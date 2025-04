GoPro HERO12 Black in sconto folle, l’action cam più amata ora costa molto meno

La GoPro HERO12 Black è disponibile in offerta su AliExpress con un prezzo sensibilmente più basso rispetto al listino ufficiale. Offre video fino a 5.3K a 60 fps, stabilizzazione HyperSmooth 6.0, resistenza all’acqua fino a 10 metri e batteria migliorata. È tra le action cam più utilizzate da sportivi, creator e appassionati di video in movimento.

Come usare i codici sconto

Ogni codice offre uno sconto specifico che può essere applicato al momento del pagamento. Per utilizzarli, basta inserire il codice corrispondente nel campo apposito durante il checkout, a condizione che si raggiunga la spesa minima indicata. Ogni codice ha una durata limitata, quindi è consigliato usarli il prima possibile per non perdere l’opportunità di ottenere uno sconto. Ad esempio, con il codice ITAS3, otterrai uno sconto di 3 € su un acquisto minimo di 29 €, mentre con ITAS50 risparmierai 50 € su un acquisto minimo di 459 €.

Swipe to scroll horizontally Codice Sconto Spesa minima richiesta ITAS3 3 € 29 € ITAS6 6 € 49 € ITAS12 12 € 89 € ITAS20 20 € 159 € ITAS30 30 € 239 € ITAS40 40 € 329 € ITAS50 50 € 459 €

La HERO12 Black monta un sensore da 1/1.9” e registra in 5.3K a 60 fps o in 4K a 120 fps. La qualità video è adatta anche per produzioni professionali. Il sistema HyperSmooth 6.0 garantisce una stabilizzazione fluida, anche in situazioni di forte movimento come sport estremi, bici o moto.

Grazie alla modalità GP-Log e al supporto per LUT, i contenuti possono essere gestiti in post-produzione con maggior controllo cromatico. È compatibile con microfoni Bluetooth e offre audio stereo potenziato. La batteria Enduro assicura prestazioni migliori anche in condizioni di freddo.

Il corpo è impermeabile fino a 10 metri senza custodia, resistente agli urti e compatibile con tutti gli accessori GoPro standard. L’interfaccia è semplice da usare grazie al doppio schermo: touchscreen posteriore e display frontale per selfie e inquadrature da vlogging.

Il prezzo medio online è di circa 449 €, ma durante questa campagna su AliExpress si trova anche sotto i 350 €. Utilizzando i codici sconto disponibili si può ottenere un risparmio ulteriore. AliExpress si propone come alternativa concreta ad Amazon, con offerte spesso più aggressive e stock limitati da cogliere al volo.