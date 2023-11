Vi tester DJI Osmo Pocket 3 – klasseledende 4K-kamera med splitter ny portrettfunksjon

Vi har testet Osmo Pocket 3 og det er et veldig godt laget produkt. Med et vakkert design og introduksjonen av en ny 1-tommers sensor, utgjør den en stor oppgradering for Pocket-serien. Her får du bedre kvalitet på både bilder og videoer, videofunksjoner med høyere oppløsning i slow-mo-modus og sterkt forbedrede muligheter i lite lys. Andre høydepunkter er den nye portrettmodusen, en større skjerm enn før og et bedre batteri. Som mange actionkameraer har det noen problemer med overoppheting og noen funksjoner kan føles overflødige, men totalt sett er dette et imponerende kamera som leverer god videokvalitet og utmerkede slow-mo-videoer.

Pris og tilgjengelighet

Tilgjengelig i standardpakke og Creator Combo Pack

Lanseringspris fra 6690 kr

Mye tilbehør tilgjengelig

Osmo Pocket 3 er tilgjengelig for kjøp nå med en startpris på NOK 6690 for standardpakken, som inkluderer Osmo Pocket 3, en USB-C til Type-C PD-kabel, et beskyttelsesdeksel og en håndleddsstropp.

Du kan ellers skaffe deg en Creator Combo-pakke for NOK 8399, som inkluderer Osmo Pocket 3, en Type-C til Type C PD-kabel, et beskyttelsesdeksel, en håndleddsstropp, en Mic 2-sender, en Mic 2 Windscreen, Mic 2 Magnet , batterihåndtak, mini-stativ og en bæreveske.

Design

139,7 x 42,2 x 33,5 mm (l x b x h), 179 g

2-tommers roterbar OLED-skjerm

Tripod-feste

Pocket 3 er litt større og tyngre enn forgjengeren, men er fortsatt i lommestørrelse. Med sin nye vekt på 179 gram er den fortsatt behagelig å holde og den gir en mer robust følelse enn før. Den tyngre vekten er et resultat av større sensor, større skjerm og økt størrelse totalt sett.

Enheten har en vakker konstruksjon, med hver komponent som samhandler sømløst med de ved siden av, mens byggekvaliteten er solid – dette er et actionkamera som kan ta et slag eller to. Håndtaket er også behagelig å holde i og DJI har lagt til en strukturert bakside som gir et enda bedre grep.

(Image credit: Paul Hatton)

En av de fremtredende funksjonene til det nye designet er 2-tommers OLED-skjermen, som er en stor forbedring i forhold til 1-tommers skjermen på Pocket 2. Hvis du fortsatt synes det er vanskelig å endre innstillinger og moduser på skjermen, kan du gjør det også via appen.

Funksjoner og ytelse

Alternativer for portrettfilming og direktesending

Ansiktsgjenkjenning og dynamisk innramming

DJI Osmo Pocket 3 – spesifikasjoner Sensor: 1-tommers CMOS-sensor

FOV/brennvidde: 20 mm

Maks bildepppløsning: 3648 x 2736px

Video: Opptil 4K 120fps (16:9)

Stabilisering: 3-akslet gimbal

Sporing: ActiveTrack 6.0

Lyd: Stereoinnspilling

Skjerm: 2-tommers roterbar skjerm

DJI retter seg virkelig mot innholdsskapere på sosiale medier, og introduksjonen av en portrettmodus og en direktestrømmingsfunksjon er tydelige eksempler på dette. Mer tradisjonelle kreatører vil kanskje hevde at noen av disse funksjonene er unødvendige, for eksempel Spin shot-funksjonen, men det er ingen vei utenom det faktum at denne kamera- og gimbal-kombinasjonen er ideell for vloggere og innholdsskapere.

Pocket 3 drar nytte av ActiveTrack 6.0, som inkluderer automatisk ansiktsgjenkjenning og dynamisk innramming. Begge disse funksjonene fungerte imponerende uten feil eller problemer. Kameraet kunne spore en rekke objekter, selv i lite lys og over en rekke avstander.

Standard fotograferings- og panoramafunksjoner forblir som før, uten store endringer i funksjonaliteten. DJI Mimo-appen legger til helt ny funksjonalitet til kameraet og gjør det generelt mye enklere å bruke.

(Image credit: Paul Hatton)

På lydfronten får du samme kvalitet som Pocket 2, og med Creator Combo får du ekstern trådløs mikrofon og vindskjerm, som er perfekt for vloggere som ønsker klar lyd i opptakene når de er ute og reiser. Endelig er batteriet oppgradert fra 875 mAh til 1300 mAh, noe som gir betydelig bedre batteritid. Du kan regne med en batteritid på rundt 2 timer for 4K-opptak og nærmere 3 timer for 1080p. Ladingen er lynrask, med full lading fullført på bare 32 minutter.

Bilde- og videokvalitet

4K ved 60 fps liggende og 3K ved 60 fps portrett

4K ved 120 fps for slow-mo

Videooppløsningen er suveren, med vakre 4K-videoer med 60 fps. Kameraet yter bra under forskjellige lysforhold og fra forskjellige avstander og det eneste vi egentlig har å klage på er at kvaliteten forringes litt i kantene av videoen. Dette gjelder både video og fotografering, og det blir mer tydelig ved bruk av vidvinkelobjektivet.

Maksimal videooppløsning er 4K i 16:9, mens Pocket 3 i portrettmodus yter maksimalt 3K. Det er synd du ikke får 4K, men innholdsskapere vil garantert være fornøyde uansett, siden portrettvideo var helt fraværende på Pocket 2. Bildeoppløsningen er 3840 x 2160, som er et merkbart fall fra 9216 x 6912 på Pocket 2, selv om pikselstørrelsen har økt fra 1,6 μm til 3,2 μm. Bildekvaliteten har definitivt blitt svakere, noe som gjør dette kameraet mer egnet for video.

Image 1 of 6 (Image credit: Paul Hatton) (Image credit: Paul Hatton) (Image credit: Paul Hatton) (Image credit: Paul Hatton) (Image credit: Paul Hatton) (Image credit: Paul Hatton)

Den større sensoren produserer et bredt dynamisk område og utmerket fargereplikering, samtidig som den løser noen av de tidligere problemer med lite lys. En av de store forbedringene til videoegenskapene er muligheten til å ta opp opptil 4K ved 120fps. Dette er et betydelig steg opp fra Pocket 2, som bare kunne ta opp 1080p i slow-mo-modus.

Vurdering

DJI Osmo Pocket 3 er et imponerende kamera som leverer fantastisk videokvalitet og vakre sakte filmscener. Den helt nye 1-tommers sensoren øker bildekvaliteten i lite lys, mens portrettfilmmodus er et flott tillegg og timelapse- og motionlapse-funksjonene utvider funksjonaliteten ytterligere. Hvis du har budsjettet til det, vil du ikke bli skuffet over hva Pocket 3 har å tilby.