Recensione Amazon Fire TV Stick 4K (2023)

Questo dispositivo per lo streaming Amazon è per lo più eccellente grazie alla velocità di navigazione e alle prestazioni, al 4K e al supporto Dolby Vision e HDR10+, anche se il supporto dell'assistente vocale è limitato ad Alexa. Il prezzo è molto ragionevole e ci sono solo alcuni svantaggi, come l'uso di una porta micro-USB invece di una USB-C per l'alimentazione.

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

Amazon Fire TV Stick 4K (2023): recensione breve

(Image credit: Future)

Amazon Fire TV Stick 4K (2023) non è nulla di rivoluzionario, ma offre praticamente tutto ciò che i possessori dei migliori televisori si possono aspettare da un dispositivo per lo streaming moderno al giorno d'oggi, come i video in 4K con supporto Dolby Vision e HDR 10+, oltre all'audio Dolby Atmos.

Se a tutto questo si aggiunge un prezzo molto conveniente, è senza dubbio da considerare uno dei migliori dispositivi per lo streaming disponibili al momento. Naturalmente, come per la maggior parte dei prodotti Amazon, l'esperienza è un po' troppo incentrata sull'ecosistema del gigante tecnologico, quindi potreste essere influenzati a guardare più contenuti Prime Video di prima.

Come ci si può aspettare dalla maggior parte dei prodotti Amazon, Fire TV Stick 4K (2023) è ricco di funzioni e dispone di una certa quantità di spazio di archiviazione. Sono disponibili anche molti contenuti gratuiti, quindi, a meno che non stiate cercando qualcosa di molto specifico, questo dispositivo streaming di Amazon vale più del suo prezzo.

In termini di design, Amazon Fire TV Stick 4K (2023) non è altro che una semplice chiavetta di dimensioni più grandi rispetto al normale.

Amazon ha deciso di utilizzare una porta micro-USB per l'alimentazione invece di una porta USB-C, nonostante il secondo standard sia più moderno e diffuso.

Abbiamo apprezzato il fatto che Amazon abbia incluso un extender HDMI. Poiché le porte HDMI su un televisore sono spesso piuttosto vicine, a volte non c'è abbastanza spazio per una chiavetta streaming se si ha già qualche dispositivo collegato alla porta accanto. L'extender permette di ovviare a questo problema, in quanto si inserisce come un normale cavo HDMI occupando meno spazio.

Indipendentemente dal fatto che si utilizzi o meno l'extender, una volta collegato il dispositivo la configurazione è molto semplice. Basta inserire le batterie nel telecomando, seguire le istruzioni sullo schermo e assicurarsi di avere a portata di mano i dati di accesso alla rete Wi-Fi e al proprio account Amazon. Se si è già utilizzato un dispositivo Fire TV in passato, alcune informazioni verranno salvate in modo da non dover scaricare tutte le app per i servizi a cui si è abbonati.

Fire TV Stick 4K (2023) è dotato di tutto ciò che serve per collegarlo e iniziare a usarlo immediatamente (Image credit: Future)

In ogni caso, una volta terminato il processo di configurazione iniziale, il download delle app necessarie è rapido, dato che questa chiavetta supporta fino al Wi-Fi 6. Inoltre, grazie al processore Quad-core da 1,7GHz, l'apertura e la navigazione delle app sono azioni molto rapide. Poiché Amazon Fire TV Stick 4K (2023) supporta 4K, HDR10, HDR10+, Dolby Vision e Dolby Atmos, il caricamento di alcuni contenuti potrebbe richiedere un po' più di tempo a seconda di ciò che si sta guardando e della velocità della rete.

L'interfaccia di Amazon Fire TV è intuitiva e semplice da usare. Non sorprende che l'intera interfaccia sia incentrata su Amazon. Naturalmente è possibile cambiare questa impostazione e le app predefinite, ma è necessario un po' di lavoro in più.

Va notato che quando si avvia l'Amazon Fire TV Stick 4K (2023), inizia automaticamente la riproduzione delle anteprime dei contenuti Prime Video. Questo è frustrante, ma è anche un modo in cui Amazon giustifica il prezzo basso della sua chiavetta per lo streaming.

Un vantaggio di questo ecosistema Amazon-centrico è la profonda integrazione con Alexa. Inoltre, è possibile collegare l'Amazon Fire TV Stick 4K (2023) al proprio ecosistema Alexa per controllare tutti i tipi di dispositivi collegati, come le luci smart.

Amazon include un extender HDMI utile per effettuare connessioni su un televisore con porte HDMI poco distanziate (Image credit: Future)

Amazon Fire TV Stick 4K (2023): prezzo e uscita

Prezzo di listino di 69,99€, ma disponibile quasi sempre a un prezzo scontato

Disponibile da ottobre 2023

Amazon Fire TV Stick 4K (2023) ha un ottimo prezzo per ciò che offre, soprattutto considerando che spesso è disponibile in offerta a cifre decisamente vantaggiose. Tuttavia, i potenziali acquirenti potrebbero prendere in considerazione la versione Fire TV Stick 4K Max, che è solo leggermente più costosa (79€) ma offre un telecomando più robusto, 16GB di memoria contro gli 8GB di questa versione e un supporto Wi-Fi più veloce (Wi-Fi 6e invece del Wi-Fi 6 di questa versione). Detto questo, le differenze tra i due apparecchi saranno minime per la maggior parte degli spettatori.

D'altra parte, Amazon Fire TV Stick 4K (2023) non è l'opzione più economica della gamma di dispositivi streaming di Amazon. La Fire TV Stick Lite e la Fire TV Stick di Amazon sono più economiche, rispettivamente a 34,99€ e 44,99€, anche se supportano solo video a 1080p e Wi-Fi 5.

Il telecomando incluso è dotato di un microfono integrato per i comandi vocali di Alexa (Image credit: Future)

Amazon Fire TV Stick 4K (2023), ne vale la pena?

Swipe to scroll horizontally Amazon Fire TV Stick 4K (2023) Caratteristiche Note Punteggio Funzioni Moltissime funzioni con supporto Dolby Vision e HDR10+ e Wi-Fi 6 4.5 / 5 Prestazioni Prestazioni scattanti e integrazione Alexa, anche se l'ecosistema Amazon è un po' troppo presente 4.5 / 5 Design Un design semplice con extender HDMI è tutto ciò che si può desiderare, peccato per la porta micro-USB 4.5 / 5 Rapporto qualità-prezzo Prezzo più che ragionevole 4.5 / 5

Compratelo se...

Guardate spesso Prime I contenuti Prime Video sono in primo piano, insieme ai contenuti gratuiti a marchio Amazon. Tutti gli altri contenuti sono organizzati intorno all'ecosistema del gigante tecnologico. Se questo è positivo o meno, dipende dalle vostre abitudini di visione.

Possedete altri dispositivi Alexa Non solo Alexa è a disposizione per navigare nell'interfaccia e nei contenuti con il solo controllo vocale, ma il Fire TV Stick può integrarsi con i dispositivi intelligenti alimentati da Alexa.

Volete prestazioni scattanti Grazie al processore quad-core da 1,7 GHz e al supporto Wi-Fi 6, le prestazioni sono rapide e non presentano problemi di lag o throttling.

Non compratelo se...

Non avete Amazon Prime L'Amazon Fire TV Stick 4K (2023) punta molto sui contenuti Amazon e sull'integrazione di Alexa. Se non si ha Prime, è meglio scegliere un altro dispositivo per lo streaming.

Potete permettervi il modello Max Amazon ha un altro modello, il Fire TV Stick Max (2023), dotato di un telecomando più robusto e di una connessione Wi-Fi più veloce a un prezzo leggermente superiore.

(Image credit: Future)

Amazon Fire TV Stick 4K (2023): alternative

Apple TV 4K (2022) Non solo Apple ha abbassato il prezzo di questo dispositivo per lo streaming, ma ha anche un supporto HDR completo e permette una navigazione veloce. Naturalmente, gli utenti Apple potranno sfruttare al meglio le sue caratteristiche, poiché è strettamente integrato con l'ecosistema dell'azienda. La nostra recensione Apple TV 4K (2022)