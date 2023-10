Recensione Apple Watch Series 9

Dopo aver trascorso una settimana in compagnia dell'Apple Watch Series 9 e aver provato le nuove funzioni possiamo dire che non ha niente di rivoluzionario rispetto al precedente Apple Watch 8. Detto questo ci sono alcune novità degne di nota, come il nuovo chip S9 e l'utilissima funzione Double Tap, oltre a uno schermo più luminoso. Abbiamo gradito l'utilizzo di materiali più ecologici da parte di Apple, ma siamo rimasti molto delusi dall'autonomia che rimane pressoché invariata.

Apple Watch Series 9: recensione sintetica

Dopo diversi aggiornamenti piuttosto iterativi, l'Apple Watch Series 9 porta finalmente una nuova funzione davvero entusiasmante e di uso quotidiano che prende il nome di Double Tap. La nuova funzione sarà disponibile entro la fine dell'anno ma noi abbiamo avuto modo di usarla in anteprima e ci è piaciuta molto.

Anche lo schermo più luminoso e la versione aggiornata di Siri presente sul dispositivo sono novità degne di nota, sebbene per tutto il resto il Watch 9 risulta molto simile al suo predecessore.



L'utilizzo di materiali eco-friendly e il passaggio alla tecnologia Ultra Wideband sono altre novità interessanti. Grazie alla connettività avanzata condivisa con i nuovi iPhone 15, la funzione Trova il mio dispositivo diventa più precisa e consente di sapere con precisione la distanza a cui si trova il dispositivo smarrito rispetto all'orologio.

Il Watch 9 è un orologio che vanta le ultime tecnologie disponibili e siamo certi che passeranno diversi anni prima che diventi obsoleto. Questo smartwatch offre un'anteprima di alcune strategie che Apple intende implementare su tutta la sua gamma di dispositivi, come la produzione a zero emissioni di anidride carbonica (ben guidato dal marketing) e un elenco crescente di dispositivi collegati a Ultra Wideband. In futuro, Watch Serie 9 sarà in grado di utilizzare le nuove funzioni sviluppate per i dispositivi compatibili con Ultra Wideband che, presumibilmente, verranno rese disponibili con watchOS 11 e versioni successive.



Tuttavia, il nuovo Apple Watch non ha molto di innovativo: condivide la stessa durata della batteria di 18 ore, le stesse dimensioni, lo stesso sistema operativo e lo stesso design dei suoi predecessori motivo per cui, come diciamo ogni anno, l'aggiornamento si può definire iterativo sotto molti aspetti. Come sempre, è l'orologio iOS da acquistare se siete alla ricerca di un nuovo smartwatch Apple, ma se avete già un Apple Watch Series 8 o Series 7 potete tranquillamente evitare l'aggiornamento.

Apple Watch Series 9: Prezzo e disponibilità

A partire da 459€

Due formati: 41mm e 45mm con opzioni LTE

Disponibile anche con cassa in acciaio inox da 809€

Apple Watch Series 9 è stato presentato durante l'evento del 12 settembre ed è disponibile sul sito ufficiale Apple e presso i rivenditori autorizzati con prezzi a partire da 459€. Questo è il prezzo per il modello più economico da 41 mm con cassa in alluminio (con opzioni di colore Midnight (nero), Starlight (una sorta di ibrido argento/oro), Silver, Product Red o la nuova proposta Pink) e solo connettività GPS, senza connettività LTE cellulare. Il prezzo è lo stesso del precedente Watch 8 a fronte di alcune migliorie che lo rendono più appetibile per chi cerca un dispositivo da tenere a lungo termine.



Notate bene: scegliendo il modello base (senza LTE) non sarà possibile connettersi a Internet senza il Wi-Fi o il telefono a portata di mano, anche se si potranno comunque utilizzare le funzioni GPS mentre ci si allena. Chi desidera un modello più grande, la connettività LTE o una cassa in acciaio inossidabile (disponibile in diverse finiture, tra cui oro, argento e grafite) dovrà pagare un sovrapprezzo.

Ad esempio, la variante in alluminio da 45 mm solo GPS costa 489€, mentre l'opzione GPS + LTE Cellular costa 609€. Se si sceglie il modello con cassa in acciaio inossidabile, il prezzo sale a ben 809€.



Prezzo: 4/5

Apple Watch Series 9: Design

Materiali riciclati

Design identico ai predecessori

Nuovi cinturini e opzione con cassa in alluminio rosa

Come già successo per le precedenti iterazioni, il design del nuovo Watch 9 rimane pressoché invariato. Stesse dimensioni, stessa corona digitale rotante, stesso pulsante laterale, il microfono e l'altoparlante introdotti diverse generazioni fa sono ancora presenti... insomma, a guardarlo sembra il solito Apple Watch. Per questo chi ha un Watch 8 avrà ben poche ragioni per giustificare l'aggiornamento al nuovo modello.

Come i suoi predecessori, Watch 9 è incredibilmente semplice da configurare e utilizzare fin da subito. Sfruttando il tris composto da corona digitale, pulsante laterale e touchscreen, la navigazione nel nuovo sistema operativo watchOS 10 risulta sempre fluida e intuitiva. Il pulsante laterale consente di accedere alle impostazioni in modo logico e i nuovi widget sono comodissimi.



Del resto queste comode scorciatoie non sono un'esclusiva della Serie 9: qualsiasi Apple Watch dalla Serie 5 in poi riceverà l'aggiornamento watchOS 10, quindi non possiamo definirli un incentivo all'acquisto del nuovo modello.

Ciò che cambia maggiormente in termini di design è la composizione dei materiali utilizzati per la scocca. Apple ci tiene a sottolineare che ogni nuovo Apple Watch prodotto è ora "carbon-neutral", in parte grazie a una combinazione di materiali riciclati utilizzati sia all'interno che all'esterno dell'orologio, come il cobalto delle batterie e l'alluminio utilizzato per gli involucri.

Apple sta anche cercando di compensare l'elettricità utilizzata durante la ricarica e di ridurre le emissioni dovute alla spedizione: persino l'imballaggio è più piccolo del 25%, in modo da poter inserire più unità nelle casse di spedizione.

Abbiamo parlato ampiamente delle promesse di Apple sulla neutralità delle emissioni di anidride carbonica, quindi non ci dilungheremo molto in questa recensione.



Infine passiamo alle colorazioni. Oltre al nuovissimo Rosa troviamo le tinte Midnight, Silver, Starlight e Product Red. Le opzioni premium in acciaio inossidabile possono essere acquistate anche con un cinturino in metallo abbinato alla cassa dell'orologio.

Design: 4/5

Apple Watch Series 9: Specifiche

Nuova funzione Double Tap

Funzione Ultrawide band

Siri integrata

Entriamo nei dettagli. Abbiamo provato la funzione Double Tap tanto esaltata da Apple durante la presentazione, anche se in realtà non arriverà sull'Apple Watch 9 prima di ottobre. Double Tap utilizza l'accelerometro e il giroscopio per rilevare le mosse dell'utente: è necessario sollevare l'orologio come se si stesse guardando l'ora prima di eseguire la gesture per evitare che si attivi accidentalmente. Può essere utilizzata per qualsiasi azione, dall'avvio e l'arresto di un timer allo spegnimento della sveglia, come anche per rispondere alle chiamate.



Ci è piaciuto molto usarla e crediamo fermamente che questa sia solo una delle nuove gesture che verranno implementate in futuro. Temevamo che fosse poco precisa, invece siamo riusciti a fermare un timer, rispondere a una chiamata e accedere ad altre complicazioni con estrema facilità, al primo tentativo.

L'altra novità degna di nota è senza dubbio la connettività Ultra Wideband di seconda generazione. L'app Trova il mio dispositivo è cambiata: se ci si connette a un altro dispositivo dotato di un chip Ultra Wideband di seconda generazione (quindi per ora solo a un iPhone 15), si potrà vedere esattamente a quanti metri di distanza si trova dal Watch e si potrà far affidamento su un'icona direzionale. Si può quindi giocare a nascondino fino a quando non ci si avvicina a un metro di distanza, a quel punto il Watch Series 9 mostrerà una spunta verde per confermare il ritrovamento.



Siamo rimasti molto colpiti dalla demo, ma al momento è limitata solo a Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 e iPhone 15. Con l'arrivo dei futuri dispositivi dotati di questa tecnologia, il suo utilizzo diventerà molto più diffuso (e giustamente, la funzione è fantastica).

Per la prima volta Siri è disponibile direttamente sul dispositivo, il che significa che non deve collegarsi al cloud per elaborare le vostre domande. Si tratta di una novità interessante per coloro che tengono particolarmente alla privacy.

Apple ha tenuto a sottolineare che tutti i dati sulla salute rimarranno sul dispositivo o verranno criptati prima di essere condivisi.

Specifiche: 4/5

Apple Watch Series 9: Prestazioni

Comodo da usare

Display super luminoso

Autonomia invariata

Dopo le prime impressioni iniziali, abbiamo provato l'orologio per sei giorni abbinato a un iPhone 13 con iOS 17. Non ci dilungheremo troppo su cosa significhi vivere con watchOS 10 per una settimana, perché non è un'esperienza esclusiva dell'Apple Watch Series 9. Tuttavia, watchOS 10 migliora notevolmente l'esperienza quotidiana grazie allo Smart Stack. Con uno swipe verso l'alto si possono vedere gli eventi segnati sul calendario, la versione widget dell'app meteo, le ultime notizie e tutte le app che state usando spesso.



Le piccole animazioni con colori brillanti e una frequenza di aggiornamento elevata rendono lo scorrimento della colonna Widget con la corona digitale un gioco da ragazzi, offrendo delle istantanee di tutte le informazioni importanti senza costringere ad addentrarsi nei menu. L'interfaccia è ben progettata, come del resto su tutti i Watch che abbiamo provato finora. L'unica occasione in cui è necessario premere la corona digitale è quando si ha la necessità di accedere a un'app specifica, come ad esempio l'ECG.

Al momento in cui scriviamo, la funzione Double Tap non è ancora disponibile, quindi oltre alla demo concessaci da Apple non abbiamo potuto utilizzarla regolarmente e giudicare le sue prestazioni nell'uso quotidiano. Tuttavia durane la nostra breve prova l'abbiamo trovata comoda ed efficace.



Chiedere a Siri informazioni sul proprio stato di salute senza doversi preoccupare di condividere i propri dati è bello, ma non è un aspetto decisivo per tutti.

Abbiamo usato l'Apple Watch per registrare una corsa e un'escursione in montagna. Non si è trattato di un'escursione impegnativa, come si può vedere nella foto qui sotto - ci siamo fermati per una tazza di tè da un thermos a metà strada - ma è bastata per notare che l'Apple Watch Series 9 offre le stesse funzionalità di tracciamento dei modelli precedenti, con intertempi, grafico della frequenza cardiaca e tracciamento GPS.

Espandendo le finestre si possono ottenere informazioni più dettagliate, come il tempo trascorso in diverse zone di frequenza cardiaca e (per i corridori) il tempo di contatto con il suolo e l'oscillazione verticale. Caricando l'app di terze parti AllTrails sull'orologio durante l'escursione si può verificare il percorso senza dover usare il telefono ogni volta che si presenta un bivio sul sentiero.

La prestazioni dell'Apple Watch Series 9 sono praticamente identiche a quelle dei suoi predecessori, ma in molti si staranno chiedendo: la batteriadura meno con il nuovo schermo OLED da 2000 nit? Fortunatamente no. L'Apple Watch è durato in media circa 20 ore, anche se dobbiamo precisare che per gran parte del tempo non abbiamo usato la luminosità massima che, in effetti, potrebbe ridurre la durata della batteria.



D'altra parte, tale opzione non risulta necessaria dato che lo schermo è già molto luminoso con impostazioni standard. Anche durante l'escursione, quando il sole di settembre era limpido e non oscurato sul versante del rilievo collinare che stavamo percorrendo, lo schermo Retina Display si è rivelato sufficientemente luminoso. L'unica volta che abbiamo impostato la luminosità al massimo è stato per testarla.



L'unica nota dolente è che il Watch 9 necessita ancora di una ricarica quotidiana. Siamo abituati a orologi che durano giorni o addirittura settimane e avremmo gradito un miglioramento su questo versante. Purtroppo Apple sembra intenzionata a implementare piccoli miglioramenti a ogni aggiornamento.

Nel complesso l'Apple Watch Series 9, nonostante la sua relativa mancanza di innovazioni al di fuori della nuova funzione Double Tap, e anche tenendo conto della durata limitata della batteria, è un ottimo smartwatch.

Prestazioni: 4/5

Apple Watch Series 9: Punteggi

Swipe to scroll horizontally Punteggi Attributi Note Punteggio Prezzo Prezzo invariato rispetto a Watch 8 4/5 Design Stesso design del Watch 8 ma più eco-friendly 4/5 Funzioni Il Double Tap è una funzione davvero comodissima. 4/5 Prestazioni Funziona alla grande come tutti gli Apple Watch ma la batteria da 18 ore inizia a sembrare un tantino scarsa. 4/5

Apple Watch Series 9: Dovreste comprarlo?

Acquistatelo se...

Avete un Apple Watch datato Se avete un Apple Watch 5 o 6 gli aggiornamenti cumulativi valgono il prezzo d'ingresso.

Volete sperimentare le ultime funzioni Grazie alla versione aggiornata di Siri e alla funzione Double Tap, usare il Watch 9 con una sola mano è un gioco da ragazzi.

Siete preoccupati per la privacy dei dati Grazie all'integrazione di Siri sul dispositivo i vostri dati rimarranno sempre al sicuro.

Non acquistatelo se...

Possedete un Apple Watch recente Se si esclude la funzione Double Tap non c'è molto di nuovo per chi possiede già un Watch recente.

Siete utenti Android Come sempre Apple non fa nulla per migliorare la connettività con gli smartphone Android, quindi se non avete un iPhone vi conviene scegliere altro.

Avete bisogno di uno smartwatch robusto Volete un orologio da usare per la montagna, per le immersioni e i weekend lunghi? Allora dovreste considerare l'Apple Watch Ultra 2.

Considerate anche

