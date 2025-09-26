Nuova Sony A7 V: la Nikon Z6 III avrà presto seria concorrenza

Ha ora quattro anni ed è stata superata dai rivali Canon e Nikon, ma la Sony A7 IV potrebbe ricevere un potente successore quest'anno

• Due immagini trapelate rivelerebbero la prossima Sony A7 V

• Una mostra la risoluzione del sensore, l'altra il design posteriore della fotocamera

• Potrebbe essere rilasciata a ottobre o novembre 2025

Il 2021. Ecco quanto tempo è passato da quando Sony ha lanciato l'attuale A7 IV alzando l'asticella per le fotocamere mirrorless di fascia media.

Il modello full-frame da 33MP rimane un tuttofare straordinariamente capace, ma ha perso il primo posto nella nostra guida alle migliori fotocamere mirrorless a favore della Canon EOS R6 Mark II e di conseguenza dell'ancora migliore Nikon Z6 III.

The New Camera ha condiviso quello che dice essere due immagini della Sony A7 V che apparentemente rivelano la risoluzione del sensore e graditi aggiornamenti del design rispetto alla A7 IV.

Attualmente consideriamo la Nikon Z6 III come la migliore fotocamera mirrorless per la maggior parte delle persone. La A7 V potrebbe riconquistare questa corona per Sony? (Image credit: Future | Tim Coleman)

Scossone nel mercato mirrorless di fascia media?

Le fotocamere mirrorless di fascia media tendono a colpire nel segno del rapporto qualità-prezzo ed è esattamente quello che ha fatto la Sony A7 IV quattro anni fa. Da allora, però, Canon e Nikon hanno stabilito nuovi standard in questa classe: sia la EOS R6 Mark II che la Z6 III scattano più velocemente e le loro specifiche video surclassano completamente la A7 IV. Hanno messo sotto pressione Sony, la cui serie A7 originale è stata a lungo una delle più vendute. Quindi, il mercato di fascia media avrà un altro scossone se e quando arriverà la A7 V? Una delle immagini trapelate mostra lo schermo posteriore con la risoluzione della fotocamera visualizzata: 33MP grande, 14MP media, 8,2MP piccola. Questo suggerisce che la risoluzione della A7 V è invariata rispetto ai 33MP della A7 IV, che ancora oggi batte i rivali.

Quello che non sappiamo è se è lo stesso sensore di prima, uno rivisto o di un nuovo tipo. Per esempio, la Nikon Z6 III ha un sensore parzialmente stratificato da 24MP più veloce, mentre i modelli premium come la Nikon Z8 e la Canon EOS R5 II hanno sensori completamente stratificati ancora più veloci.

We awarded the A7 IV 4.5 stars in our review, but four years on it looks a little dated especially for sports photography and video (Image credit: Future)

La seconda immagine trapelata mostra una sezione del retro della A7 V, suggerendo che la fotocamera potrebbe avere un versatile touchscreen inclinabile su 2 assi / vari-angle come nella A1 II, anche se l'impugnatura potrebbe rimanere simile agli attuali modelli A7.

The New Camera ha anche ipotizzato altri miglioramenti che potremmo ragionevolmente aspettarci, parlando di scatti a raffica a 20fps, del chip AI di Sony per un autofocus migliorato nel riconoscimento dei soggetti, video 4K 60fps senza ritaglio, un EVF ad alta risoluzione e una stabilizzazione interna migliorata.

Si ritiene inoltre che la Sony A7 V arriverà quest'anno, potenzialmente a ottobre o novembre. Si parla anche di una Canon EOS R6 Mark III prevista per il 2025, presumibilmente con il sensore da 32MP che abbiamo visto nella recente EOS C50. Una tale raffica di uscite scuoterebbe davvero il mercato di fascia media.