Ny bild på DJI Osmo Action 6 visar kameran under användning

DJI Osmo Action 5 Pro är på väg att få en efterträdare.

En ny bild på DJI Osmo Action 6 har laddats upp online

Bilden visar kameran monterad på en motorcykel

Vi kan få se en officiell lansering inom de kommande veckorna

Det verkar mycket sannolikt att en ny utmanare till vår lista över bästa actionkameror gör debut inom de närmaste veckorna – i form av DJI Osmo Action 6 – och nu har en ny bild på enheten läckt ut på nätet.

Precis som tidigare bilder kommer även denna från den välkända läckan Igor Bogdanov, men till skillnad från tidigare renderade produktbilder visar den här upp kameran i ett verkligt scenario.

Tidigare bilder har sett ut som officiella produktbilder avsedda för e-handelslistningar, medan denna snarare liknar en marknadsföringsbild som visar enheten monterad på styret av en motorcykel.

Vi får också se vad som ser ut att vara DJI Osmo Action GPS Bluetooth Remote Controller, som redan finns som tillbehör till DJI:s kameror. Skärmen visar 1 timme och 53 minuter kvar av lagringsutrymme för videor i 4K/30fps.

Uppgraderingar på gång

👉We have surpassed the milestone of 10,000 followers🥂. It may seem insignificant, but it is gratifying. I extend my deepest gratitude to my subscribers.🫡#osmoaction6 pic.twitter.com/fbcrcuuFpPOctober 24, 2025

Förutom att detta är en intressant bild av DJI Osmo Action 6 i verklig användning avslöjar den egentligen inte något nytt om efterträdaren till DJI Osmo Action 5 Pro – vi har redan sett både fram- och baksidan i tidigare läckor.

Om vi tittar närmare på tidigare renderingar ser vi att kameran kommer att ha en variabel bländare på f/2.0–f/4.0 och en sensorsstorlek på 1/1.1 tum (att jämföra med 1/1.3-tumssensorn i den nuvarande modellen).

Det betyder alltså att kameran kan få en rejäl uppgradering, men DJI har ännu inte sagt något officiellt om enheten eller när den kan lanseras. Det har viskats om måndagen den 10 november som möjlig lanseringsdag – men vi får helt enkelt vänta och se.

Som alltid bör man ta dessa läckor och rykten med en nypa salt – men bilderna kommer från en pålitlig källa, så det skulle vara förvånande om det vi ser här inte är den slutgiltiga designen av DJI Osmo Action 6.