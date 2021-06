 Le migliori videocamere 4K del 2021

Le migliori videocamere 4K non sono tutte uguali, ognuna ha delle caratteristiche peculiari che è bene conoscere prima di procedere all'acquisto. Alcuni modelli sono semplici per chi vuole solamente "realizzare un video di buona qualità", altri sono delle vere e proprie cineprese compatte e possono essere usate anche per la produzione di video adatti al grande schermo, potendo contare addirittura sulla certificazione di Netflix.

La capacità di registrare video 4K delle fotocamere è passata rapidamente da essere una funzionalità di nicchia a diventare lo standard de facto. La maggior parte degli smartphone di fascia alta è capace di riprendere video 4K (qualcuno anche 8K, come il nuovo OnePlus 8 Pro e alcuni dei migliori smartphone Samsung) e potete essere sicuri di trovarla anche sulla vostra nuova fotocamera, escludendo forse i modelli mirrorless per principianti e quelli meno recenti.

Nonostante ciò, non tutte le fotocamere 4K offrono lo stesso livello qualitativo. L’utilizzo di sensori e metodi di acquisizione differenti, le opzioni di output e altri dettagli tecnici rendono alcune fotocamere 4K preferibili ad altre, pertanto potete seguire la nostra guida e scoprire quali sono le migliori videocamere 4K disponibili sul mercato e come si posizionano tra di loro.

Le migliori videocamere 4K sono in grado di registrare video 4K cinematografico, chiamato 4K DCI, con 4096×2160 pixel, oltre che il più comune 4K televisivo, chiamato 4K UHD, capace di 3840×2160 pixel. Anche la frequenza di cattura dei fotogrammi è un parametro importante da tenere in considerazione prima dell'acquisto. La maggior parte delle fotocamere 4K sono limitate a 30 fps, ma alcune possono registrare sino a 60 fps. È necessario valutare anche numero e tipologia di profili colore in output, la disponibilità di accessori e non per ultima, l’aggiunta di funzionalità extra come ad esempio la funzione Zebra Pattern, che rende l'uso pratico durante le riprese.

Panasonic è stata a lungo il marchio di riferimento per l'eccellente qualità di registrazione di video 4K, ma ora abbiamo molte opzioni altrettanto valide, i marchi più significativi sono Sony, Nikon, Olympus, Fujifilm, Leica, Canon e Blackmagic. Questi brand sono, per una ragione o per l'altra, degni della considerazione degli aspiranti registi. Per aiutarvi a decidere, abbiamo creato questa lista dei migliori modelli 4K che potete acquistare tra quelli disponibili attualmente sul mercato.

Un altro parametro importante da tenere in considerazione prima di decidere quale videocamera 4K comprare, è quello del costo di obiettivi e accessori, un dettaglio da non sottovalutare. Inutile risparmiare poche centinaia di euro sul corpo macchina e ritrovarsi poi ad acquistare obiettivi che costano il doppio di quelli della concorrenza.

Se state decidendo quale fotocamera per Youtube conviene acquistare, valutate anche una bridge. Spesso la qualità di queste fotocamere è sufficiente per portare a casa un buon risultato senza investire cifre allarmanti. Farete in tempo ad acquistare una costosa videocamera 4K ad obiettivi intercambiabili in un secondo momento.

Se siete Vlogger invece, valutate una delle migliori fotocamere economiche, non sempre è necessario viaggiare con una costosissima valigia piena di materiale fotografico. Se vi spostate molto una fotocamera piccola dotata di supporto alla registrazione video 4K è tutto ciò che vi servirà per viaggiare.

Le migliori videocamere 4K a colpo d'occhio:

Sony A7S III Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K Panasonic Lumix S1H Panasonic Lumix GH5S Panasonic Lumix GH5 Panasonic Lumix S5 Fujifilm X-T4 Canon EOS R5 Sony A6400 Panasonic Lumix G9 Panasonic Lumix S1 Olympus OM-D E-M1 Mark III Nikon Z6

Le migliori videocamere 4K del 2021

Acquisto intelligente Panasonic Lumix G80 / G85 Grandi prestazioni in un piccolo corpo Specifiche Tipo: Mirrorless Dimensione sensore: Micro Quattro Terzi Risoluzione: 16MP Innesto: Micro Quattro Terzi Mirino: EVF Schermo: touchscreen 3” ad angolazione variabile, 1.040 punti Velocità massima raffica: 9fps Video: 4K Livello utente: Principiante/Intermedio Migliori offerte Panasonic Lumix G80 / G85 di oggi Panasonic Lumix DMC-G80EG-K... Amazon 443 € Vedi Panasonic Lumix... Amazon Prime 867,75 € Vedi Pro + Mirino Elettronico Eccellente + Ottime prestazioni AF Contro - Autonomia relativamente scarsa - Comandi eccessivamente complicati

Prima di passare alla nostra lista delle migliori videocamere 4K, vogliamo soffermarci su un’alternativa economica. La Panasonic Lumix G80 non ha moltissime funzioni, ma è comunque una macchina 4K dalle buona capacità e dal costo contenuto.

Si possono registrare video in 4K/30p (con un bitrate fino a 100 Mbps) e possiede una porta dedicata per il microfono. La messa a fuoco è veloce, mentre il display orientabile dovrebbe facilitare le inquadrature. La G80 dispone anche di un corpo sigillato che la rende resistente al maltempo.

Leggi la nostra recensione: Panasonic Lumix G80 / G85

Le migliori videocamere 4K del 2021

Dotata di una serie accessori, la Sony A7S III può diventare una delle migliori videocamere 4K sul mercato in assoluto (Image credit: Sony)

1. Sony A7S III Una superba fotocamera perfetta per le riprese in 4K Specifiche Tipo: Mirrorless Dimensioni del sensore: Full Frame Risoluzione: 12.1MP Innesto: Sony E Mirino: EVF da 9,44 MP Monitor: schermo articolato da 1,44 m Velocità di raffica: 10 fps Video: 4K a 120 fps Livello utente: intermedio / esperto Migliori offerte Sony A7S III di oggi Amazon Italy View Similar Amazon No price information Check Amazon Pro + Molto valida in condizioni di scarsa illuminazione + Touchscreen interamente articolato + Buona durata della batteria Contro - Prezzo - Pochi megapixel la rendono meno adatta per le foto

La Sony A7S III è quasi sicuramente la migliore fotocamera ibrida che che si possa acquistare al momento. Nonostante la risoluzione bassa e la registrazione solo 4K ambisce ad essere la migliore fotocamera 4K del momento.

Grazie alle straordinarie prestazioni può effettuare riprese video fino a 120 fps per una riproduzione estremamente fluida. La A7S III, tra le altre cose, offre la possibilità di catturare RAW a 16 bit tramite una porta HDMI di dimensioni standard, un mirino ad alta risoluzione incredibile e uno schermo interamente articolato con un'interfaccia touch migliorata.

I videografi apprezzeranno anche le porte aggiuntive, come le prese per cuffie e microfono e la compatibilità con l'accessorio hot-shoe XLR-K3M di Sony. Si tratta di una fotocamera costosa, ma svolge in maniera egregia quello per cui è stata progettata.

Leggi la nostra recensione: Sony A7S III

(Image credit: Future)

2. Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro Uno strumento per videografi compatto e versatile Specifiche Tipo: Mirrorless Dimensioni del sensore: Super 35 Risoluzione: N/A Obiettivi: innesto EF attivo Mirino: opzionale Monitor: touchscreen reclinabile da 5,0 pollici a 2.037.000 punti Velocità massima di raffica: N/A Video: 6K a 50fps Livello utente: esperto/professionista Migliori offerte Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K Pro di oggi Blackmagic Design Pocket... Amazon Prime 2.540,65 € Vedi Pro + Qualità dell'immagine fantastica + Schermo reclinabile enorme e luminoso Contro - Non adatta ai principianti - Nessuna reale capacità fotografica

Un aggiornamento sostanziale rispetto alla Pocket Cinema Camera 6K, la 6K Pro è uno strumento fantastico e relativamente conveniente per il videografo professionista. Grazie a una durata della batteria migliorata, uno schermo più luminoso, ora regolabile in inclinazione, e alla possibilità di aggiungere un mirino elettronico OLED, la 6K Pro è una videocamera compatta e flessibile.

Il sensore 6K è lo stesso adottato in precedenza, conosciuto per le sue capacità registrare eccezionali filmati 6K fino a 50 fps. Il formato Super 35 è più piccolo di quello full frame, ma abbastanza grande da gestire con facilità le situazioni di scarsa illuminazione, mentre i filtri ND integrati consentono di filmare in scenari soleggiati con ampie aperture. La vasta gamma di formati, profili e risoluzioni disponibili rende la 6K Pro una fotocamera notevolmente flessibile per l'editing.

Certamente non è una fotocamera per utenti di tutti i giorni: i controlli sono semplici, ma non è presente nessun sistema di stabilizzazione dell'immagine integrato, e nemmeno il tracking autofocus, mentre le prestazioni fotografiche sono alquanto rudimentali. Tuttavia, la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro è una fantastica prima videocamera professionale, con una qualità dell'immagine superba e un prezzo abbordabile che la rendono una delle opzioni più complete per gli utenti in cerca di un sistema semiprofessionale.

Leggi la nostra recensione: Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro

La Cinema Camera 4K è oggi una delle migliori videocamere 4K ad uso professionale

Questa è la miglior fotocamera se volete registrare video 4K. La Pocket Cinema 4K di Blackmagic è espressamente progettata per i video e non è un modello da prendere in considerazione se volete anche scattare fotografie. Con un sensore Micro Quattro Terzi e relativo obiettivo, vanta un enorme touchscreen da 5 pollici e si distacca parecchio dagli altri dispositivi dal punto di vista della registrazione video.

Offre una varietà di connettori notevole e può ospitare due schede di memoria - possibilità che manca a modelli più costosi come la EOS R, ad esempio. Non bisogna nemmeno trascurare una più che discreta registrazione audio tramite i microfoni integrati, e naturalmente dei software abbinati che rappresentano un controvalore di oltre 300 euro.

Infine, se utilizzata correttamente, la qualità dei video 4K è alla pari o addirittura superiore rispetto quella offerta da prodotti più costosi, infine gestisce il rumore anche meglio di telecamere full-frame grazie al sistema a doppio ISO.

Leggi la nostra recensione: Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K

La certificazione di Netflix rende questa Panasonic una delle migliori videocamere 4K al mondo (Image credit: TechRadar)

4. Panasonic Lumix S1H Una potente videocamera cinematografica 6K buona anche per Netflix Specifiche Tipo: Mirrorless Dimensione sensore: CMOS full frame Risoluzione: 24,2 MP Innesto: L mount Mirino: OLED EVF **Monitor:** touchscreen articolato da 3,2 pollici, 2.330.000 punti Velocità massima raffica: 9 fps Video: 6K Livello utente: Esperto Migliori offerte Panasonic Lumix S1H di oggi Amazon Italy View Similar Amazon No price information Check Amazon Pro + Video 6K a 10 bit full frame + Ottima in condizioni di scarsa illuminazione Contro - Mancanza di acquisizione RAW - Grande e pesante

La Lumix S1H di Panasonic è la fotocamera più piccola ed economica a far parte dell'elenco delle videocamere approvate da Netflix per l'uso nelle produzioni originali, il che fa capire quanto siano valide le sue capacità video.

La qualità video è praticamente perfetta in tutte le condizioni, con ottime capacità di contenimento del rumore grazie alla doppia gamma ISO nativa. Permette di scegliere fra un'incredibile gamma di risoluzioni e frame rate, da 6K/24p a 4K/60p, inoltre ogni risoluzione è disponibile con profondità di colore a 10 bit, per la massima flessibilità in fase di editing.

C'è anche la possibilità di utilizzare lenti anamorfiche, mentre le modalità di registrazione includono Cinelike Gamma, V-Log / V-Gamut e HDR in HLG, con profili colore regolabili dalla fotocamera. Nonostante il numero di funzionalità, visualizzazioni e opzioni disponibili, la S1H è incredibilmente semplice da usare, grazie a un'interfaccia ridisegnata, corroborata da un display posteriore estraibile.

È grande e pesante per essere una fotocamera mirrorless full frame, ma questo è dovuto almeno in parte, alla presenza di una ventola silenziosa e al relativo sfiato di raffreddamento che eliminano i limiti temporali di registrazione: è possibile continuare a filmare finché la batteria o lo spazio di archiviazione non si esauriscono.

Leggi la nostra recensione: Panasonic Lumix S1H

Panasonic produce alcune delle migliori videocamere 4K al mondo, e la GH5S non fa eccezione

5. Panasonic Lumix GH5S Uno strumento senza compromessi Specifiche Tipo: Mirrorless Dimensione sensore: Micro Quattro Terzi Risoluzione: 10.2MP Innesto: Micro Quattro Terzi Schermo: 3.2” ad angolazione variabile, 1,620,000 punti Velocità massima raffica: 12fps Video: 4K at 60fps Livello utente: Esperto Migliori offerte Panasonic Lumix GH5S di oggi Panasonic LUMIX DC-GH5SE-K... Amazon Prime 1.799 € Vedi Pro + Progettazione versatile del sensore + Specifiche video fantastiche Contro - Manca la stabilizzazione e - L’autonomia potrebbe essere migliore

Questa fotocamera può anche scattare fotografie (limitate a una risoluzione di 10.2 MP) ma è necessario considerare questo modello particolare come una videocamera a tutti gli effetti. Se volete farne un utilizzo promiscuo, troverete la Lumix GH5 qui sotto che risponde meglio a tale esigenza.

L’assenza di stabilizzazione nel corpo macchina potrebbe essere una delusione per alcuni ma, a parte questo, la quantità di opzioni video è davvero impressionante. Se volete girare video con la qualità di una videocamera cinematografica senza aprire un mutuo per acquistare attrezzatura di livello professionale, non troverete una macchina migliore al momento.

Leggi la nostra recensione: Panasonic Lumix GH5S

Un'altra delle migliori videocamere 4K a marchio Panasonic

Fino all’arrivo della Lumix GH5S, la GH5 era la scelta consigliata per girare video. Questa macchina costa un po’ meno rispetto alla più recente GH5S, ed è un po’ più versatile per chi vuole anche scattare fotografie oltre che registrare filmati. Le specifiche sono impressionanti: si può girare in Cinema 4K (4096x2160) a 60p con un bitrate di 150 Mbps, mentre in Full HD si può arrivare a 180 FPS.

E non è tutto, perché la GH5 ha anche il subcampionamento dei colori a 4:2:2 e profondità a 10 bit che permettono maggiori dettagli cromatici e sfumature più ricche. La GH5 ha può anche inviare il segnale live a un registratore esterno via HDMI, e gestire registrazioni interne simultanee.

Non vediamo l’ora di testare la nuova Panasonic S1 (e la S1R )anch’essa con specifiche video di alto livello ma un sensore full-frame che dovrebbe migliorare la resa con bassa illuminazione e la profondità delle ombre. Finché non potremo vederla da vicino, però, restiamo con la GH5.

Leggi la nostra recensione: Panasonic Lumix GH5

Panasonic è l'unica azienda capace di piazzare molte delle migliori videocamere 4K in una singola classifica (Image credit: Panasonic)

Più piccola della Panasonic Lumix GH5, che ha un sensore relativamente da soli quattro terzi, la Lumix S5 è un'ottima full frame per coloro che hanno bisogno di potenti funzionalità video e buone prestazioni fotografiche.

Sebbene sia una fotocamera ibrida, la S5 è particolarmente capace nell’ambito video, grazie alla possibilità di riprese 4K / 30p non ritagliate e alle funzioni di fascia alta che includono la registrazione Dual Native ISO e V-Log.

Se state cercando di registrare il vostro videoblog, la S5 mette a disposizione caratteristiche utili come lo schermo ad angolazione variabile e la stabilizzazione dell'immagine nel corpo (IBIS).

La raffica mediocre da 7 fps non la rende particolarmente adatta alla fotografia sportiva o naturalistica, ma ha una modalità foto 6K per compensare che permette di estrarre immagini da 18 MP da una sequenza video.

Sebbene l’autofocus non sia al livello di quello degli ultimi modelli di Sony e Canon, è sicuramente migliore della precedente generazione di fotocamere Panasonic. I videomaker che necessitano anche di scattare fotografie possono contare sulla Lumix S5 o possono aspettare l’arrivo della futura Sony A7C.

Leggi la nostra recensione: Panasonic Lumix S5

Una delle migliori videocamere 4K è la X-T4 di Fujifilm (Image credit: Future)

La X-T3 di Fujifilm aveva drasticamente migliorato le prestazioni video dei suoi predecessori e con la X-T4 la storia si ripete nuovamente, e ciò la rende di fatto una delle migliori fotocamere 4K che è possibile acquistare. La modifica più rilevante è quella dall’aggiunta della stabilizzazione dell'immagine nel corpo (IBIS), che la rende più grande e più pesante dell'X-T3, ma ad ogni modo significativamente più leggera di una reflex di fascia media.

La stabilizzazione non riesce compensare a sufficienza per permetterci di fare a meno di un gimbal, ma funziona piuttosto bene per le riprese mordi e fuggi. Il sensore APS-C retroilluminato da 26,1 MP, ereditato dal modello precedente, la rende una macchina fotografica capace di produrre immagini di qualità. Le specifiche di ripresa video permettono di registrare filmati in 4K fino a 60 fps, con registrazione interna a 10 bit e velocità di trasmissione fino a 400 Mbps anche con profili F-Log e HLG.

Inoltre è anche possibile registrare filmati Full HD fino a 240 fps per effetti slow motion. Il sistema IBIS fornisce fino a 6,5 stop di stabilizzazione se utilizzato con uno degli obiettivi stabilizzati di Fujifilm e al momento la serie X ne mette a disposizione 18 su 29. Nel complesso la Fujifilm X-T4 è, a nostro avviso, la migliore fotocamera mirrorless APS-C che è possibile acquistare per realizzare foto e video.

Leggi la nostra recensione: Fujifilm X-T4

Tra le migliori videocamere 4K troviamo la fantastica Canon EOS R5 (Image credit: Future)

Almeno sulla carta, la Canon EOS R5 è senza dubbio la migliore fotocamera ibrida disponibile oggi. Adotta un formato collaudato e facile da gestire e offre prestazioni straordinarie. Il sensore full-frame da 45 MP è supportato dal veloce chip Digic X, alla quali è stato abbinato il motore di messa a fuoco automatica più veloce mai realizzato da Canon.

Le specifiche video sono altrettanto eccezionali. La EOS R5 può acquisire fluidissimi filmati 4K a 120 fps, con la possibilità registrare in RAW. La risoluzione massima di 8K / 30p permette di ottenere filmati straordinariamente nitidi, mentre la combinazione dell’IBIS con i nuovi obiettivi a innesto RF stabilizzati offre riprese a mano libera piuttosto stabili. Il formato LOG dei file permette a sua volta un'incredibile flessibilità in termini di color grading.

Rimane comunque qualche lato negativo. La EOS R5 presenta alcuni limiti di registrazione che si sono resi necessari per evitare il surriscaldamento. Infatti è possibile registrare un massimo di 35 minuti di riprese video 4K/60p. Questa limitazione è significativa per i registi professionisti, ma ci sono buone probabilità che chi è interessato a girare un grande numero di brevi clip non lo troverà un problema. Infine, le schede CFExpress che permettono di sfruttare le massime prestazioni della fotocamera sono decisamente costose.

Leggi la nostra recensione: Canon EOS R5

Una delle migliori videocamere 4K economiche di Sony (Image credit: Future)

La mancanza di stabilizzazione nel corpo e del jack per le cuffie possono far sembrare la A6400 un modello poco adatto alla registrazione video.

Ma le sue eccellenti qualità video, come il movimento fluido e il livello di dettaglio impressionante, che si aggiungono alla robusta struttura in lega di magnesio, al prezzo accessibile e, soprattutto, alla configurazione autofocus altamente avanzata, fanno di tutto per renderla un serio contendente tra le videocamere 4K economiche.

L'autofocus è dotato di un'eccellente capacità di tracciamento di occhi e volti in tempo reale e fa un ottimo lavoro nel tenere il soggetto a fuoco, in particolare nella ripresa di soggetti umani.

La A6600 di Sony è il modello successivo che prende gran parte delle specifiche e delle caratteristiche dell'A6400 aggiungendo la stabilizzazione interna, il jack per le cuffie e una migliore durata della batteria, tuttavia il prezzo è molto più alto e per il momento la nostra scelta va sulla economica ma capace A6400.

Leggi la nostra recensione: Sony Alpha A6400

Anche questa Panasonic ha fatto breccia nella nostra guida alle migliori videocamere 4K (Image credit: Future)

Questa non è la fotocamera più orientata alla produzione video di Panasonic a differenza delle sorelle GH5S e GH5 che trovate qui sopra. Tuttavia, la Lumix G9 rimane un ottimo modello tuttofare per fotografia e registrazione video, in particolar modo grazie al recente aggiornamento del firmware di novembre 2019.

Questo ha aggiunto delle funzionalità professionali come l'acquisizione video a 10 bit 4:2:2 ad altre presenti già molto orientate ai videografi, tra le quali la possibilità di girare video Cinema 4K con una frequenza di 60 fps.

La G9 vanta anche una superba stabilizzazione dell'immagine che recupera ben 6,5 stop extra di esposizione, oltre a due slot per schede SD UHS-II. È inoltre resistente alle intemperie e ha una vasta gamma di funzioni per la fotografia, tra cui una raffica da 20 fps con autofocus per arrivare, se disattivato, a ben 60 fps.

Nel complesso, riteniamo che sia la migliore fotocamera mirrorless a tutto tondo di Panasonic, soprattutto considerando il recente calo dei prezzi che ne ha diminuito il prezzo a meno di € 1.000.

Leggi la nostra recensione: Panasonic Lumix G9

Grande e pesante, eppure una delle migliori videocamere 4K del momento (Image credit: Future)

12. Panasonic Lumix S1 Una full-frame di prima generazione perfetta per i video Specifiche Tipo: : Mirrorless Dimensioni del sensore: CMOS full-frame Risoluzione: 24.2MP Innesto: N / A Mirino: OLF EVF, punti 5,76 M Monitor: touchscreen a tre assi da 3,2 pollici, 2,1 milioni di punti Velocità massima raffica: 9 fps Video: 4K Livello utente: principiante / intermedio Migliori offerte Panasonic S1 di oggi Amazon Italy View Similar Amazon No price information Check Amazon Pro + Stabilizzazione delle immagini efficace + Resistente alle intemperie + Qualità video superba Contro - Corpo massiccio e pesante - Niente DCI 4K, V-Log è un aggiornamento a pagamento - AF talvolta incoerente

Tra i due modelli di di partenza nel nascente sistema S di Panasonic, la S1 è probabilmente la scelta migliore per i videografi. Registra filmati UHD 4K a pieno sensore a pieno formato, senza ritaglio e offre una lettura completa dei pixel fino a 30p.

Può anche registrare filmati 4: 2: 0 a 10 bit internamente utilizzando il codec HEVC / H.265, con un aggiornamento previsto entro la fine dell'anno per sbloccare specifiche ancora più elevate. I video possono essere girati in 4K fino a 60p (con un limite di tempo di 30 minuti) e mette a disposizione diversi profili di gamma, incluso Hybrid Log Gamma.

In pratica tutto ciò si traduce in video di altissima qualità. Il suo corpo è relativamente pesante, ma la stabilizzazione dell'immagine basata su sensore aiuta a mantenere fluide le riprese, mentre l’effetto rolling shutter si presenta solo se la S1 viene mossa bruscamente.

Anche il microfono in dotazione risulta sorprendentemente capace, ma rimangono a disposizione i connettori per microfono e cuffie. Probabilmente il problema più grande della S1 sta nella prestazione di messa a fuoco automatica che, a causa dell'assenza di pixel di rilevamento di fase, può essere un po incoerente e meno pratica rispetto ai concorrenti. La S1 è in definitiva una videocamera molto capace, a patto che vi sentiate a vostro agio con la messa a fuoco manuale.

Leggi la nostra recensione: Panasonic S1

Questa Olympus è una delle migliori videocamere 4K disponibili oggi

La OM-D E-M1 Mark III è una fotocamera eccezionale a tutto tondo, essendo in grado di realizzare foto e video di ottima qualità. Riprende molte delle caratteristiche del precedente modello, andandole a migliorare ulteriormente.

Le specifiche video della Mark III sono abbastanza buone da soddisfare sia chi registra per la prima volta, che i videografi più seri: può girare video Cine 4K a 24fps (237 Mbps) e Full HD fino a 120 fps, con un profilo colore OM-Log 400.

La potente stabilizzazione dell'immagine mantiene le riprese fluide e nitide, mentre l'autofocus continuo con rilevamento del viso e degli occhi si rivela straordinariamente efficace.

I connettori per cuffie e microfono esterno sono una presenza gradita anche per coloro che desiderano usare una configurazione di registrazione più complessa. Quella che vorremmo vedere aggiunta è la modalità “filtro ND” che simula l'effetto di un vero filtro a densità neutra durante le riprese di video. Ma la E-M1 Mark III è talmente capace che risulta difficile trovarle dei difetti reali.

Leggi la nostra recensione: Olympus OM-D E-M1 Mark III

Nikon è riuscita ad entrare per il rotto della cuffia nella nostra classifica delle migliori videocamere 4K

La prima mirrorless full-frame Nikon è anche il suo più deciso assalto al mercato video. La Z7 resta una scelta eccellente per gli scatti fotografici, ma per chi fosse interessato anche alla registrazione video la Z6 è una scelta migliore grazie alla possibilità di registrare filmati in 4K con oversampling senza ritaglio (cosa che la Z7 non può fare).

Forse ancora più cruciale è la riduzione delle vibrazioni (VR) sia sul sensore che nell’elettronica che permette a questa fotocamera di fare un lavoro di stabilizzazione eccellente, qualsiasi sia l’obiettivo montato. Il sistema AF a individuazione di fase (PDAF) a 293 punti lavora sul sensore sia per le foto sia per i video: mantiene tutti a fuoco e nitido e rende le transizioni pulite e armoniose.

L’opzione N-Log a 10 bit, che manca sulla D850, offre un migliore punto di partenza per la post produzione. Ci sarebbe piaciuto poter registrare in 4K/60p e c’è ancora un piccolo problema di rolling shutter, ma a parte questo la nuova Nikon ci ha molto impressionati.

Leggi la nostra recensione: Nikon Z6