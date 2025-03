Apple M3 Ultra: il Mac Studio sorprende per efficienza e potenza

L’M3 Ultra di Apple supera la maggior parte delle CPU desktop in efficienza energetica.

Questo risultato è dovuto all’architettura ARM, che consuma meno rispetto all’x86 delle CPU per desktop.

Tuttavia, l’M3 Ultra risulta meno efficiente dell’M4 Max in rapporto alle prestazioni per watt.

Il nuovo Mac Studio con M3 Ultra ha ricevuto recensioni molto positive per le sue elevate prestazioni, nonostante sia leggermente inferiore all’M4 Max nei processi a singolo core. Tuttavia, un nuovo benchmark suggerisce che, oltre alla potenza, l’M3 Ultra offre un altro grande vantaggio: l’efficienza energetica.

Come riportato da Wccftech e basato sull’analisi di Ars Technica, il test del Mac Studio con Handbrake, un software di codifica video spesso usato per valutare le prestazioni di CPU e GPU, mostra che l’M3 Ultra è quasi altrettanto efficiente dal punto di vista energetico dell’M4 Max, ma con un netto vantaggio rispetto ai processori desktop tradizionali. Questo risultato è dovuto principalmente all’architettura ARM scelta da Apple, che consuma meno energia rispetto ai chip x86 di Intel e AMD.

Secondo i dati di Ars Technica, l’M3 Ultra consuma in media 77,3W durante i test con Handbrake, poco più rispetto all’M4 Max, che si attesta su appena 50,2W. Sebbene quest’ultimo sia più efficiente, l’M3 Ultra riesce a compensare con prestazioni superiori nei carichi di lavoro multi-core, anche se a un prezzo decisamente più alto.

Se confrontato con i processori x86, i chip Apple emergono nettamente vincitori in termini di efficienza energetica. Ad esempio, l’Intel Core i9-14900K registra un consumo medio di 233,6W, mentre l’AMD Ryzen 9950X arriva a 194,6W. Va notato che non sono stati inclusi altri chip ARM nel confronto, come lo Snapdragon X Elite di Qualcomm, che è noto per la sua efficienza ma non è ancora in grado di competere con l’M3 Ultra in termini di prestazioni.

(Image credit: Future)

M3 Ultra per i pro, M4 Max per tutti

Non c’è dubbio che i dati sull’efficienza energetica dell’M3 Ultra siano impressionanti. Tuttavia, a meno che non siate alla ricerca dell’hardware più potente in assoluto e abbiate un budget considerevole, il Mac Studio con M3 Ultra sembra eccessivo.

Pur essendo più potente dell’M4 Max, soprattutto nei processi multi-core e nel gaming, la differenza non sembra così marcata da giustificare la spesa extra. Il modello con M4 Max parte da 2.299€, mentre il Mac Studio con M3 Ultra costa almeno 4.599€. Considerando che l’M4 Max offre prestazioni non troppo distanti dall’M3 Ultra ed è anche più efficiente dal punto di vista energetico, la scelta appare piuttosto semplice.

Se state valutando il Mac Studio con M3 Ultra per le sue capacità di gaming, anche in questo caso l’M4 Max sembra l’opzione più sensata, se non addirittura il sorprendente Mac mini con M4. Tutti vogliono ottenere il massimo dal proprio hardware, ma è sempre importante considerare fattori come il consumo energetico e il rapporto qualità-prezzo, e in questo caso la scelta più equilibrata sembra essere altrove.