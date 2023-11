Il sogno si infrange: Apple non produrrà un iMac da 27 pollici con processore M3

Le voci sull'arrivo di un presunto iMac da 27 pollici si susseguono dal 2021 ma grazie a una recente dichiarazione di Apple ora sappiamo tutta la verità.

L'azienda di Cupertino ha confermato a TechRadar che non ha intenzione di proporre un nuovo modello da 27 pollici, mettendo (apparentemente) definitivamente fine a questi sogni e speranze.

A quanto pare, Apple indicherà ai clienti che aspettavano una versione aggiornata del Mac 27 pollici di acquistare uno Studio Display e un Mac Studio o un Mac Mini, in quanto ciò consentirebbe agli acquirenti di ottenere un display 5K da 27 pollici abbinato a un potente computer di livello professionale.

Un tempo, l'iMac da 27 pollici era considerato il desktop di punta di Apple e uno dei migliori Mac sul mercato, grazie al suo ampio schermo e alla sua popolarità non solo presso l'utente medio, ma anche presso le aziende del settore dei media che lo utilizzavano per le attività di editing. Sfortunatamente, Apple si è spostata su altri prodotti e li ha aggiornati con i nuovi chip serie M, facendo sì che gli utenti dell'iMac migrassero verso prodotti come il Mac Studio, il MacBook Pro o altri PC più adatti alle loro esigenze.

L'iMac da 27 pollici rimarrà un sogno

È un peccato che Apple abbia deciso di accantonare l'iMac da 27 pollici perché era davvero una macchina eccellente. Sebbene il chip M3 di cui è dotato l'attuale iMac da 24 pollici sia oggettivamente superiore al chip Intel in termini di prestazioni misurate, il vecchio modello Intel offriva una maggiore flessibilità.

Ad esempio, è possibile dotare un iMac Intel di chip di fascia alta e GPU discrete per ottenere una workstation creativa compatta e potente. Per non parlare della selezione di porte molto più ampia che comprendeva numerosi ingressi e uno slot per le schede SD. Molti speravano che l'ipotetico iMac da 27 pollici includesse le versioni "Pro" e "Max" dei chip Apple ponendosi come una versione moderna dell'azzeccatissimo modello Intel, ma evidentemente le cose andranno in un'altra maniera.



Apple si vanta del fatto che il nuovo iMac abbia un ampio schermo che consente agli utenti di gestire facilmente più finestre sull'ottimo display Retina da 4,5K che è una via di mezzo tra i display 4K e 5K dei vecchi Mac basati su Intel. Tuttavia, mancano le personalizzazioni offerte dal vecchio iMac 27 ed è un vero peccato.

Sebbene il Mac Studio e il Mac Mini siano macchine di grande impatto equipaggiate con i più recenti SoC di Apple, gli manca la magia del formato all-in-one che ha reso tanto popolare l'iMac da 27 pollici.