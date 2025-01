Prezzi ridotti per i PC Copilot+ di Microsoft, ma le vendite restano deboli: cosa riserva il futuro?

Secondo le recenti analisi riportate da Microsoft e dai suoi partner di produzione, il calo dei prezzi dei PC Copilot+ avvenuto nel quarto trimestre del 2024 non ha prodotto l'aumento di vendite sperato. Questi dispositivi, dotati di funzionalità AI avanzate, hanno subito una riduzione di prezzo del 10% rispetto al valore medio di vendita dei distributori in Europa, ma il risultato non ha raggiunto le aspettative.

Marie-Christine Pygott, analista senior di Context, ha spiegato che, sebbene i tagli abbiano generato un moderato interesse, la proposta di valore di questi laptop non è ancora chiara agli utenti. Tuttavia, Pygott si è mostrata ottimista sul futuro, prevedendo che nel 2025 l'adozione di questi dispositivi potrebbe aumentare grazie alla crescente consapevolezza e a una più ampia offerta di modelli in diverse fasce di prezzo.

In generale, il mercato europeo dei PC ha registrato un miglioramento nel quarto trimestre del 2024, con un aumento delle vendite del 7% nel mese di dicembre rispetto all'anno precedente. Anche i laptop dotati di capacità AI hanno visto una crescita nella loro adozione, passando dal 22% al 32% rispetto al trimestre precedente. Tuttavia, i PC Copilot+, che appartengono a una categoria più avanzata (dotati di NPU da almeno 40 TOPS), hanno visto solo un modesto incremento dal 3% al 5%.

I dispositivi Surface di Microsoft dominano questa sottocategoria, grazie alla qualità e alle prestazioni offerte, con l'ultimo Surface Laptop che rappresenta un'eccellenza sia come PC Copilot+ che come laptop complessivo. Nel frattempo, Apple continua a essere leader nel segmento generale dei laptop con intelligenza artificiale, mentre Lenovo e HP stanno guadagnando terreno nella quota di mercato europea.

(Image credit: Future)

Analisi: Prezzi e percezione

La situazione dei PC Copilot+ di Microsoft evidenzia una problematica significativa: nonostante l'impegno per migliorare la proposta e abbassare i costi, il mercato sembra non rispondere con l'entusiasmo atteso. La sfida non è solo di natura economica, ma anche concettuale. Gli utenti devono ancora comprendere il reale valore aggiunto dell'intelligenza artificiale integrata in questi dispositivi, un aspetto che richiede attenzione immediata.

Secondo l'analista Pygott, il primo problema è il posizionamento premium di questi dispositivi, combinato con una comunicazione poco chiara del loro valore. Sebbene siano stati introdotti processori Snapdragon X più economici, che hanno permesso di abbassare i prezzi a partire da 800 euro (con il recente Snapdragon X "vanilla" che punta a dispositivi intorno ai 600 euro), resta il dubbio se questa strategia sarà sufficiente per conquistare una base di utenti più ampia. La sfida non è solo rendere questi laptop accessibili, ma anche convincere il pubblico che le funzionalità AI siano realmente utili nella vita quotidiana.

Un secondo ostacolo è rappresentato dalla percezione degli utenti. Funzionalità come Recall, che dovrebbe essere il fiore all'occhiello dei PC Copilot+, sono ancora in fase di test e hanno accumulato una reputazione controversa. Per Microsoft, la priorità è trasformare queste caratteristiche da semplici curiosità tecnologiche a strumenti indispensabili, capaci di migliorare realmente il modo in cui gli utenti utilizzano i loro PC.

Sul fronte positivo, non mancano dispositivi promettenti. Gli ultimi Surface di Microsoft hanno ricevuto ottime recensioni, e al CES 2025 un PC Copilot+ di Asus si è distinto come uno dei prodotti più interessanti. Tuttavia, la questione cruciale rimane: l’intelligenza artificiale integrata deve ancora dimostrare di essere un elemento essenziale, piuttosto che una funzione marginale.

Se Microsoft non riesce a risolvere rapidamente queste criticità, il rischio è che l'intero progetto Copilot+ venga percepito come confuso o poco utile. Questo danneggerebbe non solo le vendite immediate, ma anche la percezione del brand sul lungo termine. Una comunicazione più incisiva, insieme al miglioramento delle funzionalità AI, sarà fondamentale per il successo di questi dispositivi.