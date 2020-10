Recensione Swann Spotlight Outdoor

La videocamera di sicurezza per esterni Swann Spotlight ha un buon rapporto qualità-prezzo, supporta una vasta gamma di funzioni di sicurezza e vanta un design robusto e resistente alle intemperie. Il difetto? L'app non è facilissima da usare e occorre un po’ di pazienza per prenderci la mano.

Swann ha una lunga storia nel mercato della videosorveglianza, ma in passato ha avuto la tendenza a concentrarsi su sistemi TVCC più grandi, piuttosto che su telecamere di sicurezza a basso costo per privati. Detto ciò, l'azienda ha recentemente aggiornato la sua gamma di telecamere di sicurezza WiFi e il nuovo modello, Swann Spotlight Outdoor, è ricco di funzionalità utili a proteggere la vostra proprietà.

Disponibilità e prezzo

Swann Spotlight Outdoor è in vendita a circa 150 euro per unità. L'app Swann Security consente di controllare più telecamere contemporaneamente, quindi è possibile installare un sistema di sorveglianza personalizzato che combini unità interne ed esterne.

Design e funzioni

La videocamera di sicurezza Swann Spotlight Outdoor è abbastanza robusta da far fronte anche ai climi più umidi; è protetta da un involucro di plastica molto solido e classificato IP66 (protezione contro la pioggia forte, polvere e detriti). La telecamera è fissata a una piastra di montaggio altrettanto robusta e nella confezione è incluso un set di viti e tasselli per fissarla al muro. La piastra di montaggio consente inoltre di regolare l'angolazione della telecamera in modo da poter ottenere una buona visuale dell'area che si desidera monitorare. Il dispositivo necessita dell'alimentazione di rete, ma nel pacchetto è incluso anche un cavo da ben 18 metri, che dovrebbe facilitare l’installazione.

La prolunga include sia i cavi di alimentazione che quelli Ethernet, quindi potete posizionare la videocamera anche oltre la portata del segnale Wi-Fi (la videocamera supporta solo reti Wi-Fi a 2,4 GHz, ma è adeguata per lo streaming video a 1080p). Alcune persone potrebbero preferire una telecamera di sicurezza completamente wireless e con una batteria ricaricabile per evitare di dover cablare casa. Tuttavia, la ricarica di una videocamera wireless potrebbe non essere pratica se montata in alto su una parete o su un'altra struttura, quindi l'alimentazione di rete e la connettività Ethernet di Spotlight Outdoor è un'opzione migliore per molte case e proprietà commerciali.

La videocamera offre una risoluzione di 1080p e un angolo di visione di 110 gradi. La qualità video è buona ma non eccezionale: le immagini non sono sempre definite e c’è un leggero effetto a occhio di pesce attorno all'immagine, ma è comunque adeguata per la sorveglianza.

Il dispositivo supporta numerose funzionalità di sicurezza tra cui un sensore di movimento, nonché sensori di calore e infrarossi per la visione notturna operativi in un raggio di ben 30 metri. C'è anche un sistema audio a due vie (utile per accogliere ospiti e corrieri o allontanare i malintenzionati); il microfono è molto sensibile e può attivare la videocamera al minimo rumore.

La videocamera include un faretto che può essere attivato quando rileva un intruso e persino una sirena. La sensibilità dei vari sensori può essere regolata tramite l'app Swan Security per ridurre i falsi allarmi ed è anche possibile controllare manualmente i riflettori, la sirena e altre funzionalità di sicurezza.

Installazione e connettività

La videocamera Spotlight Outdoor vanta un buon rapporto qualità-prezzo e fa il suo dovere... peccato per l'app Swann Security.

Non abbiamo potuto collegare la videocamera alla rete Wi-Fi di un ufficio nelle vicinanze con l'app su iPhone, sebbene l’azienda affermi che ciò potrebbe essere dovuto a un bug di iOS 13 (oggi c’è iOS 14). Hanno suggerito di disinstallare e reinstallare l’app, ma ciò non ha risolto il problema.

Alla fine, abbiamo usato un altro dispositivo che ci ha permesso di connettere la periferica a una rete Wi-Fi di nostra scelta, ma solo dopo aver digitato manualmente sia la password Wi-Fi che il nome lungo e complicato (SSID) della rete stessa.

Una volta collegata al Wi-Fi, l'app su iPhone è stata in grado di connettersi alla videocamera e ricevere notifiche ogni volta che quest’ultima rilevava un movimento.

Prestazioni

L'app Swann Security fornisce controlli precisi per le numerose funzionalità della videocamera, inclusa la possibilità di regolare la sensibilità del sensore di rilevamento del movimento, che può distinguere le persone dai veicoli in movimento e dagli animali; permette anche di regolare il volume del microfono. È possibile selezionare l’intervallo di azione della sirena e dei riflettori quando viene rilevato del movimento e persino controllarli manualmente, magari per una rapida occhiata di notte quando siete fuori casa.

Purtroppo, l'app non supporta alcune opzioni di base, come l’attivazione e lo spegnimento del dispositivo; infatti, occorre attivare e disattivare individualmente tutti i sensori e il microfono. Swann ha ammesso tale mancanza quando li abbiamo contattati e ci hanno informato che provvederanno a implementare tali funzioni.

Siamo stati lieti, tuttavia, di scoprire che la videocamera Spotlight per esterni offre spazio su cloud gratuito e fino a sette giorni, inoltre ha anche una piccola quantità di memoria interna per un backup offline aggiuntivo delle registrazioni archiviate (è sufficiente per circa due giorni di clip). Al momento, Swann non offre alcun piano di abbonamento per un ulteriore spazio di archiviazione online.

Conclusioni

L'app di Swann dev’essere ottimizzata e occorre essere pazienti durante la configurazione iniziale. Detto questo, il design robusto, gli accessori per esterni e i numerosi sensori di sicurezza rendono Spotlight Outdoor un'opzione valida ed economica per tenere d'occhio la vostra proprietà.