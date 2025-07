The Google Nest Hub Max

Dopo le numerose segnalazioni da parte degli utenti, Google ha finalmente riconosciuto i problemi legati a Google Home, intervenendo pubblicamente con due post su X.

Anish Kattukaran, Chief Product Officer per Google Home e Nest, ha dichiarato: “Vogliamo chiedere sinceramente scusa per ciò che state vivendo e provando”, aggiungendo che l’azienda è “impegnata a risolvere la situazione nel modo giusto”.

Secondo Kattukaran, Google sta lavorando a una soluzione a lungo termine per garantire migliore affidabilità e funzionalità e prevede di condividere ulteriori aggiornamenti in autunno.

Utenti delusi, futuro incerto

Il panorama dei dispositivi Google Home e Nest appare sempre più statico. Dopo l'interruzione del rilevatore di fumo Nest Protect a marzo, non si è visto alcun nuovo modello di videocamera di sicurezza dal 2021. Per trovare l’ultimo smart speaker o smart display Nest, bisogna addirittura tornare al 2020.

L’unico aggiornamento recente è stato il Nest Thermostat, lanciato ad agosto dello scorso anno, ma disponibile solo negli Stati Uniti. In Europa, i modelli precedenti non sono più in vendita, e nel frattempo si moltiplicano le segnalazioni di bug. È comprensibile che molti utenti siano frustrati.

Google ha una lunga storia di abbandoni improvvisi, da Chromecast Audio a Google Stadia, e questo rende difficile fidarsi delle sue nuove proposte, specie nel settore smart home.

L’attenzione attuale è tutta rivolta all’IA Gemini, e non è escluso che in futuro vengano lanciati nuovi dispositivi domestici integrati con Gemini. Tuttavia, considerando quanto poco supporto stia ricevendo l’hardware esistente, non ci sono garanzie sul loro mantenimento nel lungo periodo.