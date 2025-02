Microsoft semplifica il passaggio a un nuovo telefono con un aggiornamento di Phone Link

Phone Link continues to get better

Un altro miglioramento per Phone Link

Presto sarà più facile scollegare i telefoni

L'applicazione è stata regolarmente aggiornata negli ultimi mesi

Microsoft sta testando un aggiornamento per l'app Phone Link su Windows che semplifica il passaggio tra dispositivi mobili collegati. Secondo il tipster @phantomofearth (via Windows Latest), alcuni utenti possono ora scollegare il proprio iPhone o smartphone Android direttamente dalla sezione Bluetooth e dispositivi > Dispositivi mobili nelle Impostazioni di Windows.

In precedenza, per rimuovere un dispositivo era necessario accedere alla pagina delle impostazioni dell'account Microsoft sul web, rendendo il processo più complicato. Phone Link aveva in passato un pulsante per scollegare i dispositivi, ma è stato rimosso tempo fa.

Questo aggiornamento facilita il cambio di telefono, eliminando un passaggio aggiuntivo e rendendo la gestione dei dispositivi più immediata.

Aggiornamenti regolari

The Cross Device Experience Host (Manage mobile devices) app is getting the option to easily remove a mobile device from your account, a nice addition! pic.twitter.com/Ce0JtgGdp3February 2, 2025

Le funzionalità di Phone Link variano a seconda del dispositivo collegato. Sia iPhone che smartphone Android possono essere sincronizzati, ma le opzioni più avanzate sono disponibili soprattutto per chi utilizza un Samsung Galaxy.

Attualmente è in fase di test anche un pannello informativo per iPhone, simile a quello già presente per i dispositivi Android, accessibile direttamente dal menu Start. Questo aggiornamento segue la serie di miglioramenti che Phone Link ha ricevuto negli ultimi mesi.

Non è chiaro quando la nuova funzione di scollegamento verrà resa disponibile a tutti, ma potrebbe subire ancora qualche modifica prima del rilascio ufficiale. Tuttavia, il debutto su Windows non dovrebbe richiedere molto tempo.

Chi utilizza un iPhone con un Mac ha già a disposizione un sistema di sincronizzazione avanzato. L’obiettivo di Microsoft con Phone Link è proprio quello di offrire un’esperienza simile su Windows, con ulteriori aggiornamenti previsti in futuro.