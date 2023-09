Apple Watch 9 vs Apple Watch 8: confronto

Apple ha annunciato Apple Watch 9 il 12 settembre 2023, e da allora Apple Watch 8 non è più acquistabile sul sito ufficiale Apple.

Avrete comunque la possibilità di scegliere, dal momento che il modello dello scorso anno è acquistabile presso i rivenditori di terze parti. In ogni caso, la domanda a cui rispondere è: l'Apple Watch Series 9 è davvero migliore? Ne vale la pena?

Di seguito confrontiamo i due modelli per aiutarvi a capire qual è il miglior smartwatch Apple per voi.

Apple Watch 9 vs Watch 8: prezzo e uscita

Apple Watch 8 è uscito il 16 settembre 2022 e ora è stato rimosso dalla vendita sullo store online di Apple.

Apple Watch Series 9 uscirà il 22 settembre 2023, ma è già disponibile per il pre-ordine.

Al lancio, Apple Watch 9 ha un prezzo inferiore rispetto al modello dello scorso anno: infatti, si parte da 459€ per il modello in alluminio da 41mm con GPS.

Quando era uscito Apple Watch 8 partiva da 509€. Naturalmente, ora lo si trova a prezzi inferiori presso i rivenditori di terze parti.

Apple Watch 9 vs Watch 8: Design e display

Lo schermo di Apple Watch 9 è due volte più luminoso (Image credit: Apple)

È difficile notare una differenza sostanziale tra questi due smartwatch sulla base di un'analisi puramente visiva. Tuttavia, se vi imbattete in un Apple Watch rosa, saprete che si tratta di un Watch Series 9, perché questo colore è una delle novità della nuova generazione.

Entrambi i modelli sono disponibili nelle versioni 41 o 45 mm e sono dotati di display Retina super-nitidi con la stessa risoluzione. Tuttavia, questi display non sono esattamente uguali.

L'Apple Watch 9 ha un picco di luminosità doppio, raggiungendo i 2.000 nit rispetto ai 1.000 nit del Watch 8. Questo valore è la stesso dell'Apple Watch Ultra originale, per una chiarezza davvero eccellente nelle giornate più luminose. (Per chi se lo stesse chiedendo, l'Apple Watch Ultra 2 ha ricevuto un miglioramento a 3.000 nit).

Apple Watch 9 è anche in grado di abbassare la luminosità rispetto al Watch 8. Apple afferma che può arrivare fino a 1 nit. Questa luminosità bassissima sarà utile per il cinema o quando lo si indossa per dormire.

La maggior parte degli altri dettagli è simile. È possibile scegliere tra una copertura in alluminio e uno in acciaio inossidabile, pagando di più. L'opzione in alluminio ha il GPS ma non la connessione Cellular di serie, che può essere aggiunta a un costo maggiore. Le versioni in acciaio sono tutte dotate di 4G. Sia i modelli nuovi che quelli vecchi hanno una resistenza all'acqua di 5ATM.

Apple Watch 9 vs Watch 8: funzioni

Apple Watch 9 può portarvi dal vostro iPhone smarrito (Image credit: Apple)

Le basi dell'Apple Watch 8 e 9 sono le stesse. Questi smartwatch supportano watchOS 10 e condividono molte delle stesse funzioni principali.

Ci sono il GPS, le letture ECG per la salute del cuore, il monitoraggio ottico della frequenza cardiaca e un intelligente sensore di temperatura che può stimare i tempi di ovulazione a posteriori per aiutare il monitoraggi dei periodi fertili.

Sebbene il Watch 9 non introduca probabilmente alcuna funzione nuova per lo sport, ci sono alcuni cambiamenti importanti. Ad esempio, dispone di 64GB di memoria, rispetto ai 32GB del Watch 8, il che significa più canzoni nelle playlist, più app e versioni più complesse di watchOS in futuro.

Nel Watch 9 è anche possibile, in modo leggermente limitato, interagire con Siri indipendentemente dalla connessione a Internet o al telefono. Questo perché il Watch 9 ha ora la capacità di apprendimento automatico per elaborare alcune attività di riconoscimento vocale direttamente sul dispositivo.

Tali interazioni includono la richiesta a Siri di avviare il monitoraggio di un esercizio, esattamente il genere di cose utili da fare anche senza avere il telefono nelle vicinanze. Sarà inoltre possibile utilizzare questa funzione Siri per archiviare dati sulla salute, come la registrazione del peso o dei farmaci assunti, e chiedere a Siri alcuni dati, come ad esempio quanto si è dormito la notte precedente.

L'Apple Watch 9 introduce anche un nuovo gesto per controllarlo senza toccare lo schermo o parlargli. È possibile toccare tra loro due volte il pollice e l'indice per iniziare a interagire con lo smartwatch.

Può accettare una chiamata o terminare una chiamata in corso. Può riprodurre o mettere in pausa la musica e scorrere le voci di menu in alcuni punti dell'interfaccia di watchOS.

Questa funzione utilizza una combinazione di segnali provenienti dai sensori di movimento, accelerometro e giroscopio e anche dal lettore ottico della frequenza cardiaca, dato che il gesto influisce sul flusso sanguigno.

Questo nuovo gesto è disponibile solo per gli Apple Watch 9 e Watch Ultra 2, non per i modelli precedenti. Una spiegazione plausibile è che le capacità di apprendimento automatico necessarie per elaborare questi segnali di dati in tempo reale comporterebbero un ritardo eccessivo con l'hardware più vecchio.

L'Apple Watch 9 ha anche un nuovo chipset a banda ultralarga Apple di "seconda generazione", rispetto all'U1 del Watch Series 8. Apple afferma che questo consente la ricerca di precisione: in questo modo lo smartwatch mostra la distanza e la direzione del vostro iPhone quando non riuscite a trovarlo.

Il nuovo chip U2 è in grado di effettuare questa operazione su distanze maggiori, e forse è per questo che Apple sta limitando la funzione di localizzazione al modello più recente: sarà un'esperienza molto migliore.

Apple Watch 9 vs Watch 8: prestazioni e autonomia

(Image credit: Apple)

L'Apple Watch 9 ha un nuovo processore, chiamato S9. Apple afferma che l'S9 ha il 60% di transistor in più rispetto al processore S8 dell'Apple Watch 8, e questo ha un senso se si considera che i chipset degli Apple Watch Series 6, 7 e 8 si basano sulla stessa architettura Apple A13 Bionic, ormai obsoleta. Il nuovo chipset ha 5,6 miliardi di transistor, per chi se lo stesse chiedendo.

Secondo Apple, la GPU di questo processore è più potente del 30%. E, cosa forse più importante di tutte, il processore neurale quad-core è apparentemente due volte più veloce.

Il vantaggio maggiore sembra essere che il processore neurale abilita le funzionalità Siri e doppio tap sul dispositivo. Ma questo significa anche che l'Apple Watch 9 rappresenta un ottimo momento per salire a bordo nel carrozzone degli smartwatch Apple, poiché il supporto per questo hardware potrebbe essere particolarmente longevo. Potremmo vedere altre tre generazioni con un processore simile, quindi è da considerarsi a prova di futuro.

Nonostante il drastico cambiamento nell'hardware interno, secondo Apple la durata della batteria di questi due orologi dovrebbe essere simile, ed è stimata in 18 ore di utilizzo. Siamo ansiosi di verificarlo: secondo la nostra esperienza, l'Apple Watch 8 è in grado di garantire due giorni di utilizzo con una sola carica (incluso il monitoraggio del sonno), quindi vedremo se il nuovo processore dell'S9 cambierà le cose in un senso o nell'altro.

Apple Watch 9 vs Watch 8: quale scegliere?

L'Apple Watch 9 non è un aggiornamento incredibile che vi farà rimanere a bocca aperta. Tuttavia, la direzione intrapresa da Apple si potrebbe rivelare interessante.

Uno smartwatch che si può comandare in parte con piccoli gesti impercettibili? Questa è una novità. E poter parlare con Siri senza l'aiuto di un iPhone o di una connessione a Internet? Per alcuni di noi è come realizzare il sogno di avere un assistente digitale.

Inoltre, lo schermo più luminoso sarà perfetto nelle giornate di sole, e dovrebbe far sembrare il dispositivo più simile a un vero quadrante di orologio.

Siamo anche interessati a vedere fino a che punto questi controlli gestuali si spingeranno in futuro, dato che il visore Apple Vision Pro si basa quasi interamente su di essi. Il nostro futuro potrebbe essere pieno di sorprese, ma in senso positivo.