GoPro lanserar billig actionkamera med unik ny funktion som kan ge dina 4K-actionbilder ett lyft

Nya Lit Hero uppdaterar Hero 2024 med inbyggda LED-lampor

Den får även uppgraderad 4K-video och magnetfäste

Finns tillgänglig nu för 3 199 kronor

September betyder två självklarheter inom konsumentteknik: nya iPhones och nya GoPros. Nu när iPhone 17-serien har släppts är det GoPros tur att lansera två nya modeller som ansluter till actionkamerakungens sortiment – Max 2 och Lit Hero.

Vi har redan hunnit testa GoPros länge efterlängtade 360-kamera inför lanseringen – du kan läsa vår Max 2-recension här. När det gäller Lit Hero är det en intressant uppdatering av fjolårets Hero-modell, som är GoPros minsta och billigaste instegsserie.

Lit Hero är en rimlig uppgradering med en unik ny funktion – inbyggda LED-lampor. Quad LED-enheten har tre ljusstyrkor och kan lägga till lite ljus på dina motiv. Det ser särskilt användbart ut för selfies.

Inbyggda LED-lampor känns betydligt smidigare än att krångla med GoPros Light Mod, särskilt i en liten actionkamera som Lit Hero, som endast väger 83 gram. Ärligt talat är det en sådan funktion som får en att undra varför ingen gjort detta tidigare.

Trots den förutsägbara tajmingen med två nya GoPro-kameror finns det en större överraskning – för första gången på ett decennium kommer ingen ny flaggskeppsmodell i Hero Black-serien. De som väntar på Hero 14 Black får alltså vänta längre. Vi har pratat med GoPro om framtiden för Hero Black-serien – och de står fast vid att detta inte är slutet för Hero Black-serien.

När det gäller Lit Hero landar priset på 3 199 kronor, vilket gör den något dyrare än Hero 2024 men billigare än Hero 13 Black.

En övertygande kamera på instegsnivå?

Vi uppskattade vad GoPro försökte åstadkomma med Hero 2024 – att skapa en så liten och enkel actionkamera som möjligt. Men vi tyckte att den hade lite för många kompromisser för att fullt ut kunna rekommenderas.

Med en rad uppgraderingar i ett lika litet och lätt paket ser Lit Hero ut att lyfta serien.

Utöver quad LED-belysningen fördubblas 4K-video till 60fps. Sänker du till 30fps kan du dessutom spela in i ett nytt ”högt” 4:3-format utöver det vanliga 16:9, vilket passar bättre för klipp för sociala medier.

Lit Hero ärver också GoPros 3-i-1-fäste från dyrare modeller som Hero 13 Black, vilket innebär magnetfästen. Snabbfäste är en välkommen uppgradering för en kamera som i grunden är designad för enkelhet.

I övrigt är det mesta sig likt. Precis som Hero 2024 är Lit Hero vattentät ned till 5 meter, har ett icke-utbytbart Enduro-batteri och tar 12 MP stillbilder – som nu får ett lyft i svagt ljus tack vare LED-lamporna.

Vi kommer att kika närmare på den senaste instegsmodellen och återkommer med en djupgående recension av den inom kort.