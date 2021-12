Sensori, videocamere di sorveglianza e allarmi, ecco la nuova generazione

Lo scorso 2 dicembre è andato in onda il terzo Ajax Special Event, un evento streaming organizzato dall'azienda specializzata nell'ambito della sicurezza per mostrare la sua nuova linea di prodotti per il 2022.

Protagonista è la nuova gamma di dispositivi Fibra, una nuova linea di prodotti abbinati a un hub ibrido, che combina cavi e segnale radio per garantire un alto livello di sicurezza. Durante la presentazione, Ajax Systems ha mostrato al pubblico le nuove versioni dell’Hub che supportano la connessione 4G.

Come i dispositivi della linea Jeweller, anche i prodotti della gamma Fibra possono contare su una tecnologia antisabotaggio, trasmettono dati crittografati e si possono controllare tramite smartphone.

(Image credit: Ajax)

Tra le novità più interessanti ci sono le nuove Motion Cam e Motion Cam Outdoor, due sensori di movimento con fotocamera, pensati per ambienti interni ed esterni che supportano la funzione "foto su richiesta" e saranno disponibili da gennaio 2022.

MotionCam e MotionCam Outdoor monitorano i movimenti nell'area d'interesse e scattano una serie di foto per valutare eventuali situazioni di rischio. Grazie a questo sistema è possibile verificare da smartphone eventuali intrusioni e, se necessario, contattare gli istituti di vigilanza in tempo reale.

Durante l'evento abbiamo visto anche i nuovi Hub 2 (2G) e Hub 2 (4G), dei dispositivi fondamentali per la gestione e il funzionamento di tutti i prodotti Ajax che ora vengono proposti in due varianti per consentire agli utenti di scegliere quella che più si adatta all'area geografica di appartenenza e alla copertura internet.

(Image credit: Ajax)

A questi si aggiunge REX 2, un amplificatore di portata del segnale radio dotato di foto-verifica degli allarmi e regolazione automatica del segnale. Grazie alle quattro antenne integrate e ai due moduli radio indipendenti, Rex 2 garantisce una copertura radio sicura con i dispositivi wireless Ajax, inclusi i rilevatori MotionCam.

Ajax Systems ha presentato anche vhfBridge, un modulo che fornisce all’hub un ulteriore canale di comunicazione con una centrale di ricezione allarmi. In caso di allarme, l’allerta viene trasmessa dall’hub al modulo vhfBridge tramite canale radio Jeweller e dal modulo a un trasmettitore radio di terze parti che invia una richiesta di aiuto alla centrale ricezione allarmi.

Questo permette di usare il sistema Ajax anche in aree con connessione internet scarsa o assente come montagna, riserve naturali o zone desertiche.

Infine, per rispondere alle esigenze dei professionisti del settore, Ajax ha lanciato MultiTransmitter, un modulo di integrazione pensato per garantire una maggiore flessibilità in caso di aggiornamento o sostituzione dei dispositivi di sicurezza.