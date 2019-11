GoPro Hero 8 Black in arrivo la prossima settimana

GoPro ha sempre presentato i nuovi prodotti in settembre, ma l'azienda quest'hanno l'ha tirata un po' per le lunghe, stuzzicando i fan con la promessa di un nuovo arrivo previsto per l'1 ottobre.

In un breve video postato sul sito GoPro e sulle pagine Twitter e Instagram dell'azienda una manciata di fotogrammi mostrano come sarà la prossima generazione di fotocamere GoPro.

Guardando attentamente sembrano esserci almeno due fotocamere nel video, potenzialmente il modello top di gamma GoPro Hero8 Black e la fotocamera a 360 gradi che probabilmente sarà la GoPro Max (il modello successivo della GoPro Fusion di due anni fa).

GoPro ha anche creato una pagina su YouTube dove l'evento del 1 ottobre verrà trasmesso in diretta, in modo che i fan possano impostare un promemoria per vedere la presentazione delle nuove fotocamere. YouTube si adatterà automaticamente al vostro fuso orario locale.

GoPro non ha svelato le specifiche della nuova serie nel video, anche se secondo alcune indiscrezioni precedenti la Hero 8 Black potrà registrare video fino a 120 fps con risoluzione 4K e video Full HD con risoluzione 1080p fino a 480 fps. In questo caso la fotocamera sarebbe perfetta per i video in slow motion, anche se altre voci di corridoio successive suggeriscono che la Hero 8 Black potrà registrare video 4K fino a 60 fps, con la possibilità di registrare a 240 fps se la risoluzione viene abbassata a 1080p.

Alcune immagini trapelate ci hanno dato un'idea dei possibili nuovi accessori per la nuova serie. Questi includono luci LED, un display esterno e un microfono.

In ogni caso, c'è ancora molto da scoprire sulla nuova serie GoPro, e noi vi terremo aggiornati man mano che usciranno ulteriori novità. Continuate a seguirci!