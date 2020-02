Fotocamere mirrorless contro reflex digitali: le 10 differenze chiave

Rispondere alla domanda se dovreste comprare una fotocamera mirrorless piuttosto di una reflex digitale, una volta, sarebbe stato più semplice. Se aveste desiderato un modello in grado di produrre le migliori immagini possibili, la scelta sarebbe certamente ricaduta sulla reflex. Se invece aveste puntato maggiormente alla praticità e quindi al risparmio di peso e dimensioni, la mirrorless avrebbe decisamente preso il sopravvento. Risposta facile, in effetti.

Ma oggi siamo nel 2020 e la scelta non è più così scontata come poteva essere in passato.

Esistono delle reflex che producono ottime fotografie a prezzi da discount e mirrorless costosissime, più simili a oggetti di lusso che a fotocamere. Qual è la scelta migliore?

La differenza principale sta nel nome: reflex digitale (a singola lente, conosciuta anche con l’acronimo inglese DSLR), indica quei modelli dotati di specchio ribaltabile e nei quali è possibile vedere otticamente ciò che accade dall’altra parte dell’obiettivo, senza filtri.

In questi modelli, una volta che il fascio luminoso ha superato il complesso di lenti dell’obiettivo, va a colpire uno specchio inclinato di 45 gradi e la luce viene riflessa in alto verso un pentaprisma (o pentaspecchio) che dopo aver fatto compiere una semirotazione al fascio, lo indirizza all’oculare che, non appena ci si avvicina con il volto mostra l’esatta immagine al di là della lente.

Si tratta di un vero percorso ottico, senza nessun tipo di processo digitale nel mezzo. Nel momento in cui si scatta, lo specchio angolato ruota svelando il sensore d’immagine che si trova dietro di lui e producendo quel piacevole rumore meccanico caratteristico delle reflex.

Una fotocamera mirrorless, ovviamente, non è dotata di specchio e in questo caso la luce passa attraverso il complesso ottico, finendo dritta nel sensore dove viene processata e, quasi in tempo reale, mostrata sul monitor posteriore oppure su un piccolo monitor chiamato EVF (mirino elettronico) che è montato nella parte superiore della fotocamera. Quando si preme il pulsante di scatto, essa registra ciò che è presente sul sensore in quel momento in maniera più semplice e immediata di quanto non accada invece quando si preme il pulsante della reflex, come abbiamo visto sopra.

Quella della reflex è una tecnologia consolidata, della quale diverse aziende hanno decenni di esperienza, inoltre le reflex digitali sono geneticamente più robuste, in grado di stupire per la qualità delle immagini prodotte e grazie a un’elettronica più semplice, offrono una maggiore autonomia della batteria.

L'abbandono del tradizionale specchio presente sulle fotocamere reflex, tuttavia, ha portato ai numerosi vantaggi presenti oggi sulle mirrorless. Queste fotocamere infatti hanno uno schema semplificato, in quanto non necessitano di un mirino ottico complicato o di un grande specchio per riflettere la luce e pertanto possono avere dimensioni inferiori e un peso decisamente più contenuto.

Alcune attività propedeutiche al funzionamento della fotocamera, come il focheggiamento automatico (autofocus), possono essere eseguite direttamente sul sensore, portando a tempi di lettura molto rapidi che, in alcuni modelli particolarmente dotati, permettono prestazioni ultraterrene rispetto alle sorelle e addirittura a tutte le reflex presenti sul mercato. È un fatto che il numero di mirrorless full frame sta aumentando di anno in anno, perciò nella fascia alta del mercato la differenza tra la qualità d’immagine tra una categoria e l’altra è ormai inesistente, siano esse full frame o di formato più piccolo.

Tuttavia ci sono altri vantaggi e svantaggi a rendere la scelta più complicata, perciò continuate a leggere per scoprire quali sono i criteri che abbiamo usato per decidere qual’è la soluzione migliore.