Niente iMac M3 nel 2023, ma c'è una sorpresa in arrivo nel 2025.

Anche se inizialmente gli iMac con processori M3 erano previsti per il 2023, stando alle ultime indiscrezioni sembra che non li vedremo prima del 2024.

Un post pubblicato su X (ex Twitter) dal noto leaker Ming-Chi Kuo ha afferma che l'aggiornamento M3 dell'iMac da 24 pollici non arriverà prima del prossimo anno. Kuo ha confermato le sue ipotesi sul lancio dei nuovi Mac Pro e Mac mini entro fine anno, ma ha corretto il tiro rispetto all'arrivo degli iMac M3 (tornando tra l'altro all'ipotesi iniziale di un lancio posticipato).

New iMac prediction update:1. 24-inch iMac refresh in 2024.2. Higher-end 32-inch mini LED display iMac in 2025. https://t.co/l7jzEecwZiOctober 17, 2023 See more

Sospettiamo che Kuo avesse effettivamente ragione con le sue previsioni iniziali e che sia stata Apple a decidere di rimandare i nuovi modelli di iMac M3 - notizia parzialmente confermata da un recente report secondo il quale a breve arriveranno dei nuovi iMac con chip M2 e M2 Pro.

A quanto pare anche il MacBook Air M3 è in ritardo. Secondo quanto riferito, la produzione dei chip M3 sarebbe in ritardo (probabilmente per dare priorità alla ai chip A17 degli iPhone), motivo per cui il lancio dei prodotti M3 slitterà di qualche mese.

Ma questa non è l'unica informazione condivisa Kuo...

Finalmente un iMac con lo schermo grande

La seconda parte del report di Kuo riguarda il prossimo iMac con display mini-LED da 32 pollici, un'ipotesi di cui si parla da un po' di tempo. Il leaker specializzato in prodotti Apple, Mark Gurman, ha ipotizzato l'esistenza di un nuovo iMac con uno schermo superiore ai 30 pollici entro l'inizio di quest'anno, e ora la fuga di notizie di Kuo lo conferma.

La cattiva notizia è che Kuo prevede che questo iMac più grande non arriverà prima del 2025: un vero peccato, visto che l'iMac M1 attualmente disponibile si ferma a 24 pollici. Il ritardo potrebbe essere dovuto a carenze di chip o alle difficoltà di Apple nella produzione dei display mini-LED. Non si parla nemmeno di un possibile iMac Pro M3, ma va notato che Kuo descrive l'iMac da 32 pollici come un modello "di fascia alta", il che significa che potrebbe essere dotato di un chip M3 Pro o M3 Max.



In ogni caso, anche un iMac standard da 24 pollici equipaggiato con il chip M3 potrebbe soddisfare ampiamente gran parte degli utenti che aspettano un aggiornamento, dal momento che il prossimo processore di Apple dovrebbe garantire un salto generazionale decisamente maggiore rispetto a quanto visto con il passaggio da M1 a M2.