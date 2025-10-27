OM System OM-5 II conquista il primo posto nella nostra guida alle fotocamere da viaggio – ecco 5 motivi per cui è così perfetta per la fotografia di viaggio

L'OM System OM-5 II non ha un grande sensore full-frame, autofocus AI, video 8K o altre caratteristiche da titolone delle ultime costose fotocamere. Quello che ha il modello micro quattro terzi (MFT), tuttavia, passa completamente inosservato in mezzo a tutta questa frenesia ossessionata dalla tecnologia – è una fotocamera perfettamente progettata per la fotografia di viaggio. E non parliamo di specifiche tecniche, per una volta, ma del design fisico vero e proprio.

Quindi cosa rende l'OM-5 II così speciale da aver recentemente conquistato il primo posto nella nostra guida alle migliori fotocamere da viaggio? Parecchie cose, in realtà. Diamo un'occhiata...

Non è solo il corpo dell'OM-5 II ad essere piccolo ma – ancora più importante – anche gli obiettivi. (Image credit: Rod Lawton)

1. Dimensioni e portabilità

Non abbiamo bisogno di spiegare i vantaggi di un sistema fotografico compatto e portatile quando si viaggia. Pesa di meno da trasportare, occupa meno spazio nella borsa e affatica meno le braccia quando lo si tiene al fianco e lo si porta ripetutamente all'altezza degli occhi per scattare.Ora, i fan delle fotocamere APS-C e full-frame faranno notare che il corpo dell'OM-5 II non è davvero molto più piccolo o leggero di molte rivali. È assolutamente vero. Ma gli obiettivi sono molto più piccoli, e visto che è difficile fotografare qualcosa senza un obiettivo, questo è un punto fondamentale per la fotografia di viaggio.Mi vengono in mente due esempi. L'obiettivo kit M.Zuiko 12-45mm f/4 venduto con questa fotocamera offre un intervallo focale equivalente di 24-90mm (nella foto). Non esistono obiettivi kit su altri formati così piccoli e leggeri come questo (o così buoni – questo è uno degli obiettivi Pro di OM System). Che dire poi del M.Zuiko 25mm f/1.8 II? È un obiettivo fisso equivalente 50mm assolutamente minuscolo. Ed è anche tropicalizzato, il che mi porta al prossimo punto...

Non sottovalutare il valore della tropicalizzazione! Non si trova spesso una caratteristica di livello professionale come questa in una fotocamera di livello enthusiast come l'OM-5 II. (Image credit: Rod Lawton)

2. Tropicalizzazione

Potresti non preoccuparti troppo della tropicalizzazione nella fotografia normale – dopotutto, se piove aspetti semplicemente, o esci un altro giorno. Ma quando viaggi, ogni giorno, ogni ora è irripetibile. Se piove, non puoi tornare un'altra volta. Devi cogliere ogni opportunità di scatto che si presenta e celebrare le condizioni, non nasconderti da esse. La tropicalizzazione non è una specifica molto accattivante, ma quando ne hai bisogno, ne hai davvero bisogno, e sia l'OM-5 II che molti obiettivi OM sono tropicalizzati, incluso l'obiettivo kit 12-45mm f/4.

Questa foto è stata scattata in una grotta poco illuminata con un tempo di otturazione di 0,4 secondi, ed è perfettamente nitida. La stabilizzazione d'immagine in-body (IBIS) dell'OM-5 II è eccezionale. (Image credit: Rod Lawton)

3. Uno dei migliori sistemi di stabilizzazione in circolazione

Leggerai molte dichiarazioni dei produttori di fotocamere sulla stabilizzazione d'immagine in-body (IBIS) certificate CIPA che potrebbero suggerire che tutte le fotocamere moderne sono equivalenti, ma quello che accade in laboratorio non sempre si riflette nella vita reale, ed è chiaro dall'esperienza pratica che il sensore MFT più piccolo nell'OM-5 II ha una stabilizzazione significativamente più efficace rispetto ai sensori più grandi. Le cifre ufficiali dei produttori sono sempre lusinghiere, scenari nel caso migliore; ma in pratica, l'OM-5 II fornisce in modo affidabile quasi tutta la compensazione delle vibrazioni dichiarata, non solo una parte in circostanze ideali (senza fare nomi).

La modalità Live Composite dell'OM-5 II risale al suo antenato l'E-M5 II. (Image credit: Rod Lawton)

4. Funzioni computazionali

Se non hai mai usato le funzioni di fotografia computazionale di OM Systems, potresti pensare che siano solo un espediente che non userai mai. Ma ti conquistano, e sono particolarmente efficaci per la fotografia di viaggio. Il Live Bulb è fantastico per paesaggi urbani illuminati al neon di notte perché puoi vedere l'esposizione costruirsi in tempo reale, sul retro della fotocamera. Avrai bisogno di un treppiede, ma ehi, con tutto il peso che hai risparmiato con questo sistema, non ti dispiace così tanto un treppiede!

L'OM-5 II è economica da acquistare, e questo non solo riduce la spesa ma ti dà anche un po' più di tranquillità durante i tuoi viaggi. (Image credit: Rod Lawton)

5. Costo

Viaggiare può essere rischioso. A volte ti sporgi dal lato di una barca, a volte schivi borseggiatori, a volte devi lanciare la tua borsa nel retro di un autobus e sperare che sia ancora lì quando scendi. Può essere una preoccupazione, e se porti attrezzature costose e vistosamente care nei tuoi viaggi, può essere difficile godersi il momento senza preoccuparsi per la propria fotocamera.

Personalmente, mi piacerebbe tornare da un viaggio con scatti fatti con una Leica M11 o una Hasselblad X2D II, ma non accadrà mai perché non le porterei mai con me.

