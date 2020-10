I migliori televisori 8K del 2020

Se avete seguito le notizie circolate attorno ai nuovi modelli di televisori in uscita quest'anno, molti dei quali sono stati annunciati al CES 2020 , probabilmente avrete sentito parlare dei televisori TV 8K. Questi TV hanno una risoluzione video che supera di gran lunga l'HD e possiedono quattro volte il numero di pixel dei display 4K. I maggiori produttori di televisori stanno spingendo sempre più per l’8K, sperando di farlo diventare il nuovo standard per il 2020.

Siete sicuri di aver bisogno di un TV 8K? Probabilmente la risposta è ancora no. Questo a causa della qualità e dei prezzi relativamente economici dei televisori 4K attualmente disponibili. Un altro fattore da tenere in considerazione è che il 4K non è sfruttato al massimo, poichè il FHD risulta ancora lo standard. Ma per coloro che sono attratti dalla risoluzione video estremamente nitida che l’8K promette, c’è una buona notizia: ci sono sempre più TV 8K sul mercato, e questo spinge i produttori e competere tra loro. Questa competizione sta spingendo i limiti dell’upscaling e dell’elaborazione AI delle immagini oltre misura. Resta solo da vedere chi ne uscirà vincitore.

Cos'è la risoluzione 8K? Ecco tutto ciò che devi sapere

Come in ogni situazione, ci sono sia aspetti negativi che positivi. I principali problemi sono relativi ai pixel numerosi e al processore, che deve essere in grado di elaborare immagini così sofisticate. Una TV 8K deve lavorare in modo più intenso per garantire un output adeguato, soprattutto se parte da risoluzioni inferiori come 4K, ,SD o HD.

Questi dispositivi sono in costante miglioramento, e se siete principalmente interessati ai contenuti ad alta risoluzione e alla migliore elaborazione possibile, una TV 8K potrebbe essere la soluzione giusta per voi.

LG ha annunciato tre nuovi modelli 8K (otto se si contano tutte le diverse dimensioni del modello) e Samsung triplica il suo numero di QLED 8K in arrivo quest'anno. Aumenta così la quantità di modelli sul mercato, ma la scelta diventa più difficile. Nonostante ci siano ancora relativamente pochi TV 8K, come possiamo scegliere il migliore televisore 8K del 2020?

Per ora, abbiamo scelto la TV 8K che riteniamo la migliore, uscita (e recensita da noi) all’inizio del 2020. Nella lista abbiamo incluso anche anche due principali concorrenti, e diamo un’occhiata ai nuovi modelli 8K che potrebbero mostrarsi già nei prossimi mesi. Il nostro consiglio è quello di rimanere costantemente aggiornati sulle nuove notizie relative a questi nuovi prodotti.

Domande frequenti sui TV 8K

La risoluzione 8K misura 7.680 x 4.320 pixel, per un totale di 33 milioni di pixel. 8K è meglio del 4K? I display 8K hanno un numero di pixel quattro volte superiore, il che si traduce in un enorme salto di qualità rispetto ai display 4K. Tuttavia, ci sono pochi contenuti nativi 8K attualmente disponibili e i video a bassa risoluzione richiedono un'elaborazione molto pesante per apparire puliti, su uno schermo 8K.

Sì: LG OLED Z9. Chi produce TV 8K? Nel 2020, Samsung ed LG lanceranno entrambi tre modelli 8K, mentre Sony, Hisense, TCL e Panasonic sono anche loro pronti a sfornare prodotti di tale risoluzione. Ogni casa produttrice avrà un TV 8K!

Qual è il miglior televisore 8K del 2020?

Samsung Q950R 8K QLED Il migliore TV 8K che si possa acquistare ad oggi 2.557,78 € Vedi Da eWeki IT Impostazioni HDR standard Elaborazione d’immagini all'avanguardia Nessun supporto per Dolby Vision o Atmos Contenuto 8K limitato

Samsung ottiene il primo premio per il suo eccezionale Q950R 8K QLED . Con una straordinaria qualità delle immagini, prestazioni HDR impeccabili e elaborazione “AI” all'avanguardia. Questa gamma mostra il vero potenziale della tecnologia 8K, anche se le sue capacità sono decisamente in anticipo sui tempi.

Il Q950R beneficia anche di una serie di miglioramenti che sono stati presi in prestito ​​dalla gamma TV Samsung 2019. Gli angoli di visione più ampi possono competere con i migliori televisori OLED sul mercato. L'elegante e semplice piattaforma per smart TV (Tizen) non è male, anche se l'aggressiva insistenza di Samsung nel includere nel catalogo anche un piccolo 55 pollici mostra un produttore di TV determinato a portare 8K al “mainstream”, e ciò avverrà senza ombra di dubbio in futuro non troppo lontano.

I piani di Samsung per il 2020 sono già proiettati oltre il Q950R. Il Q950TS, recentemente svelato, ha un’elaborazione delle immagini migliorata e un sistema audio davvero favoloso (OTS + o Object Tracking Sound+) che fa mangiare la polvere agli altoparlanti integrati della maggior parte dei top di gamma.

Se non avete fretta, vi consigliamo di aspettare quel modello, o uno dei suoi due fratelli maggiori QLED 8K in uscita quest'anno. Ma è il Q950R che ha aperto la strada a questa nuova tecnologia.

Sony ZG9 8K Un pannello 8K grande e audace prodotto dalla nota casa giapponese Vedi su HWonline: 9.798,00 € Eccellente upscaling a partire dal 4K Incredibile luminosità grazie all’HDR Ottima retroilluminazione Presente una sola porta HDMI2.1

Come sempre Sony ha realizzato un televisore molto elegante: il fatto che sia 8K è solo un vantaggio. La serie ZG9 Master è in grado di visualizzare sia contenuti 8K che 4K (anche se Samsung lo batte per la nitidezza e upscaling).

La luminosità pari a 3.600 nits del modello da 85 pollici offre un’ottima qualità delle immagini, rese ancora più fantastiche dall’HDR. Quando si visualizzano sorgenti video in SDR a basso contrasto, lo ZG9 è in grado di utilizzare il sistema di rimasterizzazione HDR basato sul riconoscimento di oggetti e il processore X1 Ultimate rende il tutto ancor più nitido.

Possiede alcune pecche, tra cui l’abbagliante luminosità dello schermo, anche se mitigata dalla retroilluminazione. L'inclusione di una sola porta HDMI 2.1 è una delusione per un televisore 8K.

Questi due difetti sono sufficienti per mantenerlo distante dal primo posto. Il Samsung sopra descritto merita davvero di essere acquistato, inoltre è venduto ad un prezzo relativamente più basso del Sony ZG9 8K.

Samsung Q950R 8K QLED Il migliore del 2019 2.557,78 € Vedi Da eWeki IT Standard HDR Processore d'immagine innovativo Manca il supporto Dolby Vision e Atmos Disponibilità limitata di contenuti 8K

Nonostante sia un modello del 2019, il Samsung Q950R rimane un'ottima scelta tra i TV 8K. La qualità delle immagini è incredibile e il televisore gode del supporto HDR, senza contare la presenza dell'innovativo processore AI che migliora l'upscaling. Tutto questo contribuisce a rendere il Samsung Q950R un TV 8K dalle prestazioni formidabili, nonostante possa sembrare un po' datato.

Questo è l'unico QLED 8K che Samsung ha prodotto lo scorso anno, e ha spianato la strada ai tre modelli QLED 8K arrivati nel 2020.

Vi consigliamo di acquistare questo modello, e non quello più nuovo, nel caso cerchiate un televisore dalle ottime prestazioni ma che vi faccia comunque risparmiare qualcosa. La tecnologia e il processore d'immagine non sono di ultimissima generazione, e l'audio è qualitativamente leggermente inferiore, ma non vi pentirete sicuramente dell'acquisto.

La nostra recensione: Samsung Q950R

LG Z9 8K OLED 8K come solo LG sa fare Supporto completo a Dolby Vision e Atmos Grande angolo di visione Manca il supporto al HDR10 + Non può essere montato a parete

Risoluzione 8K su una TV OLED ? Finora, solo LG osa farlo.

Grazie all’unione di due tecnologie premium come Dolby Vision e Dolby Atmos e uno schermo OLED dal contrasto impeccabile, si riescono a creare immagini fantastiche. Per completare il tutto, questo TV 8K possiede un angolo di visione molto ampio e un comparto audio davvero eccezionale.

LG valuta i suoi TV 8K in maniera leggermente diversa dalla concorrenza , utilizzando una misurazione CM (modulazione del contrasto) che sottolinea la capacità dei singoli pixel di distinguersi tra loro (tutti i suoi TV 8K superano il 90% CM, nonostante basti solo una base del 50%) e supera di gran lunga persino Samsung.

È un peccato che LG non sia in cima a questo elenco, ma la combinazione dell'enorme prezzo (€29.999) su questo televisore OLED Z9 8K con il fatto che c’è solo una dimensione disponibile (88”) ne fanno un acquisto poco interessante se paragonato agli altri due modelli qui recensiti. Anche la TV NanoCell SM99 è disponibile solo in dimensione da 75 pollici e non consente molta flessibilità nelle opzioni di acquisto.

LG sta cercando di risolvere questi problemi nella sua gamma 2020, con tre modelli 8K disponibili in varie dimensioni senza dubbio ad un prezzo più abbordabile.