Recensione Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 2: recensione breve

Apple Watch Ultra originale è stata la riprogettazione più radicale dello smartwatch che Apple abbia mai tentato. Era qualcosa di completamente nuovo, una grande innovazione, nonchè il miglior Apple Watch che avessimo mai visto. Anche l'Apple Watch Ultra 2 è ottimo, per lo più perchè si tratta dello stesso smartwatch con qualche miglioramento marginale.

Ha uno schermo più luminoso (lo schermo più luminoso di sempre, secondo Apple), ma il nuovo chip SiP S9 di Apple e il sistema operativo watchOS 10 sono ciò che apporta la maggior parte dei cambiamenti. Il chip S9, lo stesso che troviamo nell'Apple Watch Series 9, consente una serie di nuove funzioni, come il controllo a mani libere il Doppio tocco. Questo nuovo gesto innovativo consente di avviare gli allenamenti, disattivare i timer, rispondere alle chiamate e altro ancora senza dover interagire direttamente con lo smartwatch.

Una serie di altre funzioni, tra cui Siri, non hanno più bisogno di connettersi al cloud, mentre un paio di modifiche all'app Profondità completano i cambiamenti. Lo smartwatch ha anche migliorato le sue credenziali ecologiche, con materiali riciclati sia all'interno che all'esterno. Anche i nuovi cinturini condividono questa filosofia, con una maggiore enfasi sulla sostenibilità e un nuovo design.

Tuttavia, per quanto riguarda la missione principale dell'Apple Watch Ultra 2 - un Apple Watch da portare con sé in acqua e nella natura - è cambiato ben poco. Non c'è stata un'estensione della durata della batteria, né nuove funzionalità per l'allenamento o innovazioni per la navigazione che non si possano avere anche sull'Ultra originale grazie a watchOS 10. Si tratta ugualmente di un Apple Watch straordinario - probabilmente il migliore dal punto di vista delle specifiche e un solido concorrente nella nostra guida ai migliori smartwatch - ma rispetto all'anno precedente non ha portato con sè grandi cambiamenti.

Apple Watch Ultra 2: specifiche

Swipe to scroll horizontally Apple Watch Ultra 2 Row 0 - Cell 0 Row 0 - Cell 1 Prezzo 909€ Dimensioni 49 x 41 x 14 (mm) Peso 61g Materiali Titanio Display Display Retina OLED always-on da 502 x 410 px in polisilicio GPS Sì Autonomia 36 ore Connettività Bluetooth 5.3, Wi-Fi, LTE Impermeabilità WR100 (a prova d'immersione)

Apple Watch Ultra 2: prezzo e uscita

Prezzo di 909€

Solo un modello disponibile

Apple Watch Ultra 2 è disponibile da settembre 2023 in un'unica versione da 49 mm e un solo colore Titanio. Anche la connettività cellulare LTE è di serie, l'unica scelta significativa da fare al momento dell'acquisto è quella del cinturino, di cui vi parleremo più avanti.

Se il prezzo di 909€ per il Watch Ultra 2 è troppo alto, o se non avete bisogno di funzioni extra incentrate sull'avventura, potreste preferire la serie Apple Watch 9.

È un dispositivo costoso, ma con la sua struttura in titanio premium, la connettività LTE e le funzioni avanzate che non troverete al di fuori della serie Ultra, non rappresenta un pessimo rapporto qualità-prezzo: costa più o meno come molti dispositivi Garmin di qualità superiore progettati per lo stesso tipo di utente.

Punteggio prezzo: 3.5/5

Apple Watch Ultra 2: Design

Il materiale utilizzato è il titanio riciclato

Schermo Retina da 3.000 nit

Pochi cambiamenti rispetto al modello precedente

A prima vista, proprio come la Serie 9, Apple Watch Ultra 2 è più o meno identico al suo predecessore. Entrambi condividono la stessa solida struttura in titanio, l'involucro sporgente che ospita la ghiera digitale e il pulsante laterale, e l'ormai iconico pulsante Azione arancione. Anche la posizione del microfono e dell'altoparlante è identica a quella del modello originale.

Le differenze principali da notare riguardano lo schermo e i cinturini. Innanzitutto, lo schermo è ancora più bello di quello della prima versione, in grado di emettere un'impressionante luminosità massima di 3.000 nit. È lo schermo più luminoso di sempre di Apple, la frequenza di aggiornamento alta lo rende fluido come non mai. È probabilmente il miglior schermo per smartwatch che abbiamo mai visto di persona da un punto di vista puramente tecnico.

Questo schermo da primato prende vita grazie al nuovo quadrante personalizzabile Ultra, che mostra i secondi che scorrono sullo schermo in modo molto intelligente. Nel frattempo, le complicazioni preferite - ad esempio un widget meteo, la temperatura e l'impostazione della bussola - possono essere combinate e visualizzate sul quadrante stesso dell'orologio.

Tuttavia, questo è praticamente tutto ciò che possiamo dire dal punto di vista del design, in quanto la maggior parte delle innovazioni presenti qui fanno parte di watchOS 10, che è disponibile anche su altri Apple Watch. È un peccato che non ci sia nulla di nuovo o di unico in ciò che si può fare con il pulsante Azione dell'Ultra 2: è sempre programmabile e in grado di essere mappato su diverse funzioni, ma questa volta non c'è nessuna nuova entusiasmante funzione che lo caratterizzi.

I cinturini sono guidati dallo stesso messaggio ecologico che ha dominato le uscite Apple di quest'anno.Per l'Ultra 2 sono disponibili tre cinturini: Alpine, con chiusura a gancio, Trail in nylon e Ocean in flouroelastomero per le immersioni.

Punteggio design: 4.5/5

Apple Watch Ultra 2: funzioni

Stesse funzioni (eccellenti) dello scorso anno

Nuova funzione Doppio tocco

La modalità notturna si attiva automaticamente

Apple Watch Ultra 2 ha ancora le stesse caratteristiche del suo predecessore, come il rilevamento GPS di livello superiore, l'uso del pulsante Azione per per chiedere assistenza in caso di emergenza, la resistenza alle alte e alle basse temperature e l'app Oceanic+, che trasforma l'orologio in un computer subacqueo. Se volete verificare questo aspetto, abbiamo fatto provare l'Apple Watch Ultra a un istruttore di immersioni per vedere come si comporta.

L'app Profondità, che è diversa da Oceanic+ in quanto rappresenta la funzione di immersione interna di Apple, consente di accedere più facilmente ai registri delle immersioni precedenti sull'orologio e supporta anche le immersioni in apnea. L'elegante modalità notturna dell'Ultra originale ora si attiva automaticamente grazie ai sensori di luce ambientale posti sotto lo schermo.

In termini di altre nuove funzioni, il gesto del Doppio tocco è il grande vincitore. Sollevando lo smartwatch come per controllare l'ora e toccando tra loro pollice e indice, è possibile attivare qualsiasi widget o app aperta in un determinato momento. Ad esempio, se è stato caricato un allenamento, è possibile avviarlo o terminarlo. Abbiamo provato a rispondere a una telefonata, a disattivare un timer e a scorrere la nuova serie di widget di watchOS 10 utilizzando questa funzione, che è davvero impressionante e facile da usare. Avrebbe potuto essere una trovata inutile, ma Apple l'ha resa una funzione che probabilmente utilizzerete tutti i giorni.

Altre novità riguardano l'utilizzo della tecnologia Ultra Wideband per migliorare la funzionalità Dov'è. Se si utilizza un iPhone 15, anch'esso dotato di Ultra Wideband, è possibile vedere non solo la posizione del telefono, ma anche la sua distanza in metri.

Punteggio funzioni: 4/5

Apple Watch Ultra 2: prestazioni

(Image credit: Future / Matt Evans)

Autonomia invariata

Lo schermo più luminoso è spettacolare

GPS preciso e veloce

Questo smartwatch fa bene praticamente qualunque cosa gli si chieda. È grande, resistente e dura più a lungo di un Apple Watch standard. Se non fosse per le dimensioni e il peso, anche il monitoraggio del sonno funzionerebbe alla perfezione, ma non tutti sono disposti a indossare un dispositivo così ingombrante mentre dormono.

Anche il rilevamento delle attività funziona molto bene. Le passeggiate a passo sostenuto vengono registrate automaticamente, e visivamente è molto semplice controllare se si stanno raggiungendo gli obiettivi prefissati per quel giorno. Le modalità di allenamento dell'Apple Watch possono essere impostate in modo da poter iniziare con il pulsante Azione, il che è ottimo per chi corre o scia indossando i guanti o per chi ha le mani sudate che non sono adatte all'uso di un touchscreen, ma si possono costruire anche allenamenti di forza personalizzati con tempi sotto tensione e di riposo.

Anche la corsa è una chicca, con l'orologio che mantiene il GPS più preciso dell'anno scorso e l'innovazione di watchOS 9 sulla potenza di corsa. Il sensore di luce ambientale che passa automaticamente alla modalità notturna, una novità rispetto allo scorso anno, è particolarmente efficace per evitare di abbagliare gli occhi durante le corse serali.

La durata della batteria è quella pubblicizzata, 36 ore o anche di più. Un'autonomia di due giorni rappresenta una differenza notevole rispetto ad alcuni dei Garmin più sportivi, con i quali l'Ultra condivide molto. La batteria è ancora troppo poco duratura per affrontare percorsi di più giorni, a meno che non si metta l'orologio in modalità a basso consumo.

Il Doppio tocco, come già accennavamo, cambia il modo in cui si usa l'Apple Watch ogni giorno. Questo semplice gesto è molto utile quando ci si trova in una posizione in cui non si vuole toccare l'orologio, che si tratti di cucinare, allenarsi in palestra o una sessione di sci. Proprio come i pulsanti Azione, le molteplici applicazioni della funzione (attiva qualsiasi azione principale su qualsiasi complicazione aperta) la rendono molto utile, oltre a essere veloce e reattiva.

Punteggio prestazioni: 4/5

Apple Watch Ultra 2: punteggio

Swipe to scroll horizontally Caratteristiche Note Punteggio Qualità-prezzo Prezzo rappresentativo della qualità costruttiva e della completezza di funzioni 3.5/5 Design Schermo incredibile, ecologico e corpo in titanio ultra-resistente 4.5/5 Funzioni Nuova funzione Doppio tocco e chip S9 che si aggiungono a tutte le straordinarie funzioni dello scorso anno 4/5 Prestazioni L'autonomia è tale e quale a quella pubblicizzata e lo smartwatch è ergonomico e facile da usare 4/5 Conclusioni Un altro Apple Watch di qualità eccezionale da portare con sé, anche se non presenta molte innovazioni rispetto all'originale 4.5/5

Apple Watch Ultra 2: ne vale la pena?

Compratelo se...

Avete (davvero) bisogno di un aggiornamento L'Apple Watch Ultra 2 è un bellissimo dispositivo, ma non vale la pena aggiornarlo se avete già l'Ultra originale.

Amate l'avventura L'Apple Watch Ultra 2 è resistente grazie al titanio e ottimizzato per operare in condizioni difficili meglio di un Apple Watch standard.

Avete bisogno di più batteria L'Apple Watch Ultra 2 mantiene la durata della batteria di 36 ore del suo predecessore, il doppio di quella di un Apple Watch standard. Se siete fuori casa tutto il giorno e utilizzate spesso gli allenamenti con il GPS, il miglioramento è enorme.

Non compratelo se...

Rimanete nella natura per lunghi periodi di tempo Per quanto l'Apple Watch Ultra 2 sia un compagno di viaggio ideale, la batteria si esaurirà nell'arco di due giorni a meno che non si utilizzi la modalità a basso consumo.

Non siete amanti dello sport Se non amate la corsa, l'escursionismo o le immersioni, farete meglio a scegliere l'Apple Watch Series 9.

Avete un budget limitato Per quanto ci piaccia la linea di orologi Ultra, sono molto costosi. Se siete alla ricerca di un Apple Watch che non sia eccessivamente lussuoso, prendete in considerazione l'Apple Watch SE 2.

