Obiettivi per fotocamere Sony, abbiamo trovato degli ottimi sconti!

Le fotocamere Sony sono fantastiche per qualità e prestazioni, ma i loro prezzi non sono estremamente popolari, e non potrebbe essere da meno dato che racchiudono tutta la tecnologia del marchio giapponese. Ma il costo più elevato quando si parla di fotocamere reflex o mirrorless dagli obiettivi intercambiabili, è proprio il prezzo degli obiettivi, e ne servono diversi per fare un corredo funzionale.

Oggi Amazon, grazie al Prime Day, ha iniziato a fare diversi sconti su alcuni obiettivi Tamron molto interessanti per l'E-Mount Sony che potete montare su fotocamere come la Sony A7S III, ma anche su molti altri modelli dotati dello stesso innesto.

Offerta Prime Day Obiettivo Tamron 35 mm F2.8 Di III (Sony E-MOUNT) a €199 Questo obiettivo Tamron a focale fissa da 35mm è perfetto per fotografare scorci, gruppi, ambienti interni e molto altro ancora.

Si tratta di un obiettivo piuttosto luminoso (f/2.8), ideale per scattare anche in condizioni meteo non ottimali, con il cielo coperto o nelle ore serali. È composto da 9 lenti, raggruppate in 8 gruppi, e ha un diametro del filtro da 67mm piuttosto comune, che vi permetterà di utilizzare filtri polarizzatori o ND.Vedi offerta

Offerta Prime Day Obiettivo Tamron 24mm F/2.8 Di III OSD M 1:2 (Sony E-MOUNT) a €199 Un obiettivo Tamron a focale fissa da 24mm ideale per foto paesaggistiche di grande qualità, ma anche per foto di interni o elementi di architettura. È un obiettivo piuttosto luminoso (f/2.8), e può essere usato anche in condizioni di bassa luminosità, la sua focale corta offre peraltro una vasta profondità di campo e ciò permette di usarlo a tutta apertura senza problemi. Attenzione: è possibile preordinare l'obiettivo, ma la disponibilità effettiva sarà il 29 maggioVedi offerta

Gli obiettivi prime come quelli della nostra offerta non sono i più flessibili in termini di usabilità, sul mercato, ma permettono di ottenere immagini di grande qualità senza chiedere un esborso considerevole. Inoltre, la loro luminosità è migliore di quella messa a disposizione dagli obiettivi zoom, e ciò rende possibile scattare con tempi più veloci e di ridurre il mosso.

Tamron è un produttore di obiettivi di terzi parti e realizza decine di modelli di obiettivi, disponibili per reflex e mirrorless dei migliori marchi, come Sony, Canon, Nikon e altri ancora. Le ottiche Tamron sono di buona qualità e vengono considerate dai fotografi delle interessanti alternative economiche agli obiettivi prodotti dalle case madri, poichè mantengono specifiche tecniche di rilievo ma ad un prezzo molto ridotto.