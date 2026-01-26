Problemi di spam su Gmail? Non siete i soli, ma è in arrivo un fix

Google ha riconosciuto ufficialmente diverse anomalie che hanno colpito Gmail.

I problemi riguardano i filtri automatici, la gestione dello spam e ritardi nella consegna dei messaggi.

L'app di Gmail dovrebbe ora tornare alla normalità per tutti gli utenti.

Potreste aver notato problemi con i filtri automatici e la scansione dello spam nella vostra casella Gmail durante il fine settimana: si tratta di anomalie riconosciute ufficialmente da Google e una soluzione dovrebbe essere ormai in fase di distribuzione per tutti gli utenti.

Secondo quanto riportato dalla Google Workspace Status Dashboard (via Engadget), nel corso di sabato numerosi problemi hanno interessato gli utenti dell'app di posta di Google. Tra questi, è stata segnalata una "errata classificazione delle email" da parte dei filtri automatici integrati in Gmail.

Questo sistema di filtraggio dovrebbe smistare i messaggi meno importanti (come promozioni e aggiornamenti dai social media) in schede separate, lontano dalla posta in arrivo principale. Si tratta di una funzione intelligente attiva da anni — quando funziona correttamente — che può essere anche personalizzata manualmente trascinando le email tra le diverse schede.

A causa di questi problemi di "errata classificazione", potreste esservi ritrovati con la scheda Principale invasa da offerte speciali, newsletter e aggiornamenti dai siti a cui siete iscritti, anziché dalle email inviate da persone reali.

Spam e ritardi

Il malfunzionamento dei filtri automatici non è stato l'unico grattacapo per gli utenti di Gmail. Google ha riferito la comparsa di "avvisi di spam classificati erroneamente", segnalando che diverse email non erano state sottoposte ai controlli di sicurezza.

Molti utenti hanno visualizzato il messaggio "Gmail non ha scansionato questo messaggio per spam, mittenti non verificati o software dannosi": non è tuttavia chiaro se le scansioni stiano effettivamente fallendo o se l'avviso sia apparso in modo inappropriato. A tutto ciò si sono aggiunti i "ritardi nella ricezione delle email", segnalati sia dagli utenti che dalla stessa Google.

C'è comunque una buona notizia: il problema è stato contrassegnato come "risolto" domenica mattina, nonostante sembrino esserci alcune discrepanze nei log ufficiali di Google sulla durata effettiva dei disservizi e sulle tempistiche di rilascio del fix.

La posta in arrivo di Gmail dovrebbe ora essere tornata alla normalità, anche se Google avverte che alcuni avvisi "potrebbero persistere" per le email inviate prima della risoluzione del bug. È stata inoltre promessa un'analisi dettagliata sulle cause dell'incidente, una volta conclusa l'indagine interna.