Recensione Fujifilm X-S20

La Fujifilm X-S20 rende più semplice la fotografia e la creazione di contenuti video con una serie di modalità di scatto automatico che includono una modalità dedicata al vlogging, il rilevamento automatico della scena e un sistema di inseguimento del soggetto avanzato. Inoltre, la Fujifilm X-S20 se la cava alla grande anche in ambito video, offrendo una registrazione interna a 6K/30p 4:2:2 a 10 bit. La batteria più grande rispetto alla X-S10, dalla quale eredita tutte le migliori funzioni, la rende anche più capace in termini di autonomia. È un peccato che questi aggiornamenti abbiano portato a un forte aumento di prezzo rispetto alla X-S10.

Recensione sintetica

La Fujifilm X-S20 prende il posto della X-S10 come fotocamera mirrorless midrange di Fujifilm. Se avete anche solo una lontana dimestichezza con l'uso di una fotocamera la X-S20 risulterà facilissima da usare. Detto questo abbonda di funzioni avanzate che possono soddisfare anche gli utenti più navigati, il che la rende perfetta per un ampio range di fotografi.

Come la Fujifilm X-S10, la nuova X-S20 è una macchina tuttofare molto capace che si rivolge in particolare agli utenti meno esperti che cercano una mirrorless facile da usare in ogni situazione. C'è ad esempio una modalità Vlogging dedicata per semplificare la creazione di contenuti, mentre la modalità fotografia automatica è stata ampliata per rendere ancora più semplice lo scatto "semplice" e include il rilevamento automatico della scena e l'autofocus a inseguimento del soggetto migliorati di Fuji.



Abbiamo ancora lo stesso sensore APS-C da 26 MP presente nella X-S10, ma la qualità video ha fatto un enorme balzo in avanti con la registrazione interna a 6K / 30p 4:2:2 a 10 bit. C'è anche la possibilità di scegliere la registrazione video "open gate", che consente di liberarsi dalle catene del formato 16:9 e utilizzare l'intera area immagine 3:2 del sensore per un po' di spazio in più.



Il video open gate è particolarmente vantaggioso per coloro che scattano in formato verticale, ad esempio per i social, poiché non si sacrifica eccessivamente l'area dell'immagine. Le funzioni video sono al di sopra di quanto ci aspetteremmo da una fotocamera di questo livello e ne siamo rimasti ampiamente soddisfatti.

Anche la durata della batteria ha fatto passi da gigante: la X-S20 dura tutto il giorno senza problemi, il che non è poco per una mirrorless ibrida cosi compatta.

Il numero di miglioramenti è tale da elevare la X-S20 un gradino più in alto della X-S10 in termini di segmento. Anche se il target della Fujifilm X-S20 è costituito da fotografi e creatori di contenuti alle prime armi, il prezzo più elevato potrebbe essere un ostacolo, soprattutto perché la X-S10 è ancora una fotocamera eccellente e può essere acquistata per molto meno da nuova, senza contare l'usato.

D'altra parte, la X-S20 regge il confronto con fotocamere più costose come la Sony A6700 motivo per cui rimane una buona opzione in termini di rapporto qualità-prezzo. Il suo prezzo si colloca a metà strada tra il livello base e il livello professionale, e per entrambi i campi la X-S20 è una macchina tuttofare validissima.

La X-S20 è una fotocamera alla quale è difficile trovare difetti. Risulta perfetta come macchina fotografica per tutti i giorni, ed è probabilmente uno dei modelli migliori che ci sono per chi proviene da uno smartphone e ha poca esperienza con le mirrorless ma non intende rinunciare alla qualità dell'immagine e alle funzioni avanzate.

Fujifilm X-S20: prezzo e disponibilità

Presentata il 24 maggio 2023

Disponibile da giugno 2023

Prezzo solo corpo: 1.368€

Fujifilm ha annunciato la Fujifilm X-S20 all'X Summit tenutosi a Bangkok il 24 maggio, insieme a un nuovo obiettivo grandangolare, l'XF 8mm f/3.5 R WR. Entrambi sono disponibili da giugno 2023 in tutto il mondo.

Il corpo macchina ha un prezzo di 1.368€, mentre il kit con l'obiettivo XC 15-45 mm costa 1.500€. Si può anche scegliere l'opzione con lo zoom 18-55 a un costo di 1.769€.

Si tratta di un'impennata di prezzo notevole rispetto alla Fujifilm X-S10, che nel 2020 costava appena 999€. Certo, ci sono un sacco di nuove funzioni che giustificano l'aumento di prezzo, ma se non avete necessariamente bisogno di queste caratteristiche - tra cui il raddoppio della capacità della batteria - la X-S10 rimane un'opzione più conveniente per chi cerca una fotocamera mirrorless molto capace.

Prezzo: 4 / 5

Fujifilm X-S20: Design

Praticamente identica alla Fujifilm X-S10

Nessuna protezione dalle intemperie

Batteria più grande

La Fujifilm X-S20 ha un'impugnatura robusta e un corpo davvero ben bilanciato che eredita in gran parte dalla X-S10. La fotocamera è molto comoda da tenere in mano, soprattutto per chi ha le mani piccole e la posizione dei comandi fisici è perfetta.

A differenza delle classiche Fujifilm con mille ghiere, la serie X-S offre controlli più semplificati sulla piastra superiore. Questo dovrebbe facilitare l'utilizzo di una fotocamera relativamente avanzata da parte di chi è alle prime armi con la fotografia o la videografia.

L'unica novità sulla piastra superiore è sul quadrante principale PASM, con la modalità Scene Position (SP) della X-S10 sostituita da una modalità Vlog dedicata sulla X-S20.

La nuova fotocamera rimane compatta e pesa solo 491 grammi, 26 grammi in più rispetto alla X-S10, con un peso aggiuntivo dovuto alla batteria fisicamente più grande e di maggiore capacità. La X-S20 è equipaggiata con la batteria NP-W235 utilizzata nelle fotocamere di medio formato di Fujifilm, che raddoppia la durata degli scatti a circa 800 (dai 325 della X-S10) con una carica completa.

A parte queste piccole modifiche, il design della X-S20 è in gran parte identico a quello della X-S20 e, purtroppo, visto l'aumento di prezzo, questo include la mancanza di una protezione contro le intemperie. C'è lo stesso mirino da 2,36 milioni di punti con un ingrandimento di 0,62x e lo stesso touchscreen da 3 pollici e 1,84 milioni di punti completamente articolato.

Come sulla X-S10, al posto dei comandi del D-pad presenti sulle fotocamere X-T di Fujifilm, ci sono solo tre tasti accanto al monitor e quattro lungo la parte superiore, ciascuno chiaramente etichettato. Il joystick offre un buon feedback quando lo si usa per spostare il punto di messa a fuoco o per navigare nel sistema dei menu.

Le modalità dedicate a Vlog e Filmati sono completate da un ingresso audio da 3,5 mm per il collegamento di microfoni esterni e da una porta micro HDMI per l'acquisizione di video su un supporto esterno, anche se, come già detto, non c'è alcuna protezione contro le intemperie, per cui è necessario prestare attenzione quando si riprende in ambienti esterni.

La X-S20 si può collegare al PC tramite il cavo USB-C fornito in dotazione sia per il trasferimento dei file che per la ricarica.

La X-S20 si gestisce molto bene, anche con un obiettivo lungo. L'abbiamo trovata comoda da usare anche con una sola mano per qualche scatto, ma in modalità video è molto meglio usare entrambe le mani per evitare il tremolio.

Design: 4.5 / 5

Fujifilm X-S20: Caratteristiche e prestazioni

Nuova modalità Vlog

Funzionalità di ripresa automatica facile con un migliore inseguimento del soggetto

Sensore collaudato e migliore IBIS

Mentre all'esterno le cose rimangono più o meno le stesse, all'interno troviamo molte modifiche che rendono la X-S20 un aggiornamento degno di nota rispetto al modello precedente.

La nuova fotocamera eredita lo stesso sensore X-Trans CMOS 4 da 26,1 MP utilizzato nella X-S10 e dalla Fujifilm X-T4 che conosciamo molto bene e apprezziamo. Inoltre la velocità e le prestazioni sono migliorate grazie al motore di imaging di ultima generazione di Fujifilm, l'X-Processor 5, che rende la X-S20 un po' meno avida di energia rispetto ai modelli più datati.

Per rendere la X-S20 ancora più facile da usare per i principianti, Fujifilm ha migliorato la modalità di scatto Auto, che ora è in grado di selezionare automaticamente un'impostazione di scena appropriata a seconda di ciò che si sta riprendendo. La modalità Auto è anche in grado di rilevare automaticamente un soggetto e di seguirlo, il che è particolarmente utile per gli animali e per le riprese video.



La messa a fuoco automatica con inseguimento del soggetto è in grado di riconoscere persone, animali (compresi uccelli e insetti), auto, moto, aerei, treni e persino droni.

La modalità Vlog dedicata è un altro miglioramento della facilità d'uso. I creatori di contenuti hanno a disposizione funzioni come Priorità prodotto (simile alla modalità di autofocus Product Showcase di Sony) e Defocus dello sfondo con un semplice tocco di pulsante che consentono di effettuare le riprese ottenendo l'effetto desiderato senza dover pensare a come farlo.

Fujifilm ha anche migliorato la stabilizzazione interna al corpo macchina (IBIS), aumentando la compensazione da 6,5 stop nella X-S10 a sette stop, per ottenere risultati migliori durante le riprese video e le foto in condizioni di scarsa illuminazione.

Caratteristiche e prestazioni: 5 / 5

Fujifilm X-S20: Qualità delle immagini e dei video

Video 6K "open gate" e slow motion Full HD 240p

Stesso sensore APS-C da 26MP della X-S10

19 profili colore, più effetti filtro

Altre somiglianze tra la X-S20 e la X-S10 includono la pletora di profili colore - Fujifilm li chiama modalità di simulazione pellicola - e gli effetti filtro. Con le simulazioni di pellicola, come i divini Fujifilm Acros e Nostalgic Neg che si possono selezionare rapidamente scorrendo la manopola in alto a sinistra. Il processo di applicazione degli effetti è facile per i principianti e consente di giocare con i colori e il look delle immagini per creare effetti spettacolari.

È facile trovare un profilo da adottare per vari scenari: nel nostro caso abbiamo provato Fujifilm Acros, ideale per le giornate di sole intenso. I filtri hanno una ghiera dedicata, mentre le modalità di Simulazione pellicola - disponibili per ogni modalità di scatto, compresi i video - si trovano nel Menu rapido (pulsante Q) sulla piastra superiore. Potete vedere l'aspetto di alcuni di questi filtri e delle Simulazioni Film nelle gallerie di immagini.



L'inseguimento del soggetto in modalità automatica è stato un po' difficile da sfruttare al meglio, ma il rilevamento automatico delle scene funziona a meraviglia.

L'acquisizione video è aumentata di un paio di tacche sulla Fujifilm X-S20 e ciò che viene offerto è quasi esagerato per una fotocamera di questo livello, con video 6K open-gate a 10 bit 4:2:2, oltre all'opzione di ripresa in ProRes RAW.

Al contrario, la modalità Vlog consente agli utenti meno esperti di familiarizzare con la ripresa video. La stabilizzazione dell'immagine per i filmati è buona, ma nelle giornate ventose e quando si riprende con un obiettivo lungo è meglio avere con se un treppiede.

Qualità dell'immagine: 4.5 / 5

Fujifilm X-S20: Punteggi

Swipe to scroll horizontally Fujifilm X-S20 Attributei Note Valutazione Prezzo Più costosa della X-S20, ma ha molte più funzioni 4 / 5 Design Compatto, sta perfettamente in mano e adatto a utenti di qualsiasi livello di abilità 4.5 / 5 Caratteristiche e prestazioni Fujifilm si è data da fare implementando numerose nuove funzioni fotografiche e video 5 / 5 Qualità dell'immagine Qualità fotografica e video ottima grazie al sensore APS-C da 26 MP 4.5 / 5

Dovreste comprare la Fujifilm X-S20?

Acquistatela se...

Volete una APS-C con una buona autonomia

Fujifilm ha fatto miracoli con la durata della batteria della X-S20 che raddoppia rispetto a quella della X-S10 e consente di scattare per una giornata intera (senza esagerare con lunghe esposizioni e ISO altissimi) rendendola una compagna di viaggio perfetta.

Fate sia foto che video

Con eccellenti foto da 26MP e video open gate da 6K, supportati da controlli e modalità dedicate per entrambe le discipline, la X-S20 è la APS-C ibrida perfetta.

Siete dei principianti che vogliono iniziare alla grande

Il prezzo di listino non è certo da principiante, ma il design e la maneggevolezza della X-S20 sono assolutamente adatti a chi sta muovendo i primi passi nel mondo della fotografia. Inoltre, la X-S20 ha funzioni avanzate che possono accompagnarvi man mano che il vostro livello di abilità cresce.

Non acquistatela se...

Fate solo foto

Come il modello precedente, la X-S20 è una fotocamera altamente capace in ambito fotografico ed è in grado di effettuare video a 6K, ma costa molto di più. Se fate prevalentemente foto, la X-S10 potrebbe essere la scelta più economica.

Avete bisogno di una fotocamera super resistente

La qualità costruttiva della X-S20 è discreta, quasi ingannevole, perché di fatto non è tropicalizzata. Se siete dei fotografi che si trovano spesso in condizioni atmosferiche avverse, la Sony A6700 e la Fujifilm X-T5 potrebbero essere opzioni più azzeccate.

Tenete molto al design

La X-S20 è una fotocamera dall'aspetto decente, ma non è la X-T30 II, una fotocamera dal fascino retrò con la sua piastra superiore argentata e i quadranti di esposizione.

Fujifilm X-S20: Considerate anche

Se la nostra recensione Fujifilm X-S20 vi ha fatto a pensare ad altre opzioni, ecco altre due fotocamere da considerare...

Sony A6700

La A6700 ha un corpo resistente alle intemperie, un'eccellente messa a fuoco automatica e un'incredibile autonomia, mentre la X-S20 si comporta un po' meglio in ambito video con le riprese 6K. Sono due fotocamere molto simili che si contendono il primato in diversi ambiti nel segmento APS-C.