pro kändes som en mer iterativ uppgradering jämfört med Action 4, kan Action 6 bli en betydligt större uppgradering denna gång. Med en ryktad lansering i oktober lär läckorna trappas upp framöver och ge en tydligare bild av vad vi kan förvänta oss.