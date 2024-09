Google porta Wear OS 5 sui vecchi Pixel Watch: ecco cosa cambia

Considerando che il Google Pixel Watch 3 è stato lanciato il 10 settembre 2024, in due dimensioni, con nuove integrazioni Fitbit e con Wear OS 5, era probabilmente solo una questione di tempo prima che alcune delle sue caratteristiche software iniziassero ad arrivare ai Pixel Watch precedenti.

Come un orologio, Google ha annunciato che l'ultimo aggiornamento del Pixel Watch porta Wear OS 5 sul Pixel Watch originale e sul Pixel Watch 2. L'aggiornamento sta iniziando a essere distribuito a ondate, quindi potrebbe non essere immediatamente disponibile ma potreste aver bisogno di un minimo di pazienza prima di poterlo utilizzare anche voi.

Non si tratta solo di correzioni di bug e patch di sicurezza.

Wear OS 5 arriva sui Pixel Watch 1 e 2

L'ultima versione di WearOS di Google non è necessariamente una riprogettazione o un ripensamento, ma apporta alcuni cambiamenti di cui possono usufruire i portatori di Pixel Watch. Oltre alla correzione dei bug, sono previsti nuovi colori per i quadranti dell'orologio e un maggior numero di widget, ovvero di complicazioni, tra cui scegliere. È anche possibile inserire diverse metriche di dati sul quadrante dell'orologio dal lato degli sviluppatori.

Come nel Pixel Watch 3, il nuovo launcher a griglia per le app arriverà sulla prima e sulla seconda generazione, rendendo più facile trovare e visualizzare tutte le applicazioni. Arrivano anche migliori controlli per la fotocamera, in modo da poter utilizzare il Pixel Watch come mirino per la fotocamera dello smartphone collegato.

Google promette molti miglioramenti della qualità della vita in WearOS 5, come l'eliminazione di bug e "aggiornamenti delle prestazioni". Per poter ricevere l'aggiornamento a WearOS 5, è necessario assicurarsi che il Pixel Watch di prima o seconda generazione abbia in esecuzione Wear OS 3.5 o Wear OS 4.

WearOS 5 è contenuto nell'aggiornamento di settembre 2024, che come detto in precedenza viene distribuito, quindi potrebbe anche essere immediatamente disponibile. Se volete controllare, passate il dito verso il basso dal quadrante dell'orologio sul Pixel Watch e toccate Impostazioni. Da lì, spostatevi su Sistema e poi su Aggiornamenti di sistema per verificare la presenza di un aggiornamento. Se ne viene trovato uno, è possibile installarlo e attendere che il Pixel Watch esegua le operazioni di download, installazione e riavvio.