Recensione Nikon Z7 II

La Nikon Z7 II è una sottile evoluzione della Z7 originale, grazie ai due slot per schede e al doppio processore che ne aumentano le prestazioni a tutto tondo. Per il resto, si tratta di un territorio meravigliosamente familiare e il sistema Nikon Z è in costante crescita. Ci sarebbe piaciuto vedere un aggiornamento più significativo, ma il passaggio alla mirrorless Nikon sembra ormai sicuro, se avete i soldi necessari.

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

Nikon Z7 II, recensione veloce

Eravamo rimasti sbalorditi dalla Nikon Z7 originale , arrivata insieme alla Nikon Z6 nel 2018 come prima fotocamera mirrorless full-frame dell'azienda. Per essere una prima generazione, entrambe le fotocamere erano immediatamente competitive, persino leader della categoria in alcune aree, ma nessuna delle due era perfetta: da qui l'arrivo delle Nikon Z7 II e Z6 II.

Questa seconda generazione porta con sé una serie di modifiche e perfezionamenti, oltre a un leggero riorientamento per rispondere alle critiche. Ad esempio, la Nikon Z7 II è ora dotata di due slot per schede e di due processori d'immagine Expeed 6 per migliorare le prestazioni.

Nikon Z 7II a Amazon per 3.189 € (Si apre in una nuova scheda)

Migliori offerte Nikon Z 7II di oggi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 3.189 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 3.498 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 3.569 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) Mostra altre offerte

Le raffiche ad alta velocità da 10 fps vengono mantenute più a lungo, mentre l'autofocus è più versatile, anche se non siamo ancora nel territorio degli sport professionistici. Anche le funzioni video sono state migliorate, con la possibilità di effettuare riprese interne in 4K a 60fps e Full HD a 120fps.

Per il resto, rimane molto di ciò che amiamo della Nikon Z7 originale. Il formato e la maneggevolezza sono ancora eccellenti - si fa fatica a distinguere la Z7 II dalla Z7 - e ritroviamo le splendide foto da 45,7 MP.

La Z7 II è meno audace rispetto al passato, perché non stavolta Nikon non sta esplorando nuovi territori. Tuttavia, c'è qualcosa di più rassicurante: la fotocamera è più versatile e, cosa fondamentale in questi due anni, il sistema Nikon Z è maturato.

(Image credit: Future)

Ci sono più obiettivi Z e accessori migliori (tra cui una nuova impugnatura verticale). Ora che queste fotocamere sono perfezionate, sicuramente tanti che prima erano dubbiosi ora stanno cominciando a pensare che Nikon Z possa essere una scelta sicura, anche e soprattutto per chi deve ancora passare da una DSLR a una mirrorless .

Rispettiamo il fatto che Nikon abbia introdotto la Z7 II a un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello della Z7 al momento del lancio: il prezzo del solo corpo macchina di 3.599 euro è aggressivo rispetto alla concorrenza. Inoltre, la Z7 II utilizza schede di memoria SD e CFexpress, decisamente più economiche rispetto a quelle XQD della Z7 (anche se la Z7 II è in grado di accettare anche schede XQD).

Potreste risparmiare sulla più economica Nikon Z7 di due anni fa e, per la maggior parte, godreste di un'esperienza di ripresa simile. Tuttavia, nello schema delle cose, andrete a pagare più o meno lo stesso prezzo quindi non ne vale la pena. E comunque la Z7 è fuori produzione, quindi non è detto che sia facile da trovare.

Nel complesso, la Nikon Z7 II è un aggiornamento modesto, ma il doppio processore, i due slot per schede, l'autofocus migliorato e i buffer più grandi contribuiscono a mantenerla competitiva rispetto alle rivali leggermente più costose. Anche il quadro generale è roseo: Nikon vanta una rispettabile serie di miglioramenti attraverso gli aggiornamenti del firmware, mentre il sistema Nikon Z, in continua crescita, sembra ben incamminato verso il successo. Per chi scatta paesaggi, è senza dubbio una delle migliori fotocamere per la fotografia, soprattutto se si è fan del design e del sistema di obiettivi Nikon.

(Image credit: Future)

Data di uscita e prezzo

La Nikon Z7 II è disponibile a €3.599 per il solo corpo, ma il prezzo è sempre scontato anche sullo store Nikon, quindi forse ha più senso parlare di €3.299. C’è anche al versione con l’obiettivo in Kit, un 24-70, a €4.229. Anche in questo caso Nikon propone uno sconto, a €3.729 .

Ciò significa che la Nikon Z7 II è un po' più economica del suo predecessore al momento del lancio. Forse Nikon vuole rendere il suo modello ad alta risoluzione più interessante per i professionisti.

Ciò è probabilmente dovuto alla concorrenza più agguerrita, con fotocamere del calibro della Sony A7R III o della Canon EOS R5 ,, alternative molto allettanti per chi ha bisogno di una combinazione di alta risoluzione e versatilità di scatto.

La Nikon Z7 II ha un buon rapporto qualità/prezzo rispetto a questi concorrenti: non vanta alcune delle caratteristiche presenti in queste fotocamere, ma è comunque un'ottima opzione.

Image 1 of 3 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Design

Ora dispone di due slot per schede (SD UHS-II e CFExpress / XQD)

Design quasi identico a quello della Z7 con lo stesso EVF e lo stesso schermo

Eccellente fattore di forma e layout dei comandi

Poiché il design della Z7 II è così simile a quello del suo predecessore, molto di ciò che abbiamo detto nella nostra recensione della Nikon Z7 si applica anche qui. Permetteteci quindi di concentrarci sui pochi cambiamenti.

L'unico slot per schede XQD della Z7 ha fatto storcere il naso a molti, soprattutto a coloro che temono errori nelle schede. Inoltre, questo tipo di scheda, sebbene affidabile, è molto costosa. Entrambi i problemi sono stati risolti nella Z7 II, che offre un doppio slot per schede SD UHS-II e CFexpress / XQD.

Alcuni non erano entusiasti nemmeno della semplicistica impugnatura verticale della Z7, perché mancava di pulsanti di controllo. Ora c'è una nuova impugnatura per la Z7 II (MB-N11) che offre la stessa disposizione dei pulsanti quando si scatta in formato verticale.

(Image credit: Future)

L'impugnatura ospita anche due batterie per una maggiore durata, la più esterna delle quali può essere rimossa e sostituita mentre la fotocamera è ancora in azione. Questo è molto utile, soprattutto per le registrazioni video prolungate.

A proposito di durata della batteria, la resistenza della Z7 II è stata aumentata dai modesti 330 scatti della Z7 a un più rispettabile 420 scatti. Questo grazie soprattutto a una nuova versione della batteria (EN-EL15c), che può essere ricaricata anche in movimento tramite USB-C.

Per il resto, siamo davvero su un terreno familiare: come la Z7, la Z7 II si adatta bene alla mano e l'impugnatura accentuata per il pollice offre una presa davvero salda.

(Image credit: Future)

Ci piace in particolare la ghiera di controllo e il joystick AF, entrambi a portata di pollice. Nel complesso, il layout dei comandi è del tutto intuitivo e anche gli utenti di reflex digitali Nikon si sentiranno a proprio agio.

La Z7 II è anche una fotocamera resistente, con lo stesso grado di impermeabilità della Nikon D850 . Piccola, intuitiva e resistente: il design è certamente il punto di forza della Z7 II.

Come la Z7, sul retro è presente uno schermo tattile inclinabile da 3,2 pollici e 2,1 milioni di punti, con comandi completi che rispondono molto bene al tocco. Come in precedenza, è presente anche un luminoso EVF da 3,69 milioni di punti con un significativo ingrandimento di 0,8x.

(Image credit: Future)

L'ultima volta abbiamo apprezzato entrambi i display, anche se la concorrenza è andata avanti. È possibile trovare EVF da 5,76 milioni di punti su fotocamere del calibro della Sony A7R IV , mentre la Canon EOS R6 è dotata di uno schermo con angolazione variabile che piacerà ai vlogger e amanti dei selfie.

Abbiamo solo un paio di piccole lamentele. L'impugnatura, benché molto comoda, ospita lo sportello per le schede, che si apre troppo facilmente, soprattutto quando si ripone o si accede alla fotocamera in una borsa. Inoltre, non siamo riusciti a trovare un modo per nascondere le informazioni sul display: una frustrazione quando si desidera una visione libera della scena.

Caratteristiche e prestazioni

Sistema AF a 493 punti con rilevamento di occhi/viso umano o animale

Scatta fino a 200 immagini JPEG a 10 fps

Stabilizzazione dell'immagine a cinque assi

In termini di caratteristiche, c'è ben poco da scegliere tra la Nikon Z7 II e la Z7. Ad esempio, abbiamo lo stesso sensore full-frame da 45,7 MP con una gamma ISO nativa che va da ISO 64 a 25.600 (con impostazioni estese da ISO 32 a 102.400). Lo spostamento del sensore offre anche una stabilizzazione dell'immagine fino a 5EV.

Tuttavia, i miglioramenti più significativi sono il frutto dell'inserimento del doppio processore d'immagine Expeed 6, che secondo Nikon migliora la potenza di elaborazione fino a 3,3 volte.

Lo scatto continuo ad alta velocità è una delle modalità che beneficia della maggiore potenza di elaborazione. La velocità passa da 9 a 10 fps, ma soprattutto le raffiche possono durare molto più a lungo prima che la fotocamera rallenti (come scopriremo più avanti). In scenari di ripresa reali, sceglieremmo sempre sequenze più lunghe.

Ora è possibile anche registrare video 4K a 60 fps. A questa impostazione viene applicato un ritaglio di 1,08x, ma non è un problema e volendo i video 4K/30fps usano l'intera larghezza del sensore.

(Image credit: Future)

E l'esperienza nel mondo reale? Il doppio processore aumenta davvero le prestazioni complessive della Z7 II.

Per gli scatti continui, le sequenze a 10 fps possono durare circa 3 volte di più rispetto alla Z7: potrete ottenere fino a 75 immagini raw o 200 JPEG prima che la fotocamera rallenti.

Naturalmente, le prestazioni dipendono dalla scheda utilizzata. Quando abbiamo utilizzato una scheda SDXC UHS-II con velocità di lettura/scrittura di 300 MB/s, la fotocamera è stata in grado di scattare 50 immagini raw a 10 fps in una raffica, o 200 immagini JPEG.

Anche l'autofocus è stato perfezionato in alcune aree. Le prestazioni dell'AF in condizioni di scarsa illuminazione sono migliorate di 1EV, essendo ora sensibili a -4EV. Abbiamo scattato in condizioni di scarsa illuminazione lunare e ci siamo assicurati una messa a fuoco nitida, anche se un po' più lenta.

(Image credit: Future)

Nikon sostiene anche che l'AF a inseguimento è migliorato. Non abbiamo potuto fare confronti diretti con la Z7, ma l'esperienza complessiva di inseguimento dei soggetti sembra più veloce e affidabile con la Nikon Z7 II.

Anche alcune modalità AF sono ora più versatili sulla Z7 II. Prendiamo ad esempio il rilevamento di occhi e volti umani o animali, che ora è disponibile per l'acquisizione di foto e video in modalità Wide AF: ciò significa che è possibile limitare l'area AF da un'area più ampia. Si tratta di una soluzione intelligente, perché i soggetti non sono sempre al centro dell'inquadratura.

L'Eye AF è affidabile e rapido. In breve, è possibile garantire una messa a fuoco nitida sugli occhi. Nel complesso, Nikon ha fatto passi avanti positivi per quanto riguarda l'AF nel sistema Z.

La Z7 II vanta una stabilizzazione a cinque assi. Questo sistema basato sullo spostamento del sensore (che si sposa con la stabilizzazione ottica) ha un'efficacia dichiarata di cinque stop. Complessivamente, nell'uso reale, abbiamo goduto regolarmente di tre stop di compensazione - per esempio, a mano libera la velocità dell'otturatore di 1/13 sec si è dimostrata nitida con l'obiettivo 85 mm f/1,8. Oltre i tre stop, non siamo riusciti a garantire la nitidezza dei dettagli.

La stabilizzazione è più efficace nella Canon EOS R5, ma rispetto alle reflex digitali la Z7 II è infinitamente più tollerante nelle riprese a mano libera.

Qualità dell'immagine

Stessa qualità d'immagine della Nikon Z7

Gamma dinamica ai vertici della categoria

Dettagli nitidi dal centro ai bordi con il vetro Nikon Z

Se la qualità delle immagini è la vostra preoccupazione principale, non potete sbagliare con la Nikon Z7 II.

È dotata dello stesso sensore full-frame da 45,7 MP di cui abbiamo parlato con entusiasmo nella Nikon Z7. Con così tanti pixel a disposizione, la modalità di ritaglio APS-C vanta 19MP e un ulteriore ritaglio pesante è del tutto possibile.

Image 1 of 3 The tilt angle screen is useful for shooting from low angles, especially when paired with the touch AF and shutter. (Image credit: Future) Tracking AF is pretty good though it does struggle to keep up with nearby subjects. There's more reliable tracking AF for action in competing cameras. (Image credit: Future) One from a 10fps action sequence. The dual processors enable you to rattle off up to 200 JPEG images at that speed in a single sequence, though AF is fixed at this rate. (Image credit: Future)

Lo schermo inclinabile è utile per scattare da angolazioni basse, soprattutto se abbinato all'AF e all'otturatore a sfioramento. (Immagine: Future)

Abbinata ad alcuni degli eccellenti obiettivi Z di Nikon e all'ampio innesto Nikon Z, si ottengono dettagli nitidi dal centro ai bordi, con un minore effetto della distorsione rispetto a quello che si può avere con gli innesti più piccoli, compresa la diffrazione.

Anche i livelli di rumore sono ben controllati, grazie al design retroilluminato del sensore: utilizzeremmo volentieri ISO 1600 per ottenere immagini raw nitide, mentre i dettagli rimangono abbondanti a ISO 6400.

Image 1 of 3 L'elevata risoluzione di 45,7MP offre una grande quantità di pixel con cui giocare, consentendo ritagli più stretti e la modalità di ritaglio 1,5x (DX) da 19MP. Scatto con l'obiettivo 85 mm f/1,8 e la fotocamera in modalità di ritaglio DX e un ulteriore ritaglio manuale. (Image credit: Future)

Con un'impostazione della sensibilità di base ISO 64, la Nikon Z7 II offre una gamma dinamica di prim'ordine, particolarmente utile per i dettagli luminosi in scene come questa. (Image credit: Future)

Per essere una fotocamera ad alta risoluzione, la Z7 II gestisce molto bene il rumore. Utilizzeremmo volentieri ISO 1600 per ottenere immagini raw nitide. (Image credit: Future)



La stabilizzazione dell'immagine basata sul sensore (abbinata alla stabilizzazione ottica) rende ancora migliori le riprese a mano libera, soprattutto a queste alte risoluzioni che non perdonano.

I risultati dipendono dalla distanza del soggetto, ma spesso abbiamo ottenuto tre stop di stabilizzazione. Per i soggetti distanti, è possibile ottenere risultati utilizzabili con tempi di posa fino a 0,5s, anche se è meglio usare 1/4s per essere sicuri.

Image 1 of 3 Per scatti a mano libera nitidi, la stabilizzazione dell'immagine fornisce in modo affidabile 3EV con cui giocare, ma i 5EV citati sono più difficili da raggiungere. (Image credit: Future)

L'AF oculare è particolarmente rapido e soprattutto affidabile. Ora è più versatile, essendo incluso nella modalità area AF ampia. (Image credit: Future)

L'attacco extra large dell'obiettivo e il successivo design dell'obiettivo Nikon Z contribuiscono a ottenere un'eccellente nitidezza ai bordi e un minore effetto negativo della diffrazione, che i fotografi di paesaggi apprezzeranno in particolare. Scatto a f/16. (Image credit: Future)



Infine, potrete godere di una gamma dinamica ai vertici della categoria con la fotocamera impostata al valore minimo di ISO 64. Ciò significa che potrete restituire i dettagli in modo chiaro e preciso, anche quando si è costretti a sottoesporre di un paio di stop.

Quindi, anche se poco è cambiato in due anni, non è necessariamente una cosa negativa. La Nikon Z7 II è una delle migliori fotocamere che si possano acquistare per la qualità delle immagini.

Migliori offerte Nikon Z 7II di oggi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 3.189 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 3.498 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) 3.569 € (Si apre in una nuova scheda) Vedi (Si apre in una nuova scheda) Mostra altre offerte

Nikon Z7 II, ne vale la pena?

(Image credit: Future)

Compratela se...

Siete utenti di reflex digitali Nikon in cerca di un cambiamento

Se siete utenti di una reflex digitale Nikon indecisi se passare a una mirrorless, allora lasciatevi rassicurare: il sistema Z di Nikon sta crescendo molto bene e promette un bel futuro. Inoltre sono già disponibili alcuni eccellenti obiettivi (oltre all'adattatore FTZ). La Z7 II è anche una fotocamera più versatile della Z7, con accessori migliori.

Volete uno strumento professionale robusto e leggero

La disposizione dei comandi, la sensazione in mano, la qualità costruttiva: lo Z7 II è un sogno da usare e si può essere certi che sarà in grado di affrontare gli ambienti più difficili.

Volete ottenere il massimo dalle vostre foto

La risoluzione di 45,7 MP è la prima cosa che si nota, ma ci sono anche i dettagli nitidi se abbinati a un obiettivo Nikon Z, oltre alla migliore gamma dinamica di questa categoria. Anche la pulizia dei dettagli che è possibile recuperare dalle luci e soprattutto dalle zone d'ombra della Z7 II è davvero impressionante. Per quanto riguarda la qualità delle immagini, è una delle migliori fotocamere mirrorless che si possano acquistare.

Non compratela se...

Avete già una Nikon Z7 La Z7 II è più versatile della Z7, con doppio slot per schede, doppio processore, migliore durata della batteria e nuova impugnatura verticale. Tuttavia, l'esperienza complessiva sarà più o meno la stessa.



Le caratteristiche sono fondamentali Messa a confronto con la Sony A7R IV e la Canon EOS R5, la Nikon Z7 II risulta carente in alcune aree. La A7R IV ha un sensore e un EVF di risoluzione superiore, oltre a una migliore durata della batteria. La EOS R5, invece, ha una formidabile abilità video e una migliori stabilizzazione.