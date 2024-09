Il problema dell'AI non sono le GPU ma i sistemi di archiviazione

Un importante rapporto sullo stato dell'industria dell'IA ha rivelato alcune intuizioni chiave sui potenziali problemi per le aziende e per il settore in generale, mentre la sua crescita continua ad aumentare dopo il rilascio di ChatGPT e di altri modelli di IA.

WEKA, su incarico di S&P Global Market Intelligence, ha recentemente pubblicato il rapporto 2024 Global Trends in AI, intervistando oltre 1.500 dirigenti del settore tecnologico sulle tendenze e un'ampia gamma di argomenti.

Alcuni degli spunti più interessanti riguardano l'offerta di GPU in grado di gestire l'IA, quasi tutte prodotte da Nvidia, anche se aziende come AMD e start-up stanno guadagnando terreno.

Il risultato principale, secondo WEKA, è che le applicazioni di IA sono "ormai pervasive nelle aziende", cosa che probabilmente la maggior parte dei dipendenti può già percepire. Tuttavia, la scalabilità di queste applicazioni di IA è spesso difficile, soprattutto a causa delle architetture di dati legacy.

Anche l'IA generativa ha preso d'assalto le organizzazioni: il rapporto rileva che l'88% delle organizzazioni "sta ora studiando attivamente l'IA generativa, superando di gran lunga altre applicazioni di IA come i modelli di previsione (61%), la classificazione (51%), i sistemi esperti (39%) e la robotica (30%)".

Nvidia, il mondo aziendale ha bisogno di te

Le GPU di fascia alta sono naturalmente al centro dell'attenzione del rapporto: disporre della potenza grezza è fondamentale per poter fare qualcosa con molte applicazioni di AI.

"I cloud pubblici Hyperscaler sono una delle vie d'accesso alle GPU, ma molti si stanno rivolgendo anche a cloud specializzati nell'AI", si legge. "I cloud con GPU stanno emergendo come luogo chiave sia per la formazione, impiegata da quasi un terzo delle organizzazioni, per essere più precisi il il 32%".

Tutto questo interesse significa che gli ordini per i chip Nvidia stanno aumentando.

È interessante notare che WEKA evidenzia il problema della scarsità di GPU in alcune delle principali economie dell'Asia-Pacifico, tra cui l'India. "L'India, Taiwan, la Nuova Zelanda e l'Australia hanno maggiori probabilità che la disponibilità di GPU potrebbe diventare tra le tre principali sfide per la messa in produzione di un modello", affermano gli autori del rapporto.

"Uno dei risultati più sorprendenti del nostro studio 2024 Trends In AI è la sorprendente velocità di cambiamento che si è verificata dall'inizio di ChatGPT 3 e dalla prima ondata di modelli di IA generativa che ha raggiunto il mercato all'inizio del 2023", ha dichiarato a Blocks & Files l'analista principale della ricerca John Abbott .

"In meno di due anni, l'IA generativa ha eclissato tutte le altre applicazioni di IA nelle aziende, definendo una nuova coorte di leader dell'IA e dando forma a un mercato emergente di fornitori specializzati di IA e GPU cloud".