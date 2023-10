LG B3 vs LG C3: confronto

LG B3 OLED 1.079 € Da Amazon 1.167,99 € Da Yeppon (55-inch) 1.413,38 € Da eWeki IT Diagonali: 55, 65, 77 pollici

I pannelli LG B3 OLED e LG C3 OLED di quest'anno offrono il miglior equilibrio tra prezzo e prestazioni che si possa trovare in un televisore di fascia alta nel 2023.

Ci sono però delle differenze fondamentali tra i due, che potrebbero essere cruciali per decidere quale sia il miglior TV OLED per voi. Storicamente, la serie C di LG ha offre immagini straordinarie a un prezzo notevolmente inferiore rispetto agli schermi premium della linea G. Per quanto riguarda la linea B, di fascia più bassa, si tratta di un'offerta più modesta che rinuncia alcune caratteristiche dello schermo per offrire un prezzo più basso possibile.

Un primo sguardo alle specifiche di entrambi i TV OLED mostra che i televisori differiscono principalmente in termini di prezzo, dimensioni e luminosità. Di seguito, mettiamo a confronto il B3 OLED e il C3 OLED di LG (con le principali caratteristiche e differenze) per aiutarvi a scegliere il TV OLED più adatto alle vostre esigenze e al vostro budget.

LG B3 OLED vs LG C3 OLED: prezzo e uscita

Come per i TV dello scorso anno, LG offre più opzioni di diagonale per il C3 che per il B3. Mentre la gamma del C3 si estende in modo impressionante da 42 pollici fino a un colossale 83 pollici, il B3 in Italia è disponibile solo nelle versioni da 55, 65 e 77 pollici.

Se siete alla ricerca di un nuovo TV OLED che si adatti perfettamente a uno spazio ristretto, la gamma C3, più versatile, sarà probabilmente più adatta alle vostre esigenze.

Di seguito trovate i prezzi di LG B3 e LG C3 per tutte le diagonali disponibili presi dal sito ufficiale LG. Presso i rivenditori è possibile approfittare di prezzi ancora più bassi.

Swipe to scroll horizontally Prezzi LG B3 e LG C3 Size Prezzo LG B3 Prezzo LG C3 42" / 1.299€ 48" / 1.358€ 55" 1.199€ 1.399€ 65" 1.699€ 2.149€ 77" 2.749€ 3.299€ 83" / 4.649€

I prezzi per la versione da 55" sono piuttosto simili, ma in ogni caso LG C3 risulta più costoso di LG B3 in tutte le dimensioni.

LG B3 OLED vs LG C3 OLED: funzioni

La serie B dei TV LG OLED è spesso considerata come quella di fascia più bassa, ma la situazione è cambiata se si confronta il B3 con il C3? Come ci si può aspettare le caratteristiche sono state ridotte, ma considerando il prezzo dei pannelli B3, si tratta di un modello che molti consumatori attenti al budget e alla ricerca di un TV OLED all'avanguardia nel 2023 prenderanno seriamente in considerazione.

A prima vista, sia il B3 che il C3 presentano tutte le caratteristiche principali dei loro predecessori. Si tratta sempre di due pannelli OLED 4K a 120Hz che offrono le migliori funzionalità per il gaming (entrambi i modelli supportano VRR, FreeSync Premium, Nvidia G-Sync e ALLM). Se possedete una PS5 o una Xbox Series X, sia il B3 che il C3 saranno dei TV da gaming formidabili.

Il B3, però, presenta ovviamente dei tagli. Rispetto al processore di fascia alta Alpha a9 AI Gen 6 del C3, il B3 deve accontentarsi di un processore a7 ridotto. Questo implica che ci sarà un po' più di rumore nelle scene scure rispetto al C3, l'upscaling da risoluzioni inferiori fino al 4K sarà meno nitido e l'elaborazione del movimento potrebbe non essere altrettanto chiara e fluida. Tuttavia, si tratta di piccoli difetti facilmente trascurabili.

Anche la luminosità dei due pannelli sarà un fattore determinante. Il B3 non dispone della nuova tecnologia Evo del C3 (già una versione ridotta della tecnologia presente nel G3 di fascia alta). Ciò significa che il C3 produrrà senza dubbio immagini più vivaci e incisive rispetto a quelle che il B3 è in grado di produrre a parità di dimensioni: questo era esattamente il caso del B2 rispetto al C2, e i pannelli non sono cambiati in nessuno dei due modelli.

Vale la pena di notare che il B3 non dispone del controllo vocale con microfono incorporato che vantano quest'anno i pannelli OLED del C3 e del G3.

Tuttavia, i potenziali acquirenti del B3 saranno sollevati dal sapere che condivide diverse nuove funzionalità con il C3. Entrambi i pannelli supportano la raffinata interfaccia webOS di LG che introduce profili utente e avatar personalizzati.

Sia il B3 che il C3 supportano anche la nuova funzione Quick Card, con la possibilità di classificare le applicazioni per genere, come Musica, Giochi, Film e così via, il che significa che è possibile navigare facilmente in base al tipo di applicazioni preferite. Sono inoltre disponibili numerose opzioni di personalizzazione che consentono di organizzare le app in queste schede rapide come meglio si crede.

LG B3 OLED vs LG C3 OLED: design

LG C3 la stessa cornice incredibilmente sottile del C2, e il B3 ha un formato altrettanto sottile nella parte superiore dello schermo. La metà inferiore del televisore è meno raffinata, ma ciò non impedisce al televisore di avere un design attraente se visto frontalmente.

LG ha progettato il B3 per essere posizionato su un supporto che si trova al centro del televisore. Con una finitura grigio scuro, il suo design è semplice ma efficace. Purtroppo, rispetto ai modelli più pregiati come il C3, il supporto è in plastica anzichè in metallo. Questo lo fa sembrare un dispositivo più a buon mercato, ma almeno il supporto è incluso nel prezzo.

LG B3 OLED vs LG C3 OLED: conclusioni

Disponibile in una gamma di dimensioni più ampia e con una tecnologia che aumenta la luminosità, il C3 più facile da consigliare rispetto al B3 per la maggior parte delle persone che cercano un TV OLED all'avanguardia nel 2023.

Essendo un OLED economico, LG B3 non offre tante funzioni in termini di gioco e prestazioni quanto le sue controparti di fascia più alta, il C3 e il G3.

Tuttavia, il B3 si può acquistare a un prezzo molto più ragionevole rispetto ai modelli premium. É difficile rimproverare qualcosa al B3 in termini di rapporto qualità-prezzo, poiché è un televisore OLED dalle prestazioni fantastiche, con una qualità dell'immagine che per molti versi rivaleggia con le sue controparti più pregiate, a un prezzo ridotto.