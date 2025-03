Hisense presenta la nuova gamma TV mini-LED 2025 fino a 100", con una svolta inaspettata sul sistema operativo

Hisense ha annunciato la nuova gamma di TV ULED mini-LED per il 2025, con modelli aggiornati per le serie U9, U8, U7 e U6.

Negli ultimi anni, l’azienda si è distinta per la produzione di alcuni tra i migliori TV mini-LED sul mercato, riuscendo a mantenere prezzi competitivi anche per i modelli di fascia alta. Il Hisense U8N dello scorso anno, ad esempio, è attualmente il nostro consiglio principale nella fascia media della guida ai migliori TV, mentre i modelli U7N e U6N si collocano tra le migliori opzioni economiche.

I nuovi modelli, annunciati oggi, saranno disponibili in formati che vanno da 55 a 100 pollici e saranno “alimentati da una nuova generazione di elaborazione AI, capace di gestire in automatico il miglioramento delle immagini in modo intelligente e intuitivo”, secondo quanto dichiarato da Hisense.

La serie di punta U9 utilizza il processore Hi-View AI Engine X, derivato direttamente dalla gamma ULED X di fascia alta. Le serie U8 e U7 sono invece dotate del processore Hi-View AI Engine Pro. Entrambi, secondo l’azienda, sono in grado di “ottimizzare in tempo reale contrasto, fedeltà cromatica e fluidità delle immagini, garantendo risultati realistici in ogni tipo di contenuto”.

Come piattaforma smart TV, Google TV resterà la scelta per le serie U9, U8 e U7, mentre la più economica U6N passerà ad Amazon Fire TV.

La disponibilità dei modelli è prevista per il corso del 2025, mentre i prezzi non sono ancora stati comunicati.

Serie U9

La nuova serie U9N amplia la proposta del modello Hisense U9N del 2024, aggiungendo un'opzione da 65 pollici che si affianca alle versioni da 75 e 85 pollici. Il suo chipset avanzato è dotato di numerose funzioni di elaborazione dell’immagine basate su intelligenza artificiale, tra cui AI 4K Upscaler, AI Super Resolution, AI Noise Reduction, AI Local Dimming, AI HDR Upscaler e AI Depth Enhancer.

Tra le altre tecnologie pensate per migliorare la qualità visiva troviamo il pannello Ultra LR, che riduce i riflessi sullo schermo, e un ampio angolo di visione che mantiene il contrasto anche con spettatori seduti lateralmente. Il supporto per Dolby Vision IQ, HDR10+, IMAX Enhanced e Filmmaker Mode è completo.

Per quanto riguarda il gaming, la serie U9 è stata aggiornata con un refresh rate nativo di 165Hz e la compatibilità con FreeSync Premium Pro. L’audio è gestito da un sistema integrato a 4.1.2 canali per la versione da 65 pollici, mentre i modelli da 75 e 85 pollici includono un array da 5.1.2 canali per una resa sonora più immersiva, compatibile con le colonne sonore in Dolby Atmos.

Serie U8

(Image credit: Hisense)

Disponibile in tagli da 55 fino a 100 pollici, la serie U8 utilizza il processore Hi-View AI Engine Pro di Hisense, che sfrutta l’intelligenza artificiale per ottimizzare automaticamente le impostazioni dell’immagine in tempo reale.

Secondo l’azienda, i TV della serie U8 per il 2025 possono raggiungere una luminosità di picco fino a 5.000 nit e includono un numero maggiore di zone di local dimming rispetto ai modelli precedenti. Sono compatibili con Dolby Vision IQ, HDR10+ e certificati IMAX Enhanced.

Anche il comparto gaming riceve un aggiornamento con un refresh rate nativo di 165Hz. Per quanto riguarda l’audio, la serie U8N integra un sistema Dolby Atmos a 2.1.2 canali, che nei modelli superiori arriva fino a 4.1.2 canali per un suono più immersivo.

Serie U7

(Image credit: Hisense)

La serie Hisense U7N è stata tra le migliori opzioni economiche del 2024, e anche il nuovo U7N manterrà questa fascia di prezzo, con modelli disponibili a meno di 1.000 euro.

Le dimensioni dello schermo andranno da 55 a 100 pollici, e i TV saranno dotati di pannelli AGLR (Antiglare Low Reflection) che, secondo Hisense, garantiscono immagini prive di riflessi da qualsiasi angolazione.

Nonostante il posizionamento budget, la serie U7N è ricca di funzioni pensate per il gaming: refresh rate nativo a 165Hz, Game Booster fino a 288Hz, compatibilità con Dolby Vision Gaming e supporto a FreeSync Premium Pro. Per l’audio, integra un sistema da 60W con configurazione a 2.1.2 canali.

Serie U6

(Image credit: Hisense)

La serie entry-level della nuova gamma mini-LED di Hisense è la U6N, disponibile con schermi da 55 a 100 pollici. Come anticipato, questi modelli utilizzano l’interfaccia smart Fire TV di Amazon al posto di Google TV e sono forniti con un telecomando vocale Alexa.

Per quanto riguarda l’audio, i TV U6N offrono un sistema a 2.1 canali con subwoofer integrato. Sul fronte gaming, il supporto include un refresh rate nativo di 144Hz e la compatibilità con FreeSync Premium.