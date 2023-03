Recensione Apple MacBook Pro 14 pollici (2023)

Il MacBook Pro 14 pollici (2023) permette di utilizzare in mobilità tutta la potenza dei nuovi chip M2 Pro e M2 Max, racchiusa in un pc compatto e maneggevole. Il design è identico a quello del modello 2021, il che non è affatto una cattiva notizia, visto il fantastico schermo e l’eccellente qualità costruttiva.

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

MacBook Pro 14 pollici (2023): Recensione breve

Il MacBook Pro 14 pollici (2023) rappresenta la seconda generazione di un prodotto compatto e performante rivolto ai professionisti, equipaggiato con i nuovi chip M2 Pro e M2 Max, gli stessi processori che alimentano il fratello maggiore, il MacBook Pro 16 pollici (2023) .

La prima versione del MacBook Pro 14 pollici è uscita nel 2021. In quel momento era uno dei migliori computer portatili mai realizzati, tanto che nella nostra recensione si era guadagnato un punteggio di ben cinque stelle. Questo ci ha lasciato un grande interrogativo: come si fa a migliorare un portatile quasi perfetto?

Secondo Apple, la risposta è quella di aggiornare alcuni componenti chiave piuttosto che stravolgere il prodotto. Il risultato di questa filosofia è che probabilmente il lancio di questo nuovo MacBook non avrà suscitato l’entusiasmo del suo predecessore uscito nel 2021, ma il risultato finale è comunque eccellente.

Il MacBook Pro da 14 pollici (2023) parte da 2.499 €, prezzo che lo rende un investimento elevato e lo pone in una fascia di mercato per molti irraggiungibile. Bisogna quindi che riflettiate attentamente prima di decidere se acquistarlo: avete davvero bisogno delle incredibili prestazioni e della potenza che il MacBook Pro 14" (2023) promette?

(Image credit: Future)

Negli Stati Uniti, il prezzo base del MacBook Pro 14 pollici (2023) è rimasto lo stesso del modello 2021. Diverso purtroppo è il discorso per chi si trova al di fuori degli USA: in Europa dovremo infatti fare i conti con un aumento del prezzo, il che renderà più difficile l’acquisto di questo portatile per molte persone.

Come per i modelli precedenti e per la variante da 16 pollici, il MacBook Pro 14 pollici (2023) può essere minuziosamente configurato a vostro piacimento. È possibile scegliere la quantità di memoria RAM e di archiviazione unificate più adatte alle proprie esigenze, e si può anche scegliere tra i chip M2 Pro o M2 Max; non sorprende che il prezzo, già elevato, inizi a salire vertiginosamente con l'aggiornamento di alcuni componenti.

Sul fronte del design non è cambiato nulla: il modello 2023 è identico a quello del 2021. Questo vuol dire che c’è ancora uno dei migliori display che si possano trovare su un portatile: uno schermo da 14,2” Liquid Retina XDR mini-LED con una risoluzione di 3024 x 1964 e una frequenza di aggiornamento che arriva fino a 120Hz.

Inoltre, sono presenti numerose porte per l'inserimento di periferiche (tra cui uno slot per schede di memoria, particolarmente gradito ai fotografi), una tastiera reattiva e confortevole per la digitazione di lunghi testi e un'ottima webcam a 1080p.

Avendo mantenuto lo stesso design del modello 2021, il MacBook Pro 14 pollici (2023) è un prodotto meno rivoluzionario del suo predecessore, ma è comunque molto performante e ben riuscito.

Abbiamo testato il MacBook Pro 14" con il chip M2 Pro, 32 GB di memoria unificata e un veloce disco SSD da 2TB, e possiamo affermare con certezza che si tratta di uno dei portatili più performanti che abbiamo provato. Il sistema operativo macOS Ventura è veloce e reattivo, le app vengono caricate molto rapidamente e anche le attività più intensive, come l'editing video 8K, possono essere gestite con estrema facilità. Grazie alla potenza del chip M2 Pro, siamo stati tranquillamente in grado di elaborare video 8K, modificare più parametri e visualizzare l'anteprima delle modifiche senza dover eseguire il rendering dell'anteprima, rendendo l'intero flusso di lavoro molto più veloce e fluido. È in questi scenari di utilizzo che il prezzo elevato del MacBook Pro 14 pollici (2023) diventa più giustificabile per l’acquirente.

Il processore M2 Pro è straordinariamente efficiente e ciò significa che il MacBook Pro 14 pollici (2023) ha un'autonomia eccezionale, con una durata di oltre 19 ore con una singola ricarica. Inoltre, quando il MacBook Pro 14" non è collegato alla presa elettrica, non si nota alcun calo di prestazioni, cosa difficilmente riscontrabile su un pc Windows.

Tutto ciò significa che dal punto di vista professionale, e soprattutto per i professionisti multimediali, il prezzo elevato del MacBook Pro 14 pollici (2023) ha un senso. Si tratta di un investimento che può contribuire a velocizzare notevolmente il lavoro, consentendo sulla carta di soddisfare un maggior numero di clienti e, aspetto da non sottovalutare, non si sentirà il bisogno di effettuare un upgrade del portatile per molto tempo. Tuttavia, se non avete bisogno di questa potenza, consigliamo di scegliere un pc più economico e maggiormente in linea con le vostre reali necessità.

defaultWidgetTitle (Si apre in una nuova scheda) (Si apre in una nuova scheda) No price information (Si apre in una nuova scheda) Vedi Amazon (Si apre in una nuova scheda)

(Image credit: Future)

MacBook Pro 14 pollici (2023): Prezzo e disponibilità

A partire da 2.499 €

Aumento di prezzo per il mercato Italiano

Più economico del modello da 16 pollici

Il MacBook Pro 14 pollici (2023) è disponibile dal 24 gennaio 2023, insieme al più grande MacBook Pro 16 pollici (2023) e al nuovo Mac mini (2023) .

Come già detto, per i clienti statunitensi Apple non ha variato il prezzo base del MacBook Pro 14 pollici (2023) rispetto all'edizione 2021, ma lo ha invece aumentato a livello globale, e di conseguenza anche in Italia.

Salendo verso l’alto con la configurazione, la versione M2 Max parte da 3.799 €, un prezzo anche in questo caso superiore rispetto ai listini del 2021. Se si vuole esagerare con le personalizzazioni, sono disponibili numerosi optional, tra cui versioni più potenti dei chip M2 Pro e M2 Max, nonchè memoria e spazio di archiviazione aggiuntivi.

Se sul sito Apple personalizziamo il MacBook Pro da 14 pollici con il chip M2 Max più potente e con la configurazione massima (senza includere le opzioni software preinstallate, come Final Cut Pro), il costo cresce fino a 7.479 €.

È un vero peccato che i clienti al di fuori degli Stati Uniti non godano del blocco dei prezzi previsto per il mercato americano, e questo rende il MacBook Pro 14 pollici (2023) un po' più difficile da consigliare. Se non siete del tutto sicuri di aver bisogno della potenza e delle prestazioni che Apple offre con questo portatile, fareste meglio ad orientarvi verso qualcosa di più economico, come il MacBook Pro 13 pollici (M2, 2022) .

Sebbene il prezzo base del nuovo MacBook Pro 14 pollici sia elevato, soprattutto al di fuori degli Stati Uniti, è comunque più economico rispetto al modello base da 16 pollici, che costa 3.099 €. Come per la generazione precedente, sia il modello da 14 pollici che quello da 16 pollici hanno più o meno le stesse specifiche, quindi se non avete bisogno di uno schermo più grande e volete un portatile facilmente trasportabile, il MacBook Pro da 14 pollici è sicuramente quello perfetto per voi.

(Image credit: Future)

Prezzo: 4/5

MacBook Pro 14 pollici (2023): Specifiche tecniche

Il MacBook Pro 14 pollici (2023) è disponibile in tre configurazioni principali, due con il chip M2 Pro e una con il chip M2 Max.

Swipe to scroll horizontally Le specifiche tecniche del nostro MacBook Pro 14 pollici 2023) in prova MacBook Pro M2 Pro 512GB MacBook Pro M2 Pro 1TB MacBook Pro M2 Max Prezzo: 2.499 € 3.099 € 3.799 € Processore: Apple M2 Pro (10-core) Apple M2 Pro (12-core) Apple M2 Max (12-core) Scheda Grafica: GPU Integrata a 16 Core GPU Integrata a 19 Core GPU Integrata a 30 Core RAM: 16GB memoria unificata 16GB memoria unificata 32GB memoria unificata Schermo: 14.2 pollici, 3024 x 1964 Liquid Retina XDR display (mini-LED, 1,000 nits di luminosità, ampia gamma colori P3, Tecnologia ProMotion) 14.2 pollici, 3024 x 1964 Liquid Retina XDR display (mini-LED, 1,000 nits di luminosità, ampia gamma colori P3, Tecnologia ProMotion) 14.2 pollici, 3024 x 1964 Liquid Retina XDR display (mini-LED, 1,000 nits di luminosità, ampia gamma colori P3, Tecnologia ProMotion) Memoria: 512GB SSD 1TB SSD 1TB SSD Ingressi: 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, Ingresso schede SD, jack audio da 3,5mm, MagSafe 3 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, Ingresso schede SD, jack audio da 3,5mm, MagSafe 3 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, Ingresso schede SD, jack audio da 3,5mm, MagSafe 3 Wireless: Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Fotocamera: 1080p FaceTime HD webcam 1080p FaceTime HD webcam 1080p FaceTime HD webcam Peso: 1.6kg 1.6kg 1.63kg Dimensioni: 313 x 221 x 16mm 313 x 221 x 16mm 313 x 221 x 16mm

Ciascuna di queste configurazioni può essere ulteriormente personalizzata, aggiungendo più memoria RAM (fino a 32 GB con l'M2 Pro e fino a 96 GB con l'M2 Max) e incrementando la capienza dell’SSD, fino ad un massimo di 8 TB.

(Image credit: Future)

MacBook Pro 14 pollici (2023): Design

Stesso design del modello precedente

Molte porte che accontenteranno tutti i tipi di utenti

Il miglior schermo presente ad oggi su un portatile

Il design del MacBook Pro da 14 pollici (2023) è identico quello del modello precedente, ma questa non vuole assolutamente essere una critica. Infatti, con il modello del 2021 Apple ha fatto esordire un design completamente nuovo per la linea MacBook, quindi aspettarsi che il portatile venga sottoposto a una profonda revisione del design dopo solo due anni sarebbe un po' eccessivo.

Il design del MacBook Pro da 14 pollici era già praticamente perfetto. Il portatile ha dimensioni di 31,26 x 22,12 x 1,55 cm con un display da 14,2 pollici ed è nettamente più compatto rispetto al modello da 16 pollici.

Questo display, insieme a quello del nuovo MacBook Pro da 16 pollici, è uno dei migliori che si possano trovare su un computer portatile in questo momento, grazie alla tecnologia Liquid Retina XDR mini-LED: offre colori incredibilmente vivaci e un contrasto ricco e profondo. Come per il display del MacBook Pro da 16 pollici, lo schermo del MacBook Pro da 14 pollici supporta la frequenza di aggiornamento variabile ProMotion fino a 120 Hz, che rende macOS e le sue app meravigliosamente fluide e reattive (lo scorrimento dei siti web è una gioia per gli occhi).

Lo schermo da 14,2 pollici ha una risoluzione di ben 3024 x 1964 e, sebbene sia inferiore alla risoluzione di 3456 x 2234 del display del MacBook Pro da 16 pollici, a causa della differenza di dimensioni, entrambi gli schermi condividono la stessa densità di pixel (254 pixel per pollice), quindi non c'è alcuna differenza nella qualità dell'immagine tra i due schermi. Se trovate che gli schermi più grandi siano più comodi per lavorare, scegliete il modello da 16 pollici, ma se preferite avere qualcosa di compatto e facile da portare con voi, vi consiglio il modello da 14 pollici.

(Image credit: Future)

Il MacBook Pro da 14 pollici offre un’ottima dotazione di porte, tra le quali uno slot per schede SD, una porta HDMI, un jack per cuffie da 3,5 mm e tre porte Thunderbolt 4 (USB-C). Il portatile Apple, nonostante la compattezza, dispone di una discreta flessibilità in termini di periferiche che si possono collegare e il ricorso ad adattatori dovrebbe essere scongiurato per la gran parte degli utenti. Inoltre, questa abbondanza di porte rende il MacBook Pro 14 pollici ancora più flessibile e funzionale, soprattutto per i professionisti creativi.

È presente anche una porta MagSafe 3, che consente di collegare l’apposito cavo di alimentazione proprietario, il quale si aggancia rapidamente e facilmente in posizione grazie a dei magneti. Questo non solo è comodo, ma anche sicuro, in quanto si stacca non opponendo resistenza se il cavo viene tirato, evitando così di danneggiare la porta.

Nel complesso, il design del MacBook Pro 14 pollici è eccellente, con una solida qualità costruttiva, numerose porte e il miglior schermo che si possa avere su un computer portatile. Il fatto che sia più compatto del modello da 16 pollici, senza sacrificare la qualità dello schermo o la scelta delle porte, è encomiabile e lo rende un'opzione più che interessante per chi ha bisogno di un computer portatile potente e viaggia molto.

Design: 5/5

(Image credit: Future)

MacBook Pro 14 pollici (2023): Prestazioni

macOS Ventura è veloce e reattivo

Gestisce facilmente carichi di lavoro elevati

BENCHMARK Ecco come si è comportato il MacBook Pro 14 pollici (2023) nella nostra suite di test di benchmark:

Il MacBook Pro da 14 pollici (2023) ha debuttato insieme ai nuovi chip M2 Pro e M2 Max, gli ultimi processori di Apple che rappresentano l’evoluzione di M1 Pro e M1 Max, arrivati con il MacBook Pro da 14 pollici del 2021.

Ciascuno di questi chip ha delle varianti: l'M2 Pro può avere 10 o 12 core di CPU e 16 o 19 core di GPU, mentre l'M2 Max ha 12 core di CPU, ma lato GPU può arrivare fino a 30 o 38 core.

Questi nuovi chip offrono prestazioni ancora migliori rispetto agli eccellenti M1 Pro e M1 Max. Tuttavia, difficilmente chi oggi possiede un MacBook con a bordo i “vecchi” M1 sentirà il bisogno di effettuare l’aggiornamento, in quanto M1 Pro e M1 Max continuano a offrire prestazioni eccezionali. Per poter apprezzare le migliori performance della nuova line-up di processori M2 bisognerà sottoporre il pc ad un carico di lavoro a davvero esagerato, poco realistico di quanto avviene quotidianamente con la gran parte degli utenti.

Tuttavia, se state pensando di passare da un MacBook M1, o anche da un Mac con processore Intel, godrete di un sostanziale aumento delle prestazioni: Apple dichiara prestazioni fino a sei volte superiori nel rendering degli effetti rispetto a un MacBook con processore Intel e fino a 2,5 volte nella compilazione di codice.

Il modello di MacBook Pro da 14 pollici (2023) che ci è stato inviato è dotato del chip M2 Pro con CPU a 12 core e GPU a 19 core, oltre a 32 GB di memoria unificata. Non si tratta di una delle configurazioni iniziali proposte da Apple in fase di acquisto, ma è una personalizzazione che consente di avere memoria RAM aggiuntiva.

Sarebbe stato interessante provare il MacBook Pro 14 pollici con M2 Max, in modo da poter effettuare dei test comparativi, ma tornando con i piedi per terra è scontato che il modello con M2 Pro sarà quello più venduto e quindi di maggiore interesse, in quanto l'M2 Max offre un livello tale di potenza di cui non molti avranno realmente bisogno. La memoria RAM da 32 GB è un upgrade che, a coloro che non hanno problemi di budget, mi sento di consigliare, perché i 16 GB di serie dei MacBook M2 Pro potrebbero essere un ostacolo alle prestazioni tra qualche anno; inoltre, essendo saldata direttamente sul processore, non sarà possibile aggiornarla (continua quindi il trend degli ultimi anni che vede i MacBook non aggiornabili dopo l’acquisto).

(Image credit: Future)

Trattandosi di una memoria unificata, funge sia da RAM standard che da RAM video, quindi se avete intenzione di svolgere un lavoro molto intenso dal punto di vista grafico, maggiore è la quantità di memoria a disposizione, maggiori saranno le prestazioni, e potete arrivare fino a 96 GB... anche se probabilmente si tratta di una quantità eccessiva.

Data la somiglianza dell'hardware tra il MacBook Pro 16 pollici (2023) e il MacBook Pro 14 pollici (2023), entrambi dotati del chip M2 Pro, durate i nostri test i risultati dei benchmark sintetici che abbiamo eseguito sono stati essenzialmente gli stessi. Questo significa che non si dovrebbero notare differenze notevoli nelle prestazioni. Ciò che farà una grande differenza, tuttavia, è la configurazione che si sceglie quando si acquista uno dei due MacBook.

Nonostante la versione in prova monti l'M2 Pro “standard”, abbiamo verificato, per la verità senza esserne sorpreso, che il MacBook Pro 14 pollici (2023) è riuscito a gestire tutto ciò che gli abbiamo chiesto di fare. Durante i nostri testi abbiamo usato il MacBook Pro 14 pollici (2023) per montare video in 8K (usando varie clip), per registrare numerosi strumenti contemporaneamente e per editare progetti audio multitraccia in Albeton Live 11, compresi complessi strumenti virtuali dal pacchetto Komplete Kontrol di Native Instrument. Il tutto senza nessun problema o rallentamento.

Oltre a utilizzare il portatile per la navigazione web e l'elaborazione di testi, le prove hanno coperto diverse tipologie di utilizzo e di carichi di lavoro, sia in ambito quotidiano che lavorativo, e il MacBook Pro 14 pollici (2023) ha tenuto il passo in modo brillante, e in nessun momento abbiamo sentito la necessità di avere il modello M2 Max; macOS Ventura si è sempre rivelato veloce e reattivo, e lo scorrimento di video 8K e l'editing al volo sono stati tutti veloci e facili.

Questo testimonia la potenza dell'M2 Pro, ma significa anche che la scelta dell'M2 Max è più difficile da giustificare. Se avete bisogno di un portatile per carichi di lavoro grafici di livello professionale, il chip più potente può valere la pena, ma per la stragrande maggioranza degli utenti, l'M2 Pro sarà più che sufficiente.

Per coloro che possiedono un MacBook Pro M1 o M1 Max, non mi preoccuperei al momento di passare alle varianti M2, a meno che non siate riusciti incredibilmente a raggiungere i limiti prestativi di questi chip il che, ancora una volta, accadrà probabilmente solo con carichi di lavoro molto intensi. L'M1 Pro e l'M1 Max forniscono prestazioni impressionanti e, basandomi su quanto visto durante la prova di M2 Pro e su quello che Apple ha comunicato riguardo l’M2 Max, non credo che si verificherà un salto generazionale tra i chip tale da giustificare l'esborso, e forse sarebbe meglio aspettare i futuri M3 Pro e M3 Max, che probabilmente arriveranno tra non molto e porteranno un ulteriore salto di qualità nelle prestazioni.

Riassumendo, il MacBook Pro 14 pollici (2023) è un prodotto brillante, che offre prestazioni superiori alla concorrenza nel mercato dei pc portatili, e non solo.

Prestazioni: 5/5

(Image credit: Future)

MacBook Pro 14 pollici (2023): Durata della batteria

Durata di oltre 19 ore con una singola carica

Tre ore in più rispetto al modello precedente

La batteria del MacBook Pro da 14 pollici ha una capacità di 70 wh (watt/ora) e secondo Apple può offrire fino a 18 ore di riproduzione video e 12 ore di navigazione web. Sono dichiarazioni importanti, ma come abbiamo visto nei nostri test sul campo, l'M2 Pro (e l'M2 Max) non sono solo molto potenti; sono anche altrettanto efficienti, il che significa che consumano pochissima energia quando non vengono utilizzati per attività intensive.

Quando lo abbiamo provato, il MacBook Pro da 16 pollici (2023) ci ha lasciati a bocca aperta per la sua incredibile autonomia. Nel nostro benchmark sulla batteria, che prevede la riproduzione di un video a 1080p in loop fino allo spegnimento, il MacBook ha raggiunto la durata record di 19 ore e 39 minuti. Per un pc portatile che offre così tanta potenza, il risultato è davvero impressionante.

Prima di effettuare un confronto bisogna considerare che, grazie anche alle sue dimensioni, il MacBook Pro da 16 pollici (2023) ha una batteria più grande del 14 pollici, da ben 100 wh (questa è la dimensione massima che la legge consente per poterlo trasportare a bordo di un aereo). Al netto di questa considerazione, il MacBook Pro da 14 pollici non ci ha affatto deluso. Nello stesso benchmark della batteria, ha raggiunto un'eccellente durata di 19 ore e 9 minuti.

Nonostante la batteria più piccola, il MacBook Pro da 14 pollici non ha un'autonomia molto inferiore, probabilmente perché non deve sostenere a livello energetico la presenza di un display così grande. Si tratta di un risultato eccellente, che consente di trascorrere facilmente alcuni giorni di lavoro senza doverlo collegare alla presa di corrente.

Anche se le attività più intensive la faranno scaricare più rapidamente, la durata della batteria è tale da poter permettere un utilizzo duraturo anche quando si è in movimento. Inoltre, l’autonomia supera quella del modello precedente di poco più di tre ore.

Quando si utilizza la porta MagSafe 3, la batteria del MacBook si ricarica molto rapidamente; è anche possibile ricaricare tramite USB-C e, sebbene non sia altrettanto veloce, c’è il non trascurabile vantaggio di poter prendere in prestito un caricabatterie USB-C da un altro portatile, se sprovvisti di quello proprietario MagSafe 3.

MacBook Pro 14 pollici (2023): ne vale la pena?

Swipe to scroll horizontally SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL MACBOOK PRO 14 POLLICI (2023) Attributes Notes Rating Prezzo Stesso prezzo del modello precedente negli Stati Uniti, ma in Italia e in Europa ci sono stati degli aumenti 4/5 Design Nessun rivoluzione nel design, ma lo schermo resta perfetto 5/5 Prestazioni Prestazioni incredibili, anche quando alimentato a batteria 5/5 Durata della batteria Quasi 20 ore di durata della batteria sono davvero impressionanti 5/5

Acquistatelo se…

Avete bisogno di una workstation da portare in viaggio Le dimensioni ridotte del MacBook Pro 14 pollici (2023) lo rendono più facile da trasportare rispetto al modello da 16 pollici, ma offre le stesse eccellenti prestazioni.

Avete bisogno di una grande durata della batteria Con un'autonomia di poco meno di 20 ore, il MacBook Pro 14 pollici (2023) è una scelta fantastica per chi cerca un portatile dalla batteria inesauribile.

Siete dei professionisti La potenza offerta dal MacBook Pro 14" (2023), in qualsiasi configurazione, è la scelta migliore per chi ha bisogno di un computer portatile in grado di affrontare pesanti carichi di lavoro, soprattutto in ambito editing foto e video.

Non acquistatelo se...

Non avete bisogno di così tanta potenza Non tutti hanno bisogno delle prestazioni offerte dal MacBook Pro 14" (2023) e se appartenete a questa categoria di utenti, ci sono portatili più economici per voi sul mercato.

Preferite schermi di dimensioni maggiori Se pensate che lo schermo da 14 pollici sia troppo piccolo per lavorare senza collegarlo a un monitor, allora vi consiglio fortemente di scegliere il modello da 16 pollici.

Avete un MacBook Pro 2021 Non è necessario effettuare l'aggiornamento da un MacBook Pro M1 o M1 Max: è meglio aspettare la prossima generazione.

MacBook Pro 14 pollici (2023): alternative da considerare

Swipe to scroll horizontally MacBook Pro M2 Pro 14-inch (2023) MacBook Air (M2, 2022) Dell XPS 13 Plus Prezzo: 2.499 € 1.529 € 2.699 € Processore: Apple M2 Pro (10-core) Apple M2 (8-core) Intel Core i7-1280P (14-core) Scheda video: Integrata, con GPU a 16-core Integrated con GPU a 10-core Integrata - Intel Iris Xe RAM: 16GB di memoria unificata 8GB di memoria unificata 16GB LPDDR5 Schermo: 14.2 pollici, 3024 x 1964 Liquid Retina XDR display (mini-LED, 1,000 nits luminosità di picco, supporto gamma cromatica P3, tecnologia ProMotion) 13.6 pollici, 2,560 x 1,664 Liquid Retina display (retroilluminazione LED, IPS, 500 nits di luminosità, supporto gamma cromatica P3) 13.4 pollici, 3,456 x 2,160, 60Hz, OLED, Touch-screen, antiriflesso, 400 nit di luminosità Memoria: 512GB 256GB 512GB Memoria: 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, ingresso schede SD, Jack audio da 3,5mm, porta di ricarica MagSafe 3 2x Thunderbolt 3 (USB-C), jack audio da 3,5mm, porta di ricarica MagSafe 3 2 x Thunderbolt 4 (USB-C) Wireless: Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Fotocamera: 1080p FaceTime HD webcam 1080p FaceTime HD webcam 720p, 30 FPS HD Peso: 1.6 kg 1.24 kg 1.26 kg Dimensioni: 31,3 x 22,1 x 16 cm 30.41 x 21.5 x 1.13 cm 29.54 x 19.91 x 1.52 cm

Se dopo aver letto la nostra recensione dell'Apple MacBook Pro 14 pollici (2023) volete considerare altre alternative, ecco a voi due portatili da prendere in considerazione...

(Si apre in una nuova scheda) Apple MacBook Air (M2, 2022) Successore di uno dei migliori pc portatili mai commercializzati, il MacBook Air 2022 è sottile ed elegante, con uno schermo più grande e la stessa eccezionale durata della batteria. Se volete un MacBook, ma non avete bisogno della potenza del MacBook Pro da 14 pollici, questo è il modello che fa per voi. Scoprite la nostra recensione dell'Apple MacBook Air (M2, 2022) (Si apre in una nuova scheda)

(Si apre in una nuova scheda) Dell XPS 13 Plus Vanta un design elegante e sottile, uno splendido schermo OLED, un'ottima qualità audio e una tastiera ben ingegnerizzata. Incarna perfettamente il lusso tipico degli Ultrabook. Tuttavia, è anche incline al surriscaldamento e la touch bar è stata posizionata in modo poco accessibile. Per saperne di più: Recensione del Dell XPS 13 Plus (Si apre in una nuova scheda)

MacBook Pro 14 pollici (2023): come abbiamo effettuato la nostra prova

(Image credit: Future)

Abbiamo trascorso due settimane utilizzando il MacBook Pro 14 pollici (2023)

Abbiamo effettuato editing audio e video in 8K

Abbiamo eseguito la nostra solita suite di benchmark standardizzati.

Apple ci ha inviato il MacBook Pro da 14 pollici (2023) in un momento ideale e questo ci ha permesso di prenderci tutto il tempo necessario per utilizzarlo in molteplici attività nell'arco di circa due settimane.

Tra queste, la navigazione sul web, la scrittura e il caricamento di articoli su TechRadar, il montaggio di video in 8K con Adobe Premiere Pro e la creazione di musica multitraccia con dispositivi MIDI e strumenti esterni. Abbiamo anche guardato alcuni programmi televisivi su Apple TV+.

Durante la nostra prova abbiamo studiato come si comporta il MacBook Pro 14" in scenari tipici, sia nell’uso quotidiano che in quello lavorativo. Abbiamo anche eseguito la nostra suite di test di benchmark, che ci ha dato un'idea delle prestazioni del MacBook Pro 14 pollici (2023) quando gravato da carichi intensivi, e l'abbiamo confrontato con altri portatili sottoposti agli stessi test.