GoPro lanserer et billig actionkamera med en unik ny funksjon som kan gi 4K-actionopptakene dine et løft

Nye Lit Hero oppdaterer Hero 2024 med innebygde LED-lys

Det er også 4K-videooppgraderinger og nå magnetisk montering

Det er tilgjengelig nå fra kr 3 399.

Det er september, noe som betyr to ting som er sikkert innen forbrukerteknologi: de nyeste iPhonene og GoPro-kameraene kommer på markedet. Og jammen er iPhone 17-serien her, og nå er det GoPros tur med to nye modeller som blir en del av actionkamerakongens utvalg: Max 2 og Lit Hero.

Vi har allerede testet GoPros lenge etterlengtede 360-kamera før lanseringen – sjekk ut vår anmeldelse av Max 2 for å få vite mer. Når det gjelder Lit Hero, er det en spennende oppgradering fra fjorårets Hero 2024, og fortsetter GoPros minste og billigste Hero-serie på inngangsnivå.

Lit Hero er en rimelig oppdatering med en unik ny funksjon – innebygde LED-lys. Firedobbelt LED-enhet har tre lysstyrkenivåer og kan kaste litt ekstra lys på motivene dine. Det ser spesielt praktisk ut for selfier.

Innebygde LED-lys ser mye mer praktiske ut enn å fikle med GoPros lys-mod, spesielt i et lite actionkamera som Lit Hero, som bare veier 83 gram. Hvorfor har ingen gjort dette før, egentlig?

Til tross for den forutsigbare timingen for to nye GoPro-actionkameraer, er det en større overraskelse – dette er det første året på et tiår uten en ny flaggskipmodell, Hero Black. Det ser ut til at de som venter på Hero 14 Black må vente enda lenger.

Når det gjelder Lit Hero, koster den fra 3 399 kroner, noe som betyr at den er litt dyrere enn Hero 2024, men koster mindre enn Hero 13 Black. La oss ta en titt på de andre oppgraderingene som den nyeste innstegsmodellen bringer.

(Image credit: GoPro)

Et overbevisende actionkamera på innstegsnivå?

Vi kunne sette pris på hva GoPro forsøkte med Hero 2024 – å lage et lite og enkelt actionkamera. Vi følte imidlertid at det var én reduksjon for mye til at vi kunne anbefale fjorårets modell fullt ut.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Gjennom en rekke oppgraderinger i en like liten og lett pakke, ser Lit Hero ut til å forbedre serien.

I tillegg til den firedoble LED-lysenheten dobler Lit Hero 4K-videobildefrekvensen opptil 60 fps. Senk denne bildefrekvensen til 30 fps, og det er mulig å filme i et nytt «høyt» 4:3-sideforhold i tillegg til standard 16:9, noe som gir bedre kvalitet på sosiale klipp.

Lit Hero arver også GoPros 3-i-1-monteringsdesign fra dyrere modeller som Hero 13 Black, som betyr magnetiske monteringsfunksjoner. Rask montering er en velkommen oppgradering for det som er et enkelt actionkamera av design.

Ellers er det som før. I likhet med Hero 2024 er Lit Hero vanntett ned til 5 meter, har et fast Enduro-batteri, og den tar 12 MP-bilder, om enn forsterket i svakt lys med disse LED-lysene.