Recensione Apple TV 4K (2022)

La nuova Apple TV 4K non è esattamente un radicale stravolgimento del box di streaming della mela morsicata, ma è leggermente più piccola e aggiunge alcune nuove funzionalità come il supporto HDR10+, il telecomando Siri Remote incluso e con ricarica USB-C, il chip A15 Bionic di Apple per una navigazione leggermente più veloce nei menu e nei giochi in Apple Arcade. La nuova Apple TV 4K è altamente consigliata se siete utenti Apple grazie alla sua stretta integrazione con i prodotti dell'azienda, ma anche gli utenti non Apple ne rimarranno colpiti.

APPLE TV 4K (2022): Recensione breve

Dopo un periodo in cui si è speculato molto sulla possibilità che Apple rilasciasse un dispositivo di streaming più accessibile, l'azienda ha presentato una nuova Apple TV 4K nell'ottobre del 2022 con prezzi a partire 169 €, un notevole calo rispetto alla versione precedente.

La nuova Apple TV 4K è disponibile in due versioni: una versione base da 64 GB con solo Wi-Fi e una da 128 GB con Wi-Fi ed Ethernet per lo streaming. Funziona perfettamente con un iPhone per la configurazione e il controllo e la sua uscita AirPlay consente di accoppiare facilmente fino a due set di AirPods , rendendola una scelta ideale per tutti coloro che vivono nell'ecosistema Apple.

La nuova Apple TV è più compatta rispetto alla precedente, grazie all'eliminazione della ventola interna. Per il resto, il design è sostanzialmente lo stesso, con l'eccezione che la porta Lightning del telecomando Siri di Apple è stata sostituita da una porta USB-C per la ricarica.

L'installazione è semplice, soprattutto se si utilizza un iPhone per il processo di configurazione, e con il nuovo chip A15 Bionic di Apple che gestisce il tutto, la navigazione nell'interfaccia su schermo con il telecomando Siri è super-reattiva e veloce, e lo stesso vale per i giochi in Apple Arcade.

Il nuovo box di Apple presenta molte delle stesse eccellenti caratteristiche presenti nel precedente, tra cui il frame rate adattivo e i video HDR. L'HDR10+ si va ora ad aggiungere alle opzioni di alta gamma dinamica Dolby Vision e HDR10 dell'Apple TV 4K, mentre il QMS (Quick Media Switching), una funzione che passa automaticamente da un frame rate all'altro senza oscurare lo schermo, sarà offerto in un prossimo aggiornamento software.

Anche il controllo vocale e la ricerca in Siri sono stati aggiornati, con una nuova finestra fluttuante sullo schermo che mostra i risultati della ricerca. È inoltre possibile utilizzare il microfono integrato degli AirPods per i comandi vocali e l'Apple TV 4K risponderà di conseguenza.

Apple TV 4K (2022): prezzo e data di uscita

64 GB con Wi-Fi: 169 €

128GB con Wi-Fi ed Ethernet: 189 €

Uscita a novembre 2022

La nuova Apple TV 4K (2022) è il box di streaming 4K più economico di Apple. La versione base con Wi-Fi e 64 GB di memoria viene venduta a 169 €, mentre il modello superiore che aggiunge una porta Ethernet di tipo Gigabit e 128 GB di memoria viene venduto a 189 €. Entrambe le versioni sono già disponibili.

Anche se il prezzo è sceso rispetto al modello precedente, l'Apple TV 4K è ancora piuttosto costosa per uno streaming box, anche se ora è più competitiva rispetto a quelli premium di aziende come Roku e Amazon. Con l'aggiunta dell'HDR10+ alla nuova Apple TV 4K, il set di funzioni di Apple è ora completamente aggiornato e sia l'interfaccia su schermo che le funzioni di ricerca vocale Siri sono di prim'ordine.

È stata rilasciata nel novembre 2022, poco dopo l'annuncio di fine ottobre.

Apple TV 4K (2022): Design

Design compatto e senza ventola interna

Porta Ethernet Gigabit limitata alla versione da 128 GB

Il telecomando Siri è dotato di porta di ricarica USB-C

Rispetto alla versione precedente del 2021 , la nuova Apple TV 4K ha una forma più compatta, ottenuta eliminando la ventola interna e optando per raffreddamento completamente passivo. Per il resto, ha lo stesso aspetto quadrato, con un logo Apple lucido che corona la superficie superiore nera.

Le porte sul retro del box TV Apple includono HDMI e Ethernet Gigabit nella versione da 128 GB. La versione da 128 GB è inoltre dotata esclusivamente di rete mesh thread, una tecnologia utilizzata dal nuovo standard Matter per i dispositivi smart home.

Se utilizzate il nuovo Apple HomePod 2 come altoparlante nel vostro sistema, una caratteristica interessante dell'Apple TV 4K è il supporto HDMI eARC. Ciò consente di instradare l'audio dei dispositivi collegati al televisore (ad esempio una console per videogiochi) verso l'Apple TV 4K, dove può essere trasmesso agli HomePod collegati in modalità wireless.

Il telecomando Siri fornito con l'Apple TV 4K non ha subito modifiche sostanziali. L'azienda ha sostituito il connettore Lightning utilizzato per la ricarica con una porta USB-C per questa versione, il che le conferisce una certa durabilità per il futuro, dato che l'USB-C sembra stia sostituendo il Lightning nei nuovi prodotti Apple. Inoltre Apple dichiara di aver utilizzato alluminio riciclato al 100% per l'involucro del telecomando.

Punteggio del design: 5/5

Apple TV 4K (2022): Prestazioni

Navigazione veloce e fluida grazie al chip A15 Bionic

Supporto completo per l'alta gamma dinamica

Possibilità di trasmettere l'audio in modalità wireless agli AirPods (o agli HomePods)

L'utilizzo dell'Apple TV 4K è semplicissimo, soprattutto se si utilizza un iPhone (e chi lo avrebbe mai detto..). Con il portachiavi iCloud abilitato nelle impostazioni di iCloud del vostro iPhone, basterà tenere l’iPhone vicino all'Apple TV 4K per trasferire i vostri login Apple e Wi-Fi. Inoltre, trasferisce la selezione delle app e i login (almeno per la maggior parte delle app) quando si effettua l'aggiornamento da una versione precedente di Apple TV.

Quando si collega l'Apple TV 4K al televisore viene attivato anche l'HDMI-CEC, che consente di regolare comodamente il livello del volume del televisore o di una soundbar collegata al televisore utilizzando il telecomando dell'Apple TV 4K. Se si desidera o si ha la necessità di configurare le cose manualmente, sono disponibili impostazioni di menù ben definite per inserire l'accesso al Wi-Fi di casa, configurare l'uscita video e audio e molto altro ancora.

La nuova Apple TV 4K utilizza il chip A15 Bionic, che si dice offra un miglioramento delle prestazioni della CPU fino al 50% e della GPU fino al 30% rispetto alla versione precedente. Sebbene non sia possibile effettuare un benchmark, scorrere l'eccellente interfaccia a schermo dell'Apple TV 4K, insieme agli spettacoli elencati in app come Netflix e Apple TV Plus con il telecomando Siri è stata un'esperienza meravigliosamente fluida.

Anche il gioco in Apple Arcade è stato altrettanto fluido sull'Apple TV 4K. Avviando il gioco di snowboard Alto's Adventure, l’app si è aperta rapidamente e la rapida risposta ai comandi del telecomando ha reso l'esperienza di gioco coinvolgente e divertente. (volendo è anche possibile collegare un controller gaming via Bluetooth).).

La precedente Apple TV 4K (2021) mi ha colpito per l'ottima qualità dell'immagine e l'ampia gamma di funzioni video. Questo vale anche per il nuovo box, che aggiunge HDR10+ al supporto Dolby Vision e HDR10 ad alta gamma dinamica già presente sulla piattaforma. È inoltre possibile riprodurre video in risoluzione 4K fino a 60 fps e le opzioni "frame rate adattivo" e "high dynamic range" di Apple consentono di riprodurre i video con lo stesso frame rate e la stessa codifica HDR del file originario.

Un'altra nuova funzione dell'Apple TV 4K è il QMS (Quick Media Switching), che consente di passare da un frame rate all'altro (24fps e 60fps, per esempio) senza oscurare lo schermo. Questa funzione non era ancora stata implementata durante i test, ma dovrebbe essere aggiunta in un prossimo aggiornamento del software.

Altre due funzioni aggiunte alla nuova Apple TV 4K sono i feed delle videocamere HomeKit quando la si usa come hub HomeKit e il supporto per lo streaming a due AirPods. Non ho avuto modo di provare la funzione HomeKit, che consente di controllare i feed video delle videocamere compatibili (una videocamera Logitech per citofono, ad esempio) in finestre sullo schermo durante la visione. Tuttavia, ho collegato i miei AirPods Pro 2 , cosa che si può fare facilmente selezionando AirPods come uscita audio nel centro di controllo sullo schermo. Una volta fatto questo, ho potuto ascoltare le colonne sonore di film e TV - e la musica - in Spatial Audio.

Una volta selezionata l'uscita cuffie per lo streaming AirPlay su AirPods, è possibile utilizzare il microfono integrato delle cuffie per i comandi vocali e la ricerca, dicendo "avanti veloce di un minuto" o "mostrami i film di Martin Scorcese". Quando si utilizza la funzione di ricerca, sul lato destro dello schermo compare un elenco verticale fluttuante di selezioni, in modo da non oscurare ciò che si sta guardando, e si può scegliere tra le opzioni.

Il comando di Siri "Che film potrei guardare" fornisce risultati sorprendentemente affidabili basati sulla cronologia dei film e delle ricerche precedenti, o almeno così è stato nel mio caso. Un'altra caratteristica che Apple ha in programma di aggiungere è il supporto per più spettatori che possono usufruire di questa funzione, con Siri che riconosce diverse voci e risponde con profili individuali.

Punteggio delle prestazioni: 5/5

Apple TV 4K (2022): Convenienza

Raggiunge la sua massima utilità solo per i possessori di prodotti Apple

Altre opzioni di streaming offrono un valore migliore ad alcuni utenti

L'Apple TV 4K ha un prezzo simile a quello dell’l'Amazon Fire TV Cube. Entrambi sono prodotti di fascia alta, che sicuramente possono offrire molto. Anche se, naturalmente, ci sono prodotti economici più che interessanti come il Google Chromecast con Google TV, l’Amazon Fire TV Stick o lo Xiaomi TV Stick, per citarne alcuni.

I prodotti di fascia superiore, come appunto la Apple TV, cercano di offre un migliore supporto HDR, o un’interfaccia più veloce grazie ad hardware più potente.

Le caratteristiche sono per lo più simili tra i tre box, anche se il supporto HDR sulle opzioni Amazon e Apple è più completo. Ciò che crea maggior valore nell'Apple TV 4K è la sua capacità di “dialogare” con gli altri prodotti Apple: può essere controllata con un iPhone, ad esempio, e si collega facilmente con AirPods e HomePods e fornisce audio spaziale in modalità wireless. Se possedete una di queste apparecchiature, sarete senz’altro d’accordo sul fatto che l'Apple TV 4K vale il prezzo.

Se non possedete un prodotto Apple, altre opzioni di streaming come la famiglia Roku o i Fire TV Stick di Amazon offriranno un miglior rapporto qualità-prezzo.

Punteggio: 4/5

AppleTV 4K (2022): ne vale la pena?

Swipe to scroll horizontally Apple TV 4K (2022) Attributi Commento Voto Design Nuovo design più compatto con un solido telecomando per Siri in alluminio. 5/5 Prestazioni Navigazione veloce e ottima qualità delle immagini, soprattutto con la gestione dell'HDR. 5/5 Valore Ottimo valore, in particolare per i possessori di altri prodotti Apple. 4.5/5

Acquistatela se...

Volete un supporto completo per HDR e alta frequenza di fotogrammi L'aggiunta dell'HDR10+ significa che il supporto HDR dell'Apple TV 4K è ora alla pari con quello dei concorrenti migliori , e la sua capacità di passare automaticamente tra varie frequenze di fotogrammi, dai 24fps a 60fps, consente di visualizzare sempre i programmi nello stesso formato in cui sono stati registrati.

Siete utenti Apple La configurazione iniziale è estremamente semplice con un iPhone, mentre il supporto AirPlay 2 consente lo streaming diretto all'Apple TV 4K da un iPhone, iPad o Mac. È inoltre possibile selezionare AirPods e HomePods come uscita audio con il supporto all’audio spaziale.

Usate la ricerca vocale Il telecomando Siri di Apple offre un accesso rapido a una delle migliori piattaforme di ricerca di contenuti disponibili, e ci sono nuove funzioni per evitare il disordine sullo schermo.

Non compratela se...

Vi serve solo lo streaming di base Le app integrate nella maggior parte delle interfacce delle smart TV forniscono molte delle stesse opzioni di streaming offerte dalla Apple TV 4K, e si possono anche acquistare dispositivi meno costosi con supporto 4K e Dolby Vision HDR.

Non si vuole spendere troppo per un box di streaming Anche se il costo della nuova Apple TV 4K è inferiore rispetto al modello precedente, si tratta comunque di una delle soluzioni per lo streaming più costose sul mercato.

Non vi interessa l'ecosistema Apple Anche se non è necessario possedere altri prodotti Apple per utilizzare l'Apple TV 4K, è stata progettata per integrarsi perfettamente con gli smartphone, i tablet e le cuffie dell'azienda, il che la rende una scelta ovvia per gli utenti Apple.

Alternative

