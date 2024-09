Il tuo artista K-Pop favorito potrebbe essere un impostore

La vostra ultima canzone preferita è davvero cantata dalle Blackpink o da Justin Bieber? Secondo un nuovo studio di musicMagpie, intitolato Bo por Bot?, c'è un'alta probabilità che si tratti di un clone vocale creato per ingannarvi. Lo studio ha trovato ben 1,63 milioni di cover AI solo su YouTube. Gli ascoltatori potrebbero non essere sempre in grado di capire la differenza e questo potrebbe avere un impatto finanziario sugli artisti le cui voci vengono utilizzate per le canzoni.

Le maggiori vittime di questi brani deepfake sono i gruppi K-pop, che rappresentano il 35% dei venti artisti generati dall'intelligenza artificiale più ascoltati. Le Blackpink sono in cima alla lista, con oltre 17,3 milioni di visualizzazioni di contenuti generati dall'AI che imitano il gruppo, con una cover IA di "Batter Up" di BabyMonster che ha ottenuto 2,5 milioni di visualizzazioni da sola. Justin Bieber è al secondo posto della classifica con oltre 13 milioni di visualizzazioni, tra cui il suo più grande successo fasullo con 10,1 milioni di visualizzazioni, "Nothing's Gonna Change My Love For You" di George Benson. La classifica delle prime tre voci rubate è completata da Kanye West con 3,4 milioni di visualizzazioni di brani generati dall'IA, tra cui la cover di "Somebody That I Used to Know" con 2,6 milioni di stream.

Secondo musicMagpie, le implicazioni finanziarie della musica generata dall'intelligenza artificiale sono notevoli. La società ha stimato che l'aumento dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale potrebbe tradursi in oltre 13,5 milioni di dollari di mancati introiti per i creatori originali. Per le Blackpink si tratta di circa 500.000 dollari, mentre Bieber e West hanno perso rispettivamente 202.964 e 130.000 dollari.

Trucchi vocali

Nemmeno la morte può salvare gli artisti dal furto dell'IA, come possono testimoniare il fantasma dell'IA di Frank Sinatra con 8,9 milioni di visualizzazioni e Freddie Mercury con 3,55 milioni di visualizzazioni. Per quanto riguarda le voci fittizie senza licenza, c'è un fascino inaspettato per SpongeBob SquarePants che si esibisce in canzoni e raccoglie 10,2 milioni di visualizzazioni. Il suo più grande successo? American Pie di Don Maclean.

Parte del problema è che le persone non sono in grado di distinguere la musica generata dall'intelligenza artificiale da quella prodotta dall'uomo. In un altro studio, musicMagpie ha rilevato che il 72% dei partecipanti era sicuro di saper distinguere una canzone prodotta dall'IA da una realizzata dall'uomo, ma il 49% non era in grado di farlo. E non è una questione di età: i partecipanti della generazione Z sono stati quelli che si sono fatti ingannare più facilmente. Tutto questo è materia per le battaglie legali in corso contro startup musicali che utilizzano materiale senza licenza per addestrare i loro modelli di intelligenza artificiale, come Suno e Udio. Se la Recording Industry Association of America (RIAA) e le etichette musicali riusciranno a sostenere che si tratta di una perdita monetaria reale, avranno probabilmente un caso da affrontare contro gli sviluppatori di modelli di IA.

"Questi risultati evidenziano una sfida crescente nell'industria musicale: man mano che la tecnologia AI diventa più sofisticata, gli amanti della musica di diverse generazioni faticano a discernere tra ciò che è reale e ciò che è stato creato artificialmente", sottolineano gli autori dello studio. "Se quasi la metà degli ascoltatori non è in grado di distinguere un artista umano da un'IA, cosa significa questo per il valore della creatività umana? Come influenzerà il modo in cui creeremo, percepiremo e apprezzeremo la musica negli anni a venire? Queste sono domande con cui il settore deve confrontarsi mentre l'IA continua a evolversi".